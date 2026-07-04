Colombia

¿Cómo estará el clima en Bogotá?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Bogotá)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Bogotá)

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El informarse sobre el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Bogotá para este sábado.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 18 grados, la probabilidad de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 98%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 43 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que lleguen a un nivel de hasta 4.

Para la noche, la temperatura llegará a los 10 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 95%, mientras que las ráfagas de viento serán de 26 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Bogotá?

Al ubicarse en la cordillera Oriental de Colombia, es decir, en la zona andina del país, Bogotá cuenta con un clima principalmente frío y seco.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) menciona que la capital tiene una temperatura promedio de 13.1 grados centígrados.

Durante el día, la temperatura máxima oscila entre los 18 y 20 grados centígrados; mientras que por las noches, la temperatura baja disminuye entre los 8 y 10 grados centígrados.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a inicios de año, las temperaturas llegan a bajar hasta menos 5 grados centígrados.

Bogotá cuenta con dos marcadas temporadas de lluvia: de marzo a junio y de septiembre a diciembre, siendo abril el mes con más lluvias. En estos tiempos ocurren desde lluvias torrenciales, hasta granizos y descargas eléctricas.

Por su parte, la temporada seca va de enero a febrero, así como de julio a agosto, siendo el primer mes del año el más seco. En estos tiempos se registran días soleados y calurosos, con un cielo azul y pocas nubes.

La ciudad de bogotá tiene un estado del tiempo frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)
La ciudad de bogotá tiene un estado del tiempo frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)

Los cuatro climas de Colombia

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en BogotáClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia: el pronóstico del tiempo en Medellín este 4 de julio

El clima en Medellín cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Colombia: el pronóstico del tiempo en Medellín este 4 de julio

Pronóstico del clima en Cartagena de Indias este sábado: temperatura, lluvias y viento

El estado del tiempo en Cartagena de Indias cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Pronóstico del clima en Cartagena de Indias este sábado: temperatura, lluvias y viento

Conoce el clima de este día en Cali

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Conoce el clima de este día en Cali

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barranquilla este sábado

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barranquilla este sábado

Resultados Lotería de Santander hoy 4 de julio: revise su billete y cobre el premio mayor

Como cada sábado, aquí están los ganadores del últimos sorteo de esta lotería colombiana

Resultados Lotería de Santander hoy 4 de julio: revise su billete y cobre el premio mayor
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

ENTRETENIMIENTO

Jorge Cao desmintió su muerte ante rumores que circularon en redes sociales: “Más vivo que nunca”

Jorge Cao desmintió su muerte ante rumores que circularon en redes sociales: “Más vivo que nunca”

Juliana escogió a su jugador colombiano favorito y tomó partido entre Messi y Cristiano Ronaldo

Shakira pidió ayuda a gobernantes y líderes europeos para Venezuela y anunció significativa donación enfocada en los niños

Fans de Shakira de Europa y América sorprenden a la cantante con cartas emotivas por el éxito de ‘Dai Dai’: “Nos emociona hasta las lágrimas”

Santa Marta presentó la Fiesta del Mar 2026, siete días de cultura, música y tradición: Beéle, Gusi, Churo Díaz entre los artistas confirmados

Deportes

La Selección Colombia fue la última clasificada a los octavos de final del Mundial 2026: venció a Ghana por 1-0 en Kansas

La Selección Colombia fue la última clasificada a los octavos de final del Mundial 2026: venció a Ghana por 1-0 en Kansas

BC Place Vancouver, así es el estadio canadiense del Mundial 2026 que recibirá el partido entre Colombia y Suiza

Jugadores y cuerpo técnico de la Selección Colombia reaccionaron a la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026

Colombia y los octavos de final: así fueron sus experiencias en la Copa del Mundo

Con lo justo, Colombia venció a Ghana y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026