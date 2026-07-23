Estos son los cortes de agua en Bogotá este 23 de julio

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

Durante este jueves 23 de julio, distintos barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el suministro de agua debido a los trabajos de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Usaquén.Barrios: Las Acacias, Villa Magdala, Las Orquídeas, Toberín y Serrezuela.Lugar: De la Calle 150 a la Calle 170, entre la Avenida Carrera 15 a la Avenida Carrera 45 (Autopista Norte).Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

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Localidad: Suba.Barrios: Villa Elisa, Las Flores, El Poa, Costa Azul, La Chucua, Potrerillo.Lugar: De la Carrera 92 a la Carrera 104, entre la Calle 132 a la Calle 145.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de medidor

Localidad: Chapinero.Barrios: Chapinero.Lugar: De la Calle 53 a la Calle 60, entre la Carrera 13 a la Carrera 14.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Engativá.Barrios: Cortijo.Lugar: De la Calle 86 a la Calle 76, entre la Carrera 114 a la Carrera 122.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

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Localidad: San Cristóbal.Barrios: Vitelma, La María.Lugar: De la Avenida Calle 11 Sur a la Calle 1F, entre la Carrera 3 a la Transversal 11 Este.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Altamira.Lugar: De la Avenida Carrera 13B Este a la Carrera 11 Este, entre la Calle 42A Sur a la Calle 44B Sur.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Giraldilla.Lugar: De la Carrera 78H a la Carrera 78, entre la Calle 43 Sur a la Calle 45 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

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Localidad: Kennedy.Barrios: Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pio XII (Sur de la Avenida Calle 3).Lugar: De la Diagonal 3 a la Calle 40B Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 2, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, Nueva Marsella.Lugar: De la Avenida Calle 6 a la Calle 3, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

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Localidad: Los Mártires.Barrios: Santa Isabel, La Fragüita, La Fragua, Santander.Lugar: De la Avenida Calle 2A hasta la Calle 12A Sur, entre la Carrera 24D a la Carrera 30.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.