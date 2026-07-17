Conservadores y Centro Democrático chocan por presidencia del Senado antes del nuevo Congreso

La disputa por la presidencia del Senado enfrenta al uribismo con sectores de derecha que respaldan a Alfredo Deluque para el primer año legislativo | @SenadoGovCo/X

La elección de la presidencia del Senado para el primer año legislativo mantiene abierto el enfrentamiento entre el Partido Conservador y el Centro Democrático, en medio de una puja que divide a sectores de derecha en el Congreso.

El debate gira alrededor de quién debe asumir la dirección de la corporación en el arranque del nuevo periodo legislativo. El Centro Democrático, partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe, ha planteado que la definición se haga mediante votación entre Alfredo Deluque, del Partido de la U, y Honorio Henríquez, del Centro Democrático.

Esa propuesta no cayó bien entre los conservadores. Según la información publicada por Semana, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, cuestionó la posición del uribismo y señaló que esa ruta podría terminar facilitando la incidencia del Pacto Histórico en la elección de la mesa directiva.

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El senador Efraín Cepeda presidió el Senado entre 2024 y 2025 - crédito Colprensa

La controversia escaló cuando el Centro Democrático respondió a los señalamientos de Cepeda. La colectividad recordó que el dirigente conservador fue elegido presidente del Senado con 97 votos, sin votos en contra y con respaldo de la mayoría de bancadas, incluido el Pacto Histórico.

Uribismo responde a señalamientos de Cepeda

El Centro Democrático sostuvo que la elección de Cepeda obedeció al acuerdo político de mesas directivas suscrito al inicio del cuatrienio legislativo. Además, afirmó que los hechos y las votaciones son públicos y hablan por sí solos.

La respuesta fue interpretada como un reclamo directo al Partido Conservador, que ha cuestionado la posibilidad de que la presidencia del Senado se defina en una votación abierta con participación de fuerzas políticas ajenas al bloque de derecha.

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Los conservadores, por su parte, defendieron la gestión de Cepeda al frente del Congreso. En su mensaje, la colectividad aseguró que cuando el país necesitó una defensa de la independencia del Legislativo, la Constitución y el equilibrio de poderes, el entonces presidente del Congreso actuó con firmeza frente a los ataques y amenazas del Gobierno nacional.

El partido también sostuvo que esa actuación fue reconocida por Colombia y por los partidos de oposición. Con esa defensa, la colectividad buscó responder al uribismo y reivindicar el papel de Cepeda en un momento de tensión institucional.

La discusión se produce mientras varias fuerzas políticas intentan consolidar mayorías para la elección de la mesa directiva. El Partido Conservador y Cambio Radical ya anunciaron su respaldo a Alfredo Deluque, aunque esos apoyos todavía no serían suficientes para asegurarle la presidencia del Senado.

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Alfredo Deluque, senador de la república - crédito Prensa Senado

Conservadores piden dejar divisiones

El Partido Conservador elevó el tono político al pedirle al Centro Democrático que ponga los intereses del país por encima de las diferencias internas. Para esa colectividad, la prioridad debe ser preservar la unidad institucional y evitar una fractura entre sectores que podrían coincidir en buena parte de la agenda legislativa.

“Hoy Colombia enfrenta desafíos mucho más grandes que nuestras diferencias”, señaló el partido en su pronunciamiento.

Los conservadores añadieron que es momento de dejar las discusiones y unirse para fortalecer las instituciones, recuperar la seguridad, impulsar el crecimiento y devolverles la confianza a los colombianos.

“El país espera grandeza, no divisiones”, concluyó la colectividad.

La disputa muestra que la elección de la presidencia del Senado no será un trámite menor. Aunque se trata de una decisión interna del Congreso, el cargo es clave porque marca el manejo de la agenda legislativa, la relación entre bancadas y el tono político del primer año del nuevo periodo.

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El pulso entre conservadores y uribistas también revela las tensiones dentro de las fuerzas que buscan influir en la gobernabilidad del Congreso. Mientras unos piden respetar acuerdos y respaldar a Deluque, el Centro Democrático insiste en que la elección debe definirse con votos entre los candidatos en competencia.