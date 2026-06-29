Colombia

Habló estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella, Carlos Suárez, sobre participación en el nuevo Gobierno: qué dijo

Suárez habló sobre su rol en el Gobierno De la Espriella, la continuidad de Colombia en la Cidh, la batalla cultural que pretende librare el líder político de derecha y las estrategias que implementaron en la contienda electoral

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El estratega de Abelardo de la Espriella habló sobre su incidencia en las estrategias de campaña y el futuro gobierno - crédito captura de pantalla @carlossuarezr/X
El estratega de Abelardo de la Espriella habló sobre su incidencia en las estrategias de campaña y el futuro gobierno - crédito captura de pantalla @carlossuarezr/X

El estratega político Carlos Suárez, principal asesor de la campaña de Abelardo de la Espriella y figura clave en el triunfo electoral del nuevo presidente de Colombia, ofreció una entrevista con el activista, analista político y escritor argentino, Agustín Laje, en la que analizó el impacto de la estrategia digital en campaña, la ruptura con los medios tradicionales y las prioridades del próximo gobierno.

Aunque reñidas y polarizadas, las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia –que requirieron dos vueltas– dejaron a Abelardo de la Espriella como mandatario electo con un total de 12′960.166 votos, con una diferencia cercana a los 250.000 votos con su contrincante, el candidato progresista, Iván Cepeda.

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Carlos Suárez - Abelardo de la Espriella
Suárez afirmó que desde 2020 el abogado sonaba como un posible presidenciable - crédito Visuales IA

Sin embargo, detrás del tejemaneje de la campaña, existió un trabajo articulado y estratégico que requirió tomar medidas poco populares, y determinaciones sobre el curso digital de la contienda.

“Nunca pautamos”: la estrategia digital detrás de la campaña del “outsider”

En primer lugar, Suárez comentó en la entrevista que la victoria se cimentó en la “coherencia ideológica” del candidato a través del uso intensivo de redes sociales y la independencia de los medios de comunicación tradicionales.

“Nosotros no hacemos parte del establecimiento, de los grandes grupos económicos, de los partidos políticos. Y cuando tú eres un outsider que no solamente no haces parte, sino que estás en contra de ese establecimiento, pues solamente tienes una posibilidad y es volcarte al mundo digital (...) poco a poco los medios tradicionales pierden esas hegemonías y viene esta fuerza democrática y popular que arrasa en las redes sociales”, dijo.

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Suárez refirió su independencia de los medios tradicionales para realizar la campaña del ahora presidente electo de Colombia - crédito @BCN_Plus/X

Agregó que, en la campaña, “nosotros fuimos reyes, y esperamos seguirlo siendo, en el mundo digital, en donde nunca pautamos, en donde todo fue orgánico y donde el establecimiento juraba que lo único que teníamos eran bots, pero lo que teníamos era gente actuante, orgánica y trabajando con nosotros”, afirmó.

La batalla cultural en el Gobierno De la Espriella

Sobre el futuro inmediato, Suárez confirmó que, por un lado, no ejercerá un cargo en el Ejecutivo, aunque seguirá asesorando a De la Espriella desde fuera.

Gran parte de la libertad en un cargo público se pierde de manera inmediata y un estratega jamás puede perder ni su vocación ni mucho menos la libertad y la libertad de poderle decir a su asesorado también lo que está pensando. Y es muy distinto hablarle al jefe que hablarle al asesorado o al amigo desde fuera. Así que voy a estar haciendo estrategia, pero no en el gobierno”, dijo en la entrevista.

Adelantó que el eslogan “Firmes por la patria” seguirá marcando la identidad del gobierno y que la prioridad será la “batalla cultural”, tanto en la política interna como en la proyección internacional.

El Presupuesto 2027 entrará al Congreso entre el 20 y el 29 de julio, pero el equipo de Abelardo De La Espriella deberá defenderlo desde el 7 de agosto - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Abelardo de la Espriella desplegará una batalla cultural en Colombia - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El estratega aseguró, de la misma manera, que el equipo presidencial contempla estudiar la salida de Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que “el sistema interamericano y el sistema diplomático, tanto de OEA como de ONU, son dinosaurios inservibles, heredades de la Guerra Fría que no están dejando hacer absolutamente nada”, y que la decisión “va a avanzar en esa dirección porque sé que es la convicción íntima y personal del presidente”.

Suárez también explicó que el nuevo gobierno buscará replicar aspectos del modelo penitenciario de Bukele en El Salvador, con cárceles bajo control de veteranos y reservistas, y prometió una política de “sometimiento a la justicia” para los grupos armados, sin negociación.

Frente a posibles intentos de desestabilización por parte de sectores de izquierda, fue enfático: “Hoy hay un presidente que ha dicho: ‘Respeto toda la oposición pacífica. El que me venga a tratar de incendiar le va a caer todo el peso de la ley’”.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, no negociará con los grupos armados - crédito Sergio Acero/Reuters
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, no negociará con los grupos armados - crédito Sergio Acero/Reuters

“Abelardo tomará las decisiones como corresponde, porque tiene no solamente la libertad para hacerlo, sino que es su convicción personal y para eso se hizo candidato y hoy presidente. Entonces, es distinto. Yo les digo a los colombianos: tranquilos, que esas amenazas tenemos que verlas desde otra perspectiva, porque sí hay alguna gente que tiene miedo frente a ese tema y yo creo que el miedo hoy no es una opción”, agregó.

De la misma manera, resaltó la importancia de los influencers y la comunicación digital en la estrategia oficialista, y anticipó que el próximo gabinete dará prioridad a la reconstrucción de valores y el control de medios públicos.

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