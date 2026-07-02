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Qué pasó con el vuelo de Avianca entre París y Bogotá que tuvo que regresar a Europa y aterrizar en Madrid: la Aerocivil dio detalles

El avión no sufrió ningún daño ni se presentaron alertas de seguridad, no obstante, fue necesario el desvío

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El vuelo tuvo desviar al presentar un desabastecimiento de gasolina tras maniobras operativas - crédito Europa Press
El vuelo tuvo desviar al presentar un desabastecimiento de gasolina tras maniobras operativas - crédito Europa Press

La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) informó que el vuelo 055 de Avianca, que cubría la ruta París-Bogotá, aterrizó en Madrid, España, sin que se registrara una emergencia real, pese a la inquietud generada en redes sociales durante la jornada del primero de julio de 2026.

La aeronave, un Boeing 787-8 Dreamliner, despegó la mañana del 1 de julio desde el aeropuerto Charles de Gaulle y, tras una alerta técnica, modificó su trayectoria al sobrevolar las islas Azores.

La decisión de desviar el vuelo hacia el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se tomó luego de detectarse una señal de alerta en el motor izquierdo del avión. Según Aerocivil, la tripulación ejecutó el procedimiento preventivo estipulado para este tipo de situaciones y logró controlar la alerta durante el trayecto sobre el océano Atlántico.

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El vuelo tuvo que regresar hacia el área continental tras reportar una alarma sobre las islas azores - crédito captura de pantalla / flightaware.com
El vuelo tuvo que regresar hacia el área continental tras reportar una alarma sobre las islas azores - crédito captura de pantalla / flightaware.com

La autoridad aeronáutica fue enfática al señalar que no hubo daños estructurales ni afectaciones adicionales a la aeronave.

El aterrizaje en Madrid ocurrió a las 4:02 p. m. hora local, con normalidad y sin incidentes para los pasajeros ni la tripulación, en línea con los protocolos internacionales de seguridad establecidos para la aviación comercial.

El impacto de la alerta técnica y el procedimiento seguido

Durante el vuelo transatlántico, la tripulación recibió una notificación técnica relacionada con el motor izquierdo. Aerocivil explicó que este tipo de alertas activan de inmediato un protocolo de manejo controlado desde el aire, con la finalidad de garantizar la seguridad de quienes viajan a bordo.

Según la versión oficial entregada a El Tiempo, el incidente técnico obligó al avión a mantener una altitud inferior a la habitual (nivel de vuelo 310, correspondiente a 31 mil pies). Esta circunstancia incrementó el consumo de combustible, lo que descartó la posibilidad de continuar el cruce del Atlántico hacia Sudamérica y determinó el cambio de destino hacia Madrid. La entidad remarcó que la infraestructura técnica disponible en la capital española facilitó el recibimiento y la revisión exhaustiva de la aeronave.

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Aeropuerto Barajas
El vuelo regresó al el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para una revisión técnica - crédito (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

El episodio generó preocupación entre los familiares de los pasajeros cuando circularon versiones sobre una posible emergencia. Sin embargo, tanto Aerocivil como Avianca subrayaron que el aterrizaje en Madrid fue resultado de una alerta técnica y no de un fallo mayor o situación de peligro inminente.

Qué pasó con los pasajeros y la aeronave tras el aterrizaje

Después de completar el aterrizaje, los pasajeros desembarcaron bajo supervisión y el avión fue sometido a inspección técnica por parte de equipos especializados en el aeropuerto madrileño. La revisión es parte del protocolo habitual tras una alerta de este tipo, y hasta el momento no se han identificado hallazgos adicionales que expliquen el origen exacto de la señal en el motor izquierdo.

La aerolínea Avianca implementó un plan de contingencia para los viajeros afectados. De acuerdo con la Aeronáutica Civil, se dispuso de un avión y una tripulación de reserva en Madrid para retomar el trayecto hacia Bogotá. No se informó la hora exacta de salida del nuevo vuelo ni cuántos pasajeros fueron reubicados en la primera fase.

Protocolo internacional ante alertas técnicas en vuelo

Tras el aterrizaje se dispuso de un vuelo adicional para transportar a los pasajeros al destino - crédito @MinTransporteCo / X
Tras el aterrizaje se dispuso de un vuelo adicional para transportar a los pasajeros al destino - crédito @MinTransporteCo / X

En la aviación comercial rige la regla de que toda alerta debe asumirse como real hasta que las autoridades concluyan lo contrario tras una inspección completa. Por ello, los procedimientos internacionales permiten que la tripulación modifique la ruta y aterrice en el aeropuerto más apropiado para realizar las verificaciones necesarias.

En el caso del vuelo 055, tanto el comandante como el personal siguieron las instrucciones y procedimientos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional y por la propia Avianca. La actuación de la tripulación fue reconocida por la autoridad como ajustada a los estándares globales y como una muestra de que la prioridad es siempre minimizar riesgos en pleno vuelo.

Precedentes y contexto de desvíos en vuelos internacionales

No es la primera vez que un vuelo entre París y Bogotá de la misma aerolínea modifica su ruta por razones técnicas o de salud. Meses antes, otra aeronave de Avianca aterrizó en Madrid tras una emergencia médica a bordo, como parte de los procedimientos habituales en la operación aérea internacional.

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