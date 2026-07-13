Por qué se retiró el mar en Coveñas: Dimar aclaró el fenómeno y pidió no generar alarma

Las imágenes muestran amplias zonas de playa al descubierto tras el descenso temporal del nivel del mar registrado en Coveñas, Sucre. - crédito X

Durante las últimas horas, videos que circularon en redes sociales sobre el aparente retiro del mar en las playas de Coveñas (Sucre) despertaron inquietud entre residentes y turistas durante el fin de semana. Las imágenes mostraban una amplia franja de arena expuesta, lo que llevó a algunos usuarios a especular sobre las causas del fenómeno.

Frente a estas versiones, la Dirección General Marítima (Dimar), por medio de la Capitanía de Puerto de Coveñas, emitió un pronunciamiento oficial en el que explicó que el comportamiento observado corresponde a un proceso natural asociado al ciclo de las mareas, por lo que insistió en que no existe ninguna alerta ni condiciones de riesgo para la población.

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Dimar explicó las causas del fenómeno observado en Coveñas

En el comunicado, la autoridad marítima precisó que el retiro temporal de la línea de costa obedece a una variación del nivel del mar propia de la dinámica mareal, cuya intensidad puede verse influenciada por las condiciones oceanográficas y meteorológicas características del Caribe colombiano.

Según explicó la entidad, cuando las mareas alcanzan sus niveles mínimos, quedan al descubierto sectores más amplios de la playa, un comportamiento que hace parte del funcionamiento natural del litoral y que no constituye un evento extraordinario.

La Dimar indicó que durante los días 11 y 12 de julio se registró la marea más baja entre la 1:00 p. m. y las 2:00 p. m., con un nivel cercano a seis centímetros por debajo del nivel de referencia de las mareas.

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“Este comportamiento es propio de la dinámica mareal de la época y no representa ningún riesgo ni una condición adversa para el Golfo de Morrosquillo”, señaló la entidad en el documento.

El comportamiento del mar dejó al descubierto amplias zonas de playa en Coveñas, un fenómeno que llamó la atención de residentes y turistas durante el fin de semana. - crédito Frank Saavedra - Infobae Colombia

La autoridad marítima descartó cualquier tipo de alerta

La Dirección General Marítima informó que mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones marítimas y oceanoatmosféricas en su jurisdicción y aseguró que, de acuerdo con las mediciones disponibles, no se han identificado anomalías que representen una amenaza para las comunidades costeras.

En ese sentido, precisó que las condiciones del mar permanecen dentro de los parámetros normales y reiteró que el comportamiento observado en Coveñas no está relacionado con fenómenos extraordinarios.

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La entidad también anunció que continuará realizando seguimiento técnico a las condiciones oceanográficas y comunicará oportunamente cualquier variación que pueda implicar un riesgo para la población.

La Dimar explicó que el descenso temporal del nivel del mar en Coveñas corresponde a la dinámica natural de las mareas y descartó que exista alguna alerta o riesgo para la población. - crédito Dimar

Gobernación de Sucre solicitó un concepto técnico a la Dimar

El pronunciamiento de la autoridad marítima se produjo después de que la gobernadora de Sucre, Lucy García, informara que había solicitado un concepto técnico para establecer las causas del fenómeno registrado en las playas de Coveñas.

A través de sus redes sociales, la mandataria explicó que la decisión se tomó tras conocer las imágenes que comenzaron a difundirse y la preocupación manifestada por ciudadanos y visitantes.

“Ante el comportamiento inusual observado en el nivel del mar en Coveñas, Sucre, hemos solicitado a Dimar un pronunciamiento oficial y el correspondiente concepto técnico que permita establecer las causas de esta situación”, escribió.

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Asimismo, señaló que la Gobernación mantiene un monitoreo permanente en coordinación con las autoridades locales y que la información sobre este tipo de situaciones será divulgada únicamente con base en reportes oficiales.

La gobernadora de Sucre informó que solicitó a la Dimar un concepto técnico sobre el fenómeno observado y pidió a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales. - crédito @LucyGobernadora/X

El llamado de las autoridades fue a consultar únicamente información oficial

Tras aclarar el origen del fenómeno, la Dimar invitó a la ciudadanía a evitar la difusión de versiones sin sustento técnico, teniendo en cuenta que la circulación de información no verificada puede generar confusión entre la población.

La entidad recomendó seguir los comunicados emitidos por la Autoridad Marítima Colombiana y por la Capitanía de Puerto de Coveñas, canales a través de los cuales continuará informando sobre el comportamiento de las condiciones marítimas en el Golfo de Morrosquillo.

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Con este pronunciamiento, la autoridad descartó que el descenso temporal del nivel del mar corresponda a una situación de emergencia y reiteró que el fenómeno observado responde al comportamiento habitual de las mareas durante esta época del año.