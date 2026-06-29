Así de alto cerraría el IPC de junio de 2026: la cifra condicionará de nuevo la tasa de interés de los bancos en Colombia

La inflación en Colombia sigue estando lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Colprensa

La inflación en Colombia volvió a endurecer las expectativas para junio y para el resto de 2026, con nuevas presiones sobre precios como arriendos, electricidad, alimentos y servicios. Visión Davivienda prevé una variación mensual de 0,34% en junio y una inflación anual de 6,09%.

La presión sobre los precios responde, según la entidad, así como BBVA Research y Bancolombia, al repunte de rubros regulados, servicios, alimentos y costos indexados, y ese panorama condiciona la próxima decisión del Banco de la República a tomarse el 30 de junio. Mientras la mediana de analistas espera un alza de 50 puntos básicos (pb) en junio, Bancolombia anticipa un aumento de 75 pb lo que la llevaría de 11,25% hasta 12,00%.

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En la Encuesta Mensual de Expectativas (EME) del Banco de la República de junio, citada por Visión Davivienda, la mediana de los analistas ubicó la inflación mensual esperada en 0,34%. El nivel superaría el 0,11% observado en junio de 2025 y llevaría la inflación anual a 6,09%, de acuerdo con esa entidad.

La tasa de interés del Banco de la República de Colombia superaría el 12% en los próximos meses - cre´dito Banco de la República

Para mayo, las cifras difieren según la entidad, aunque muestran una aceleración frente a registros previos. BBVA Research situó la inflación anual en 5,86%, mientras Bancolombia la calculó en 5,84% después de una variación mensual de 0,47%, el nivel más alto desde agosto de 2024.

Visión Davivienda también advirtió que las expectativas a 12 meses siguen por encima del rango meta de 3% del banco central. Según esa firma, ese indicador se ubicó en 5,57%.

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Qué está impulsando la inflación en Colombia

El detalle de junio apunta a una presión desde alojamiento y servicios públicos. Se esperan alzas en arriendos por la indexación a la inflación de 2025 y aumentos en las tarifas de electricidad.

En alimentos y bebidas no alcohólicas, la entidad prevé una contribución positiva por el encarecimiento de las legumbres. Dicha presión se compensaría en parte con descensos en cereales y lácteos, mientras restaurantes y hoteles sumarían nuevas alzas por las comidas fuera del hogar. El panorama de mayo que describió BBVA Research mostró movimientos mixtos dentro de los bienes. “Mientras que los productos de limpieza y los equipos de telefonía móvil presionaron al alza, los vehículos particulares y los artículos de higiene corporal registraron una moderación en su inflación”, indicó el banco.

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BBVA Research añadió que la inflación de bienes se mantuvo en 3,13%, con una baja de 1 pb. También señaló que la inflación sin alimentos ni regulados, una medida seguida de cerca por el Banco de la República, subió a 5,99%, con un aumento de 20 pb.

Lai nflación de alimentos cerró en 6% durante mayo de 2026 - crédito BBVA Research

En alimentos, recordó que registró una variación anual de 6,04%, 67 pb menos. “Esta disminución estuvo explicada principalmente por los alimentos perecederos, que mostraron un alivio tras tres meses consecutivos de fuertes presiones asociadas a los efectos de la ola invernal”, señaló BBVA Research.

La economista de BBVA Research para Colombia, Mariana Quinche, vinculó ese alivio a una mayor oferta agrícola. “En el caso de los alimentos, se observó una moderación de su inflación anual, posiblemente asociada a una mayor oferta agrícola derivada de la disipación gradual de los efectos de la ola invernal”, afirmó.

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Los riesgos que siguen presionando las expectativas

Las expectativas para el cierre de 2026 también subieron. Según Visión Davivienda, la mediana de la EME pasó a 6,48%, es decirm 3 pb por encima de la encuesta anterior y 1,89 puntos porcentuales (pp) más que el 4,59% registrado en diciembre de 2025. La entidad mantiene una previsión propia más alta, de 6,65%. En esa misma encuesta, la dispersión se movió entre 5,87% y 6,54%.

Visión Davivienda sostuvo que los riesgos inflacionarios siguen al alza. Entre ellos mencionó una mayor probabilidad de un fenómeno de El Niño en el segundo semestre, con efectos hasta 2027, y posibles impactos sobre el abastecimiento de perecederos y las tarifas de energía.

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La inflación mensual de junio sería de 0.34%, según Visión Davivienda - crédito Visión Davivienda

A esa lista sumó posibles aumentos en combustibles, en especial en el diésel, como medida de ajuste fiscal. También contempló una depreciación del peso mayor a la prevista frente al dólar, asociada a una revaluación del índice dólar DXY y a una caída de los precios internacionales del petróleo. La entidad afirmó que algunas medidas de expectativas “aún se mantienen desancladas” y que por eso “un nuevo ajuste en las tasas de interés aún parece necesario”. También recordó que la inflación básica aumentó entre noviembre y marzo, un dato que pesa en la discusión monetaria.

El diagnóstico de BBVA Research añade otros focos de presión para lo que resta del año. Según la entidad, la inflación seguirá en aumento por los efectos remanentes del alza del salario mínimo, el dinamismo de la demanda interna y los riesgos ligados al conflicto en Medio Oriente y al fenómeno de El Niño.

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Bancolombia incorporó además factores fiscales y financieros. Señaló preocupación por las finanzas públicas, por un posible desbalance mayor al previsto por el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y por su impacto sobre el riesgo país, en un entorno global de condiciones financieras más restrictivas.

Cómo se traslada la inflación a la decisión de tasas

El mercado ya refleja esa presión en las expectativas de política monetaria. De acuerdo con Banco de la República:

La mediana de los analistas espera un aumento de 50 pb en la reunión de junio.

La tasa interbancaria de referencia a un mes (IBR) se ubicó en 11,68% efectivo anual al 22 de junio, una señal alineada con esa expectativa, según Visión Davivienda. La proyección de esa entidad para la reunión del 30 de junio es un aumento de 50 puntos básicos hasta 11,75%.

“Esperamos que la Junta Directiva del Banco de la República en su reunión de junio aumente la tasa de política monetaria hasta el nivel de 11.75%”, indicó Visión Davivienda, que basó esa previsión en la postura del bloque de la junta que apoyó las subidas de enero y marzo.

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El Banco de la Repúblia ya subió 200 pb la tasa de interés en 2026 - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Según esa firma, esos miembros han insistido en “continuar anclando las expectativas de inflación” y no han comunicado cambios desde la reunión del 30 de abril. También señaló que dos de los siete integrantes de la junta se pronunciaron públicamente desde entonces.

Posturas distintas en la Junta Directiva del Banco de la República

Dentro de la junta hay posturas distintas. Laura Moisá y Cesar Giraldo plantearon revisar el marco de la política monetaria y la meta de inflación, además de dar mayor peso al crecimiento económico y al empleo. Ambos codirectores podrían inclinarse por mantener estable o bajar la tasa de interés. En contraste, la visión de Bancolombia es más restrictiva.

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“Esperamos que la Junta Directiva del Banco de la República aumente en 75 puntos básicos su tasa de interés de política monetaria, hasta 12,00%, profundizando el ciclo alcista iniciado en enero”, señaló la entidad. Espera que la tasa suba después hasta 12,75% para evitar un deterioro adicional de las expectativas.