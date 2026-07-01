Colombia

MinJusticia cuestiona clima de empalme y advierte que comité de De la Espriella no puede hacer auditorías

Jorge Iván Cuervo afirmó que el Gobierno tiene lista la información para un empalme técnico y transparente, pero cuestionó un ambiente de presunción de culpabilidad

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El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, cuestionó al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo - crédito Colprensa
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, cuestionó al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo - crédito Colprensa

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo R., cuestionó el clima político que rodea el proceso de entrega de poder y advirtió que, a su juicio, se está instalando una narrativa que no parece propia de una transición democrática. A través de varios mensajes en X, el funcionario afirmó que el Gobierno saliente tiene lista la información requerida para un empalme técnico y transparente, pero puso reparos frente a la idea de que ese ejercicio sea entendido como una auditoría.

Cuervo señaló que el ambiente de opinión actual le hace pensar “no en una transición democrática”, sino en la salida “por la puerta de atrás” de lo que algunos presentan como una “organización criminal en el poder”. Según dijo, esa percepción lo lleva a preguntarse si el Gobierno tiene garantías reales para rendir cuentas sobre su gestión.

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El ministro también planteó una imagen crítica sobre el escenario que, según su lectura, algunos sectores parecerían esperar durante el empalme. “Imagino que el escenario ideal sería que en cada comisión de empalme, afuera estén delegados de la Fiscalía y el CTI listos a hacer efectivas órdenes de captura para todos y cada uno de los ministros y directores de entidades”, escribió.

Jorge Iván Cuervo firmará un decreto en Colombia que eliminará el costo para modificar el componente sexo en el registro civil - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Ministro dice que entregará información del empalme

En sus publicaciones, Cuervo afirmó que ese es el clima en el que el Gobierno se ve abocado a entregar el poder, pese a la legitimidad democrática con la que fue elegido. Aseguró, además, que en el Ministerio de Justicia ya está preparada la documentación necesaria para cumplir con una entrega ordenada.

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En el MinJusticia ya está lista toda la información que precisa un empalme técnico y transparente, como exige la ley”, señaló el funcionario. También dijo que se pone a disposición de las autoridades para cualquier requerimiento que consideren pertinente.

Cuervo defendió que un demócrata debe cumplir las reglas de juego hasta el final. En esa línea, afirmó que espera poder desvirtuar la presunción de culpabilidad que, según él, se les ha atribuido a integrantes del Gobierno saliente, una idea que calificó como contraria al Estado de Derecho.

El ministro insistió en que la entrega de información no debe confundirse con una auditoría. Según explicó, un comité de empalme integrado por particulares no tiene competencias legales para cumplir esa función, pues esa tarea corresponde a los organismos de control.

Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia de Colombia - crédito Ministerio de Justicia
Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia de Colombia - crédito Ministerio de Justicia

Cuervo cita normas sobre rendición de cuentas

El funcionario sostuvo que, salvo que los organismos de control se sumen formalmente al comité, el empalme consiste en una entrega de información oficial, en su mayoría de acceso público. Para sustentar su posición, compartió el marco jurídico que, según dijo, regula los informes de gestión de los servidores públicos al finalizar el ejercicio del cargo.

Cuervo mencionó la Ley 951 de 2005 y aseguró que allí no se entiende el proceso como una auditoría. También citó el artículo 50 de la Ley 1757, al señalar que este regula la rendición de cuentas como un ejercicio de transparencia frente a la ciudadanía.

El empalme propiamente no está regulado”, afirmó el ministro en otra publicación. Según su planteamiento, la reunión entre el Gobierno entrante y el saliente para conversar sobre la transmisión del poder es una buena práctica democrática y una costumbre en Colombia, pero no una obligación legal.

En cambio, explicó que la rendición de cuentas sí constituye una obligación legal para los servidores públicos. Con sus mensajes, Cuervo buscó marcar una diferencia entre entregar información institucional, cumplir con la rendición de cuentas y permitir una auditoría, función que, según reiteró, solo corresponde a autoridades competentes.

Las publicaciones del ministro abren un nuevo debate sobre los alcances del empalme, las garantías para el Gobierno saliente y los límites jurídicos de los comités que participen en la transmisión del poder.

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