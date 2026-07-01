Savia Salud EPS elige nuevo gerente y junta directiva: asumirán una deuda de más de $1,5 billones

Savia Salud EPS inicia una nueva etapa administrativa tras el regreso de la entidad a manos de sus accionistas. - crédito Savia Salud EPS

Savia Salud EPS inició una nueva etapa tras la designación de su gerente y junta directiva, quienes asumirán la tarea de conducir la entidad en medio de una crisis financiera que supera los $1,5 billones en deudas.

La decisión, informada oficialmente por la Asamblea General de Accionistas (conformada por la Gobernación de Antioquia, el Distrito de Medellín y Comfama), pone fin al proceso de empalme y devuelve la administración a sus principales accionistas, según reportó Caracol Radio.

Integración de la nueva Junta Directiva

La renovada Junta Directiva quedó conformada por representantes de las tres entidades accionistas de Savia Salud EPS:

Por parte del Distrito de Medellín fueron nombrados Jhon Jairo Botello Jaimes y Carlos Alberto Saavedra Rueda.

En representación de la Gobernación de Antioquia asumirán Eugenio Prieto Soto y Luis Fernando Begué Trujillo.

Por Comfama fueron designados Luis Alberto Botero Gutiérrez y Juan Diego Granados Sánchez.

Además, Libier Darío Jiménez Peña fue elegido como miembro conjunto por el Distrito de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

Según los accionistas, los nuevos integrantes cuentan con experiencia en los sectores público, financiero, académico y de salud, con el propósito de fortalecer la gobernanza de la entidad en medio del complejo panorama financiero.

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La nueva administración deberá enfrentar un deterioro patrimonial superior a los $1,5 billones. - crédito Visuales IA

Nombramiento de Carlos Mauricio Martínez Flórez como gerente

En la primera sesión de la Junta, se eligió como nuevo gerente a Carlos Mauricio Martínez Flórez, odontólogo de la Universidad de Antioquia y especialista en Gerencia de Economía y Finanzas de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Además cuenta con experiencia en gestión pública y dirección institucional.

“Han elegido la nueva junta directiva y han designado el nuevo gerente para la institución, este nuevo gerente es el doctor Carlos Mauricio Martínez, un profesional con amplio reconocimiento del sector salud de Antioquia y con la experiencia suficiente para manejar la EPS”, declaró Alma Solano Sánchez, secretaria de Salud e Inclusión Social según Telemedellín.

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Carlos Mauricio Martínez Flórez fue designado como nuevo gerente general de Savia Salud EPS. - crédito Hospital La Maria

Contexto financiero y retos inmediatos

La situación que enfrenta la nueva administración es compleja. Durante la intervención del Gobierno Nacional, se produjo un deterioro patrimonial que dejó a Savia Salud EPS con una deuda superior a los $1,5 billones. A esto se suman las dificultades en el flujo de recursos y el aumento constante de los costos de atención médica.

Actualmente, la EPS atiende a 1.662.050 afiliados en el departamento de Antioquia, quienes dependen legalmente de la entidad para el acceso a los servicios de salud.

Solano Sánchez afirmó: “A pesar de la situación compleja financiera que llega ya a más de 1,5 billones de pesos en deudas, el reto es asumido por esta nueva gerencia y por el equipo y sus socios para poder garantizar, primero que todo, la prestación de servicios de salud a todos los usuarios. El compromiso, es para que la continuidad se mantenga y no tengamos ningún tipo de barrera de acceso”, según declaraciones recogidas por Telemedellín.

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Auditoría forense y control institucional

Uno de los primeros pasos anunciados por la nueva gerencia será la realización de una auditoría forense. El objetivo es esclarecer las inconsistencias financieras y establecer con precisión lo ocurrido durante la administración provisional del Estado. Esta auditoría estará acompañada de una evaluación integral de la organización, que servirá como base para el diseño e implementación de acciones urgentes orientadas a la estabilidad y sostenibilidad financiera de la EPS.

Savia Salud EPS presta actualmente servicios de salud a más de 1,66 millones de afiliados en Antioquia. - crédito Supersalud

Principios de transparencia y buen gobierno

De acuerdo con El Tiempo, la estrategia de los nuevos líderes se fundamenta en los principios de transparencia, responsabilidad institucional y buen gobierno corporativo. El compromiso de los accionistas, según lo expresado por sus voceros, no se limita al saneamiento financiero, sino que también busca optimizar los procesos de atención al usuario y reconstruir la confianza con prestadores, entes de control y la comunidad afiliada.

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