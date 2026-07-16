Colombia

Santander pide blindar Santurbán de la politiquería y acelera agenda con De la Espriella

El gobernador Juvenal Díaz dijo que el presidente electo revisó 215 proyectos del departamento y prometió estudios técnicos sobre el futuro del páramo

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El también general gobernador, ganó las elecciones y, a partir del 1 de enero estará a la cabeza de Santander
Juvenal Diaz Mateus, gobernador de Santander - crédito Colprensa

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que el departamento comenzó a construir una hoja de ruta con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, tras una reunión en Bucaramanga en la que se revisaron proyectos de infraestructura, vivienda, agua potable, seguridad y el futuro del Páramo de Santurbán.

El encuentro reunió al presidente electo con mandatarios locales de Santander y permitió presentar una agenda de 215 proyectos consolidados por la Gobernación, la Secretaría de Planeación y los alcaldes de los 87 municipios del departamento.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Díaz sostuvo que la reunión marcó un cambio en la relación entre la Nación y las regiones, porque el equipo entrante escuchó las prioridades locales, revisó iniciativas listas para ejecutar y dejó tareas concretas para avanzar antes del inicio del nuevo Gobierno.

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El presidente Abelardo con su equipo escuchó los proyectos prioritarios de una forma metódica muy rápida, tomó decisiones y nos puso a trabajar en 215 proyectos”, afirmó el gobernador.

Los páramos son fuentes de agua que se deben cuidar de la mejor forma, y con estas acciones lo que se hace es debilitarlos - crédito Colprensa
Páramo de Santurbán - crédito Colprensa

Santander presentó proyectos para los primeros 100 días

El mandatario departamental explicó que la agenda incluye tres proyectos estratégicos para Santander y tres iniciativas adicionales por cada provincia. También fueron incorporadas obras municipales que ya cuentan con estudios o fase tres de estructuración, pero que, según dijo, no recibieron atención del Gobierno saliente.

La intención es que las iniciativas más urgentes puedan pasar a etapa de ejecución durante los primeros 100 días de la nueva administración nacional. Para ello, la Gobernación y los alcaldes deberán avanzar en la preparación de documentos, ajustes técnicos y priorización de recursos.

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Páramo de Santurbán. REUTERS/Jaime Moreno NO RESALES. NO ARCHIVES
Páramo de Santurbán. REUTERS/Jaime Moreno NO RESALES. NO ARCHIVES

Entre las áreas revisadas aparecen infraestructura, vivienda, agua potable y saneamiento básico. Díaz destacó que el ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán, expresó su intención de reactivar programas de construcción de vivienda y apoyar proyectos de acueducto y tratamiento de aguas que ya tienen estudios.

El gobernador también resaltó que el nuevo esquema de trabajo permitiría una interlocución más directa entre el Gobierno Nacional y los territorios. A su juicio, esa coordinación será clave para acelerar obras que los municipios consideran prioritarias.

Santurbán fue uno de los puntos centrales

Uno de los temas más sensibles de la reunión fue el futuro del Páramo de Santurbán y el proceso de delimitación que preocupa a comunidades de la provincia de Soto Norte. Según Díaz, los habitantes han expresado inquietudes porque consideran que el proceso no ha contado con suficiente participación ciudadana.

El gobernador afirmó que el presidente electo dejó un mensaje claro sobre el manejo del tema ambiental y social del páramo.

No iba a permitir que se siguiera utilizando el tema del páramo y del agua para politiquería y que iba a traer los mejores expertos del mundo para hacer los estudios que corresponden”, dijo Díaz al referirse al compromiso expresado por De la Espriella.

Fotografía de archivo del páramo de Santurbán. (Crédito: Colprensa)
Fotografía de archivo del páramo de Santurbán. (Crédito: Colprensa)

El mandatario aclaró que aún no se entregaron detalles sobre cómo se desarrollará ese proceso ni cuáles serán los expertos convocados. Sin embargo, indicó que el compromiso apunta a realizar estudios técnicos que permitan tomar decisiones sobre el futuro de la zona.

La discusión sobre Santurbán combina preocupaciones ambientales, económicas y sociales. Para las comunidades de Soto Norte, el proceso de delimitación tiene efectos directos sobre su actividad productiva y sobre la protección del agua. Por eso, el gobernador insistió en que el tema no debe convertirse en una bandera de disputa política.

La reunión también abordó asuntos de seguridad. Díaz se refirió al anuncio del presidente electo sobre cabecillas del ELN conocidos con los alias de “Volkswagen” y “Zorrillo”, señalados de generar extorsión e inseguridad en zonas de Santander.

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