Petro pide ayuda internacional para conseguir la liberación en EE. UU. del activista Beto Coral

- crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente Gustavo Petro pidió apoyo internacional para conseguir la liberación en Estados Unidos del activista Beto Coral, a quien calificó como un “preso político y de conciencia”. El mandatario hizo el llamado a través de su cuenta de X, donde solicitó la intervención de gobiernos y organizaciones de derechos humanos.

En su mensaje, Petro afirmó que Coral se encuentra bajo una situación de aislamiento y pidió que su caso reciba solidaridad mundial. El jefe de Estado dirigió su solicitud a “todos los gobiernos del mundo” y a las organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos, con el propósito de que ayuden en el proceso para lograr su liberación.

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“Beto Coral es un preso político y de conciencia en EE. UU.”, escribió Petro al iniciar su pronunciamiento. Luego agregó: “Le solicito a todos los gobiernos del mundo y a todas las organizaciones de derechos humanos de los EE. UU., ayudarnos en su liberación”.

El presidente Gustavo Petro publica un mensaje en redes sociales sobre la situación de Beto Coral en Estados Unidos y solicita su liberación. (@petrogustavo vía X)

Petro pide certificación a la DNI

El presidente también sostuvo que Coral estaría siendo presionado para que diga que es agente de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, DNI. Según Petro, ese sería el objetivo de su captura, por lo que pidió al director de esa entidad emitir una certificación sobre si el activista aparece o ha aparecido en sus archivos laborales.

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“El objetivo de su captura es que diga que es un agente de DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia”, aseguró el mandatario. En esa misma línea, solicitó al director de la DNI expedir una certificación que precise si existe o ha existido algún registro laboral relacionado con Coral en esa institución.

Petro afirmó además que su Gobierno no realiza actividades de espionaje contra naciones extranjeras. Según dijo, su administración cumple una orden constitucional orientada a la búsqueda de la paz y ha mantenido relaciones de cooperación con organismos de inteligencia de otros países.

El mandatario señaló que sus conocimientos sobre la sociedad estadounidense provienen de la lectura del historiador Howard Zinn. También aseguró que ha permitido y estrechado las relaciones entre organismos de inteligencia con países que, según su mensaje, se unan a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, incluido Estados Unidos.

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Beto Coral fue detenido el 16 de junio de 2026 por agentes del Homeland Security Investigations (HSI), que hacen parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) - crédito @darango_htx/X

Llamado a organismos de derechos humanos

En otro aparte del trino, Petro sostuvo que los organismos de inteligencia colombianos tienen una orden presidencial dirigida a combatir el narcotráfico y no a perseguir a la oposición. El presidente afirmó que esa instrucción aplica tanto en Colombia como en cualquier lugar del mundo.

“Todos los organismos de inteligencia colombianos, a diferencia del pasado, tienen como orden presidencial la lucha contra el narcotráfico, y no la persecución de la oposición, ni en Colombia ni en ningún lugar del mundo”, indicó el jefe de Estado.

El mensaje de Petro se centró en defender la situación de Coral y en pedir que el caso sea asumido por actores internacionales de derechos humanos. En su publicación, el mandatario también dijo que el activista estaría sometido a “tortura sicológica”, aislado de su familia y trasladado por establecimientos carcelarios en varios estados.

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Beto Coral denunció que fue detenido sin una explicación clara y señaló que Abelardo De La Espriella había anunciado públicamente el arresto dos horas antes - crédito @Betocoralg/X

La declaración del presidente abre un nuevo frente diplomático y político alrededor del caso de Beto Coral, al presentar su detención como un asunto de derechos humanos y no solo como un proceso ante autoridades estadounidenses. Petro insistió en que el activista debe contar con solidaridad internacional. Su petición quedó dirigida tanto a gobiernos como a organizaciones civiles, a las que pidió acompañar una eventual gestión por la libertad del colombiano.

“Así que Beto Coral es un preso político y debe contar con toda la solidaridad mundial para su liberación”, concluyó el mandatario en su publicación.