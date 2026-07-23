CRC sanciona a la ANT y al resguardo Munchique por daños ambientales en reserva del Cauca: multa supera los $3.700 millones

La CRC documentó tala, quemas, apertura de vías, pérdida de cobertura vegetal y transformación del suelo en áreas de protección ambiental del predio La Esmeralda. - crédito Luke Tobin vía AP

La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) sancionó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y al resguardo indígena Munchique Los Tigres por las afectaciones ambientales identificadas en el predio La Esmeralda, ubicado en Santander de Quilichao (Cauca), tras concluir que se realizaron actividades que afectaron un ecosistema de Bosque Seco Tropical, humedales y nacimientos de agua.

La decisión conocida por Semana quedó consignada en la Resolución No. 794 del 15 de julio de 2026, en la que la autoridad ambiental determinó responsabilidades por la tala de árboles, quemas, apertura de vías, ocupación del suelo y transformación de áreas de protección ambiental, actuaciones que, según el expediente, continuaron incluso después de la medida preventiva de suspensión de actividades impuesta por la CRC en 2022.

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Como resultado del proceso sancionatorio, la Agencia Nacional de Tierras deberá pagar una multa de $3.702.202.828, mientras que el resguardo indígena Munchique Los Tigres fue sancionado con $37.022.028.

Además de las multas, la resolución ordenó a ambas partes adelantar conjuntamente un proceso de restauración ecológica sobre 36,1 hectáreas, presentar un Plan de Restauración Ecológica y Compensación Ambiental y cumplir otras medidas dirigidas a la recuperación del área intervenida.

La investigación determinó afectaciones en un área de protección ambiental

Aunque el predio La Esmeralda tiene una extensión aproximada de 136 hectáreas, el análisis técnico realizado por la CRC identificó 8,013643 hectáreas con afectaciones ambientales.

De acuerdo con la resolución, la conclusión se sustentó en un análisis cartográfico y fotogramétrico que comparó imágenes satelitales de 2023 con ortomosaicos de 2025, ejercicio que permitió establecer la pérdida de cobertura vegetal, fragmentación ecológica, tala, rocería, quemas, cultivos y adecuación de terrenos para ocupación humana en sectores clasificados como áreas de protección ambiental.

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El expediente también documentó la apertura de vías, descapote del terreno mediante maquinaria, explanaciones y otras intervenciones incompatibles con la protección ambiental del predio.

La Agencia Nacional de Tierras fue sancionada con una multa de $3.702 millones por su responsabilidad en las afectaciones ambientales identificadas por la CRC. - crédito Colprensa/Cristian Bayona

La Esmeralda alberga un relicto de Bosque Seco Tropical

La resolución señala que el predio La Esmeralda alberga un relicto de Bosque Seco Tropical, además de humedales lacustres permanentes de agua dulce, bosques secundarios, nacimientos de agua y zonas de amortiguación.

Según la CRC, el predio hace parte de un corredor biológico ubicado junto a las Reservas Naturales de la Sociedad Civil Japio Garcés & CIA SCA y San Vicente.

La autoridad ambiental también indicó que desde recorridos realizados en noviembre de 2021 se había identificado la presencia de este relicto de Bosque Seco Tropical, producto de procesos de sucesión natural, con fauna y flora silvestre asociadas, y recordó que este ecosistema se encuentra catalogado en categoría de peligro crítico.

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Asimismo, el documento precisa que el área intervenida comprende humedales, vegetación protectora y corrientes asociadas a la quebrada Cocole, afluentes de la quebrada Agua Caliente y la microcuenca del río Quilichao.

Las visitas técnicas comenzaron en 2022

El expediente tiene origen en una visita técnica realizada el 6 de septiembre de 2022, cuando funcionarios de la CRC inspeccionaron el predio La Esmeralda y encontraron labores de limpieza de linderos mediante rocería, restos de quemas superficiales y trabajos de medición del terreno.

Durante esa diligencia, la autoridad ambiental dejó constancia de que algunos comuneros manifestaron que adelantaban divisiones del predio para entregar lotes de aproximadamente dos hectáreas por familia.

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Tras esos hallazgos, la CRC impuso el 11 de noviembre de 2022 una medida preventiva de suspensión de obras y actividades sobre el predio y requirió a la Agencia Nacional de Tierras, como propietaria del inmueble, la presentación de estudios de caracterización ambiental e inventario forestal en un plazo de 30 días.

La resolución señala que no quedó acreditado el cumplimiento de esos requerimientos. Además, una visita de seguimiento realizada el 28 de agosto de 2023 evidenció la persistencia de quemas y rocería en zonas boscosas, humedales, guaduales y áreas asociadas a la quebrada Cocole.

De acuerdo con la CRC, las afectaciones documentadas corresponden a una secuencia de hechos registrados entre 2022 y 2025, sustentada en visitas técnicas, análisis cartográficos y demás pruebas incorporadas al expediente.

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El resguardo indígena Munchique Los Tigres fue sancionado por la tala de árboles y las quemas registradas en el predio La Esmeralda, según la resolución de la CRC. - crédito cric

Responsabilidad de la ANT y del resguardo indígena

La resolución declaró responsable a la Agencia Nacional de Tierras por tres cargos: la tala de individuos forestales y frutales sin autorización, la quema de bosque natural y vegetación protectora, y la omisión en la protección y conservación del suelo ambientalmente protegido.

En el caso del resguardo indígena Munchique Los Tigres, la CRC lo declaró responsable por los cargos relacionados con la tala de árboles y las quemas, pero no por la omisión en la protección del suelo.

La autoridad ambiental explicó que la ANT mantiene la titularidad del inmueble, debido a que no se ha formalizado la entrega del predio al resguardo indígena, por lo que conserva la posición de garante sobre el cumplimiento de la función ecológica de la propiedad.

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Durante el proceso administrativo, la Agencia Nacional de Tierras presentó descargos en los que cuestionó la formulación de los cargos, la determinación del área afectada y sostuvo que algunas especies frutales no requerían permiso de aprovechamiento forestal.

La CRC rechazó esos argumentos al considerar que las especies intervenidas hacían parte de una cobertura vegetal integrada al relicto de Bosque Seco Tropical y recordó que, en materia sancionatoria ambiental, opera la presunción legal de culpa o dolo.

Por su parte, el resguardo indígena Munchique Los Tigres no presentó descargos ni alegatos de conclusión dentro del proceso.

La resolución incorporó decisiones del Tribunal Administrativo del Cauca

Como parte del periodo probatorio, la CRC incorporó la Sentencia No. 129 del 2 de octubre de 2025 y un auto de desacato proferidos por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro de una acción popular relacionada con el mismo predio.

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Según la resolución, esas decisiones judiciales señalaron que en el inmueble continuaban actividades de ocupación, construcción de viviendas, apertura de vías, movimientos de tierra, tala y quema de vegetación, y concluyeron que la ANT no desplegó medidas efectivas para impedir la degradación ambiental ni recuperar el control material del predio.

La autoridad ambiental indicó que estas providencias fueron incorporadas como elementos de corroboración de los informes técnicos elaborados durante la investigación.

Las medidas ordenadas por la CRC

Además de las multas económicas, la resolución estableció varias obligaciones para las partes sancionadas.

La Agencia Nacional de Tierras y el resguardo indígena Munchique Los Tigres deberán presentar, en un plazo de tres meses, un Plan de Restauración Ecológica y Compensación Ambiental, el cual deberá incluir especies nativas, cronograma de ejecución, indicadores de seguimiento y el soporte técnico de las intervenciones.

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Como sanción accesoria, el resguardo deberá demoler, por su cuenta, las construcciones, cerramientos, adecuaciones y demás elementos antrópicos ubicados en las áreas protegidas del predio. La Subdirección de Defensa del Patrimonio Ambiental de la CRC definirá técnicamente las obras que deberán retirarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la resolución, y el resguardo contará con un plazo de seis meses para cumplir esa orden.

Finalmente, la autoridad ambiental mantuvo vigente la medida preventiva de suspensión de obras y actividades impuesta en noviembre de 2022, mientras avanzan las acciones orientadas a la recuperación ambiental del predio La Esmeralda.