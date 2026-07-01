Defensora de derechos humanos sufrió de agresión y amenazas de muerte en Pasto: organizaciones sociales denuncian los ataques

La denuncia señala que una presunta agresora atacó con una botella a Piedad Lorena Guerrero Coka y le causó una lesión entre la frente y la nariz - crédito @tamaraargote/X

Piedad Lorena Guerrero Coka fue víctima de una agresión física y amenazas de muerte en la calle 17 de Pasto, según denunciaron organizaciones sociales del departamento de Nariño.

La defensora de derechos humanos sufrió lesiones en el rostro y afectaciones emocionales tras el ataque, que incluyó golpes y el uso de una botella, en medio de insultos y amenazas por parte de varias mujeres.

La Plataforma de Organizaciones Sociales, de Víctimas y Defensa de Derechos Humanos de Nariño (Posvdh) y el subgrupo de Mujer, Género y Personas (Oseigd) de la Mesa Territorial de Garantías divulgaron la denuncia y solicitaron a las autoridades una investigación urgente.

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Las entidades pidieron que se garantice la protección de la víctima y el respeto por los derechos de quienes ejercen liderazgo social.

Según el comunicado de estas organizaciones, todo ocurrió durante un encuentro entre artistas, cuando surgió una conversación sobre la coyuntura política y las recientes elecciones presidenciales. La agresión se habría producido tras la intervención pública de Guerrero Coka, quien expresó su postura frente al panorama electoral.

La denuncia sobre Piedad Lorena Guerrero Coka reclama protección inmediata e investigación por un presunto aumento de la violencia política en Nariño - crédito Google Maps/Redes sociales

De acuerdo con la versión oficial de la denuncia, varias mujeres que previamente habían manifestado afinidad con sectores de la derecha reaccionaron con violencia, rodeando, golpeando y arrastrando a la lideresa.

La denuncia establece que una de las presuntas agresoras utilizó una botella durante el ataque, provocando una lesión que se extiende desde la frente hasta la nariz de Guerrero Coka. A la herida física se suman las amenazas de muerte y el impacto emocional sufrido por la defensora.

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En respuesta a lo sucedido, las organizaciones exigieron a la Fiscalía activar la Unidad Especial de Investigación creada mediante el Acuerdo Final de Paz, con el objetivo de identificar tanto a las autoras materiales como a quienes puedan haber participado en la planeación del ataque. De igual manera, solicitaron a la defensora del Pueblo, Iris Marín, emitir un mensaje que promueva el respeto y ayude a reducir la polarización política.

No existe, hasta este momento, un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso. Tampoco se ha informado acerca de capturas, identificación de responsables o avances en la investigación. La denuncia presentada sigue bajo verificación y las organizaciones reiteran su llamado a la acción de las entidades competentes.

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Las organizaciones sociales de Nariño denunciaron una agresión física y amenazas de muerte contra la lideresa Piedad Lorena Guerrero Coka en Pasto - crédito Redes sociales

Asesinaron a líder social y a todo su esquema de protección: la emboscada en el Catatumbo deja seis muertos

La masacre que sacudió la vía rural entre Ocaña y Ábrego dejó a la región del Catatumbo bajo una vigilancia extrema. El hecho ocurrió durante la mañana del martes 19 de mayo, cuando seis personas fueron asesinadas, entre ellas el líder social Freiman David Velázquez y los integrantes de su esquema de seguridad adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Las autoridades locales mantienen la alerta máxima mientras avanzan en la identificación de los responsables y buscan determinar si hay conexión con estructuras armadas ilegales que operan en la zona. Según los primeros reportes, el ataque fue perpetrado con armas de largo alcance y tuvo como objetivo una camioneta blindada, identificada con las placas JVV 240 y perteneciente a la UNP.

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La violencia del ataque quedó evidenciada en los daños que presentaba el vehículo, especialmente en los vidrios, puertas y llantas. El vehículo estaba destinado a la protección de líderes sociales, una necesidad constante en la región del Catatumbo debido a la presencia de grupos armados y la recurrente amenaza contra quienes defienden los derechos campesinos y comunitarios.

El ataque armado en la vía Ocaña-Ábrego deja seis muertos, incluyendo al líder social Freiman Velázquez y su esquema de seguridad de la UNP, según autoridades en Norte de Santander - crédito @Librecatatumbo/X

De acuerdo con las versiones recogidas en el lugar, los agresores interceptaron la camioneta y abrieron fuego en múltiples ocasiones. Tres víctimas quedaron sin vida dentro del vehículo, mientras que otras dos fueron halladas a pocos metros, y una más fue encontrada en una alcantarilla cercana. Entre los fallecidos se cuentan dos mujeres y cuatro hombres, todos vinculados directamente a la labor de protección y liderazgo social en la zona.

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La Unidad Nacional de Protección confirmó que la camioneta formaba parte del esquema de seguridad asignado a Freiman Velázquez, quien desempeñaba un papel activo en la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat). Las autoridades aún trabajan en la confirmación de las identidades del resto de las víctimas y la recopilación de pruebas en la escena, mientras la comunidad exige respuestas y garantías.