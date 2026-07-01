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Transporte aéreo en Colombia crece 7,2 %: más de 24 millones de pasajeros viajaron en 2026

Entre enero y mayo se movilizaron 24,3 millones de pasajeros, mientras la carga aérea también aumentó y llegó a 427.048 toneladas

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Entre enero y mayo se movilizaron 24,3 millones de pasajeros, mientras la carga aérea también aumentó y llegó a 427.048 toneladas - crédito Aeropuerto El Dorado
Entre enero y mayo se movilizaron 24,3 millones de pasajeros, mientras la carga aérea también aumentó y llegó a 427.048 toneladas - crédito Aeropuerto El Dorado

El transporte aéreo en Colombia mantuvo una tendencia positiva durante los primeros cinco meses de 2026, con más de 24 millones de pasajeros movilizados y un crecimiento sostenido tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Las cifras provisionales de la Oficina de Analítica de la Aeronáutica Civil muestran que entre enero y mayo viajaron 24,3 millones de personas, lo que representa un aumento del 7,2 % frente al mismo periodo de 2025.

La información publicada por El Tiempo señala que solo en mayo las aerolíneas transportaron 4,6 millones de pasajeros. Ese resultado equivale a 237.000 viajeros adicionales frente al mismo mes del año anterior y a un crecimiento del 5,4 %. El dato confirma que la demanda aérea sigue expandiéndose en el país, pese a los retos operativos que suelen enfrentar las aerolíneas en temporadas de alta movilidad.

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Uno de los motores del crecimiento estuvo en el mercado doméstico. Según la Aerocivil, el número de pasajeros en rutas nacionales aumentó 7,65 % entre enero y mayo. La entidad relacionó este comportamiento, entre otros factores, con una mayor movilidad asociada al año electoral, que pudo impulsar desplazamientos dentro del país durante los primeros meses del calendario.

Aeropuerto El Dorado en Bogotá al atardecer, con aviones estacionados en la plataforma mojada, torre de control y terminal iluminados, y montañas al fondo.
Entre enero y mayo se movilizaron 24,3 millones de pasajeros, mientras la carga aérea también aumentó y llegó a 427.048 toneladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutas nacionales impulsaron la demanda

El aumento de pasajeros también estuvo acompañado por el crecimiento de algunas aerolíneas en el mercado colombiano. La Aerocivil destacó el desempeño de JetSmart y Wingo, compañías que incrementaron su demanda en 31 % y 19 %, respectivamente, después de fortalecer su operación en varias rutas.

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Entre los corredores mencionados aparecen Bogotá-Medellín y Bogotá-Cali, dos de las conexiones más importantes del país por volumen de pasajeros y movimiento económico. También se registró fortalecimiento hacia destinos como San Andrés, Bucaramanga y Montería, que hacen parte de la oferta nacional atendida por las aerolíneas.

El comportamiento del mercado interno muestra que el avión sigue siendo una opción relevante para viajes de trabajo, turismo, trámites y conexiones regionales. En un país con distancias largas y dificultades de transporte terrestre en algunas zonas, el crecimiento del tráfico aéreo refleja una mayor demanda por desplazamientos rápidos entre ciudades.

En el segmento internacional, el balance también fue positivo. Entre enero y mayo, el tráfico de pasajeros hacia y desde el exterior creció 6,7 %. Los mayores incrementos en la demanda se presentaron en rutas hacia México, República Dominicana, Brasil, Argentina, Canadá y Venezuela.

La densa neblina provoca restricción aérea en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, según la Aeronáutica Civil - crédito @AerocivilCol/X
Entre enero y mayo se movilizaron 24,3 millones de pasajeros, mientras la carga aérea también aumentó y llegó a 427.048 toneladas - crédito @AerocivilCol/X

Carga aérea también creció

El reporte también evidenció un aumento en la llegada de visitantes procedentes de España, México, Brasil y Argentina, países que incrementaron su participación en el mercado colombiano. Ese movimiento internacional refuerza el papel del país como destino y punto de conexión dentro de la región.

Además del transporte de pasajeros, la carga aérea y el correo registraron resultados positivos. Entre enero y mayo se movilizaron 427.048 toneladas, lo que representa un crecimiento de 4,7 % frente al mismo periodo del año anterior. De ese total, 367.791 toneladas correspondieron a operaciones internacionales, con un aumento del 5 %.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de la carga aérea exportada desde Colombia, al concentrar el 44 % de los envíos internacionales. En el caso de las importaciones, los principales orígenes fueron Estados Unidos, Brasil y España.

Entre enero y mayo se movilizaron 24,3 millones de pasajeros, mientras la carga aérea también aumentó y llegó a 427.048 toneladas - crédito @AerocivilCol / X
Entre enero y mayo se movilizaron 24,3 millones de pasajeros, mientras la carga aérea también aumentó y llegó a 427.048 toneladas - crédito @AerocivilCol / X

El balance de carga resulta clave porque muestra que el crecimiento del sector no se limita al movimiento de viajeros. La operación aérea también mantiene un papel importante en el comercio exterior, especialmente para productos que requieren tiempos de transporte más rápidos y conexiones internacionales estables.

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