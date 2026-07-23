Colombia

Estos son los cortes de agua en Bogotá este 23 de julio

¡Toma tus precaciones! Diferentes barrios de la ciudad sufrirán recortes de agua

Guardar
Google icon
Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)
Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

Durante este jueves 23 de julio, distintos barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el suministro de agua debido a los trabajos de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Usaquén.Barrios: Las Acacias, Villa Magdala, Las Orquídeas, Toberín y Serrezuela.Lugar: De la Calle 150 a la Calle 170, entre la Avenida Carrera 15 a la Avenida Carrera 45 (Autopista Norte).Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

PUBLICIDAD

Localidad: Suba.Barrios: Villa Elisa, Las Flores, El Poa, Costa Azul, La Chucua, Potrerillo.Lugar: De la Carrera 92 a la Carrera 104, entre la Calle 132 a la Calle 145.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de medidor

Localidad: Chapinero.Barrios: Chapinero.Lugar: De la Calle 53 a la Calle 60, entre la Carrera 13 a la Carrera 14.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Engativá.Barrios: Cortijo.Lugar: De la Calle 86 a la Calle 76, entre la Carrera 114 a la Carrera 122.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

PUBLICIDAD

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Vitelma, La María.Lugar: De la Avenida Calle 11 Sur a la Calle 1F, entre la Carrera 3 a la Transversal 11 Este.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Altamira.Lugar: De la Avenida Carrera 13B Este a la Carrera 11 Este, entre la Calle 42A Sur a la Calle 44B Sur.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Giraldilla.Lugar: De la Carrera 78H a la Carrera 78, entre la Calle 43 Sur a la Calle 45 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Kennedy.Barrios: Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pio XII (Sur de la Avenida Calle 3).Lugar: De la Diagonal 3 a la Calle 40B Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 2, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, Nueva Marsella.Lugar: De la Avenida Calle 6 a la Calle 3, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Los Mártires.Barrios: Santa Isabel, La Fragüita, La Fragua, Santander.Lugar: De la Avenida Calle 2A hasta la Calle 12A Sur, entre la Carrera 24D a la Carrera 30.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

Temas Relacionados

Cortes de agua en ColombiaCortes de agua en Bogotácolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa: qué autos no circulan en Cali este jueves 23 de julio

La restricción vehicular en Cali cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como del último dígito de la placa

Pico y Placa: qué autos no circulan en Cali este jueves 23 de julio

“El piloto se puso a pelear con los tripulantes”: Camacol alerta crisis de vivienda

Guillermo Herrera dijo que el sector completa 36 meses de caídas y pidió recuperar confianza, subsidios y mejores condiciones de financiación

“El piloto se puso a pelear con los tripulantes”: Camacol alerta crisis de vivienda

“No es una adhesión política”: Tatiana Gaona aclara respaldo a Abelardo de la Espriella

La representante del Catatumbo dijo que apoyará solo iniciativas que beneficien a su región y mantendrá independencia frente al Gobierno entrante

“No es una adhesión política”: Tatiana Gaona aclara respaldo a Abelardo de la Espriella

Tenga en cuenta: este es el Pico y Placa en Medellín para hoy, 23 de julio de 2026

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Tenga en cuenta: este es el Pico y Placa en Medellín para hoy, 23 de julio de 2026

Juez frena inspección de la Supersalud a la FLA y ordena rectificar señalamientos

La decisión protege el buen nombre de la Fábrica de Licores de Antioquia tras el choque institucional por una auditoría a recursos de salud

Juez frena inspección de la Supersalud a la FLA y ordena rectificar señalamientos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Los Ghetto Kids alzaron a Shakira en pleno concierto y así reaccionó la cantante: “Los quiero mucho”

Los Ghetto Kids alzaron a Shakira en pleno concierto y así reaccionó la cantante: “Los quiero mucho”

‘Yo me llamo’ segundo capítulo: los participantes enamoraron y conmovieron hasta las lágrimas a los jurados

Esposa de J Balvin relató el momento incómodo que vivió junto a Río en la final del Mundial 2026: “¡Con mi hijo no!”

Los 15 mejores álbumes colombianos de 2026 hasta ahora, según Billboard

Mike Bahía y su “hamburguesa triple” con Greeicy causaron sensación en medio de los rumores de separación: “La dejé”

Deportes

Técnico del Benfica defendió a Jhon Jáder Durán por su pasado polémico: “Si no estuviera comprometido, no habría fichado”

Técnico del Benfica defendió a Jhon Jáder Durán por su pasado polémico: “Si no estuviera comprometido, no habría fichado”

Alejandro Pino Calad ahondó en el “club 37″ de la Dimayor, en medio de su puja con el “grupo de los ocho” por los derechos de televisión

La Juventus buscaría la salida de Juan David Cabal: el colombiano tendría una propuesta desde Turquía

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 del 22 julio

Video | Así quedó la gramilla del nuevo estadio Metropolitano de Barranquilla: Teo Gutiérrez reaccionó