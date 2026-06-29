Petro aterriza en Roma con fuertes críticas al gobierno de Meloni y denuncia “veto” en su agenda

El presidente Gustavo Petro se quejó de la falta de funcionarios de la administración de Giorgia Meloni a su arribo a Roma - crédito REUTERS - AP

El presidente de la República, Gustavo Petro, aterrizó el lunes 29 de junio de 2026 en Roma para cumplir uno de sus últimos compromisos internacionales antes de finalizar su mandato. Sin embargo, su arribo estuvo marcado por declaraciones críticas hacia el actual gobierno italiano y algunas reflexiones sobre el contexto de su visita, que se gestó a solo 39 días del final de su mandato, previsto para el 7 de agosto de 2026.

Petro, con un extenso mensaje en la red social X, habló de su periplo por el territorio lombardo, en el que cumplirá una agenda oficial que incluye, entre otras, una audiencia con el papa León XIV en El Vaticano. Todo esto, en medio de las fuertes críticas por un nuevo desplazamiento internacional y sus recientes señalamientos al proceso electoral en Colombia, que dio como ganador al opositora Abelardo de la Espriella.

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“Llego a Italia, al aeropuerto Leonardo Da Vinci, también en Italia pasa lo mismo que en Colombia, gobierna quien cree en squifos y no en descendientes de romanos”, expresó el mandatario en un mensaje que tenía como clara destinataria la primera ministra italiana, Giorgia Meloni: que en su momento felicitó a De la Espriella por su triunfo en la segunda vuelta presidencial, realizada el 21 de junio.

A través de su perfil de X, el presidente Gustavo Petro hizo una serie de reflexiones al aterrizar en Italia, entre ellas las que involucran a la primera ministra Giorgia Meloni - crédito @petrogustavo/X

A su descenso del avión presidencial, Petro fue recibido por una comitiva diplomática encabezada por el embajador de Colombia en Italia, Iván Velásquez, y la embajadora ante la FAO, Jennifer Mojica. Sin embargo, el presidente colombiano remarcó la ausencia de representantes del gobierno italiano, en otro de los ‘dardos’ lanzados a Meloni, con la que tiene fuertes diferencias ideológicas y, del mismo modo, mediáticas.

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“Ningún funcionario del gobierno italiano llegó a recibirme, solo el comandante de la fuerza aérea italiana y la de Colombia, el gobierno italiano se plegó a la extrema derecha”, refirió Petro. “Mis ancestros no vienen de la República italiana del gatopardo y no soy squifo, vienen de la República de Roma y su intento de encontrar a Jesús en su propio idioma y no en el griego", agregó en su mensaje, al expresar que no era “Garibaldino”.

“Qué triste no ver las banderas Garibaldinas, pero veré al Papa y sus banderas que hoy son las banderas de la humanidad”, destacó el líder político, en relación con la ausencia de gestos protocolarios italianos, como un signo de los cambios políticos recientes en Europa y una visita que se producirá a pocas semanas de su salida del Gobierno, que escogió una corriente política distinta a la que encarna su hoy mandatario.

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El presidente de la República, Gustavo Petro, ya está en Roma para cumplir la agenda que tiene, entre otras, con la visita al papa León XIV - crédito Juan Cano/Presidencia

Gustavo Petro denunció que fue vetado en su agenda en Roma

Asimismo, el jefe de Estado también atribuyó a su posición sobre el conflicto en Gaza ciertas restricciones diplomáticas durante su estadía en Roma, pues según el gobernante, fue excluido de actividades por su denuncia internacional contra la violencia en Oriente Medio. “Me excluyen del Palatino porque fui el primer presidente del planeta en denunciar el genocidio en Gaza y me imponen su castigo, que creen eterno”, dijo.

Según la agenda oficial difundida por la Casa de Nariño, la visita de Petro tiene como ejes centrales el fortalecimiento del respaldo internacional a las políticas de paz en Colombia, la defensa de la reforma agraria, el impulso de la justicia social y la protección de la vida ante el cambio climático. El viaje incluye reuniones con líderes religiosos y diplomáticos y, como se mencionaba, el encuentro con el sumo pontífice.

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En ese sentido, uno de los aspectos más relevantes de la gira es la audiencia privada con el líder de la Iglesia católica en el Palacio Apostólico y frente a esa reunión, el presidente indicó que el objetivo es abordar temas como la búsqueda de la verdad y los riesgos de su ocultamiento. “Veré al Papa para dialogar del peligro de ocultar la verdad”, afirmó el primer mandatario, como parte de su extenso pronunciamiento en sus redes.

El papa León XIV recibirá en audiencia privada, el jueves 2 de julio, al presidente de Colombia, Gustavo Petro - crédito Alessandra Tarantino/AP

Incluso, recurrió a figuras y episodios de la cultura italiana para aterrizar sus afirmaciones, al recordar su experiencia personal con la opresión y la violencia. “Yo estuve preso y torturado y sé que la ópera de Nabuco de Verdi no se refería a lanzar misiles sobre Gaza y producir un genocidio, sino que el pueblo hebreo pudiera disfrutar con los pueblos que allí habitaban desde la torre de Babel en libertad al valle del Jordán”.

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Y en otro pasaje, evocó la vida y obra del compositor Giuseppe Verdi. “Era un hombre exiliado ansiando construir la nación de la belleza, con la historia de Roma también y de Italia, donde pude morir y honré a los italianos que murieron, ya viejos y por el COVID, frente a mí, otra nación de la belleza, el Caribe libre, donde nació Bolívar y dónde nací, el país de la belleza es la gran Colombia y en su corazón fui su presidente”, acotó.

Además de su encuentro con el Papa, el jueves 2 de julio, Petro estará en la víspera, el miércoles 1 de julio, con el sacerdote Luigi Ciotti, fundador de la organización Libera, dedicada a la lucha contra las mafias y la corrupción. A su vez, en esta gira sostendrá reuniones con altos funcionarios de la diplomacia vaticana, entre ellos el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede y el monseñor Paul Richard Gallagher.

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