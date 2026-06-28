Pillaron a Abelardo de la Espriella tomando aguardiente en Medellín: “Hay trabajo, pero también nos divertimos”

El presidente electo sorprendió con esa faceta que pocos de sus seguidores conocían - crédito @MariaMa17126015/X

Abelardo de la Espriella se ha ganado el cariño de los colombianos y, después de que se llevaron a cabo las elecciones donde ganó la presidencia 2026-2030, el abogado se ha dedicado a hacer correrías en diferentes municipios llevando sus promesas de campaña y mostrándose cercano al pueblo.

Recientemente, De la Espriella llamó la atención en las redes sociales por un video que se viralizó en el que aparece al interior de una tienda. Rodeado de escoltas y, posiblemente, de su equipo de trabajo, el presidente electo disfruta de un rato de esparcimiento y en conversación con algunas personas, soltó la siguiente frase:

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“Te voy a decir una, te voy a decir una vaina ahora, porque en esta campaña, en esta campaña es... Que hay trabajo, pero también nos divertimos”.

El presidente electo fue captado tomando licor acompañado de su equipo de trabajo y seguidores - crédito @MariaMa17126015/X

Sin embargo, lo que llamó la atención es que en el video se ve al electo jefe de Estado sosteniendo una botella de aguardiente mientras dialoga y aclara que no es mucho de tomar este tipo de bebida alcohólica, pero la situación así lo ameritaba.

Asimismo, el bogotano de nacimiento también encendió las redes sociales al mostrar sin temor alguno que de vez en cuando se permite un espacio como este para departir con la ciudadanía a pesar de su cargo.

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De acuerdo con la publicación, esta se habría dado en el bar o salón Málaga de la ciudad de Medellín, donde fue recibido entre aplausos, banderas y camisetas de Colombia, el presidente electo Abelardo De la Espriella arribó este sábado, 27 de junio, a Antioquia. Fue su primera visita al departamento después de haber ganado las elecciones presidenciales, y los asistentes lo recibieron con gritos de “¡Tigre, Tigre, Tigre!”.

Abelardo de la Espriella en San Pedro de los Milagro con el gobernador de Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

La primera escala de su recorrido fue en San Pedro de los Milagros. Allí, el gobernador Andrés Julián Rendón le dio la bienvenida. El momento quedó registrado en un video que el gobernador publicó junto a un mensaje en su cuenta de X.

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Las palabras de Abelardo de la Espriella en Antioquia

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, visitó el municipio de San Pedro de los Milagros en Antioquia para reunirse con el gobernador Andrés Julián Rendón. El encuentro marcó el primer acercamiento formal entre ambos, en el contexto de la transición presidencial y el diseño de proyectos de desarrollo tanto para el departamento como para el país.

Durante la ceremonia en la basílica local, De la Espriella agradeció a la población antioqueña por el respaldo obtenido en las elecciones presidenciales. El mandatario electo manifestó: “Antioquia resistió, votó por el Tigre y salvamos a Colombia”, en referencia al apoyo masivo en la segunda vuelta electoral.

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Reunión del presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella con el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En la reunión, Rendón planteó tres prioridades fundamentales para Antioquia: fortalecer la seguridad frente a las estructuras criminales, asegurar la sostenibilidad del sistema de salud y culminar obras de infraestructura estratégica. Entre estas últimas, mencionó la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo y la finalización de la nueva vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo.

La respuesta de De la Espriella fue de respaldo total a dichas demandas, asegurando que Antioquia tendrá un papel destacado en su gobierno y reiterando su afecto y compromiso con el departamento. El presidente electo subrayó su disposición para trabajar de la mano con las autoridades regionales y coordinar esfuerzos en materia de seguridad, salud e infraestructura.

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El gobernador Rendón, por su parte, expresó su intención de mantener una relación institucional fluida con el nuevo Ejecutivo, superando las tensiones vividas durante la administración de Gustavo Petro, a la que acusó de desfinanciar proyectos clave para la región. En palabras de Rendón, el departamento de Antioquia “está de pie y seguirá en defensa de la seguridad y libertad”.