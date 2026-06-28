Colombia

Vicepresidente electo alertó que Gobierno Petro pretende modificar nombramientos de oficiales de la UNP por decreto

El también director del Empalme Anticorrupción, José Manuel Restrepo, solicitó a la UNP suspender los nombramientos derivados del Decreto 0670 de 2026 hasta la fecha de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella

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José Manuel Restrepo pidió la suspensión de nombramientos de funcionarios de la UNP tras expedición de Decreto 0670 de 2026 - crédito @jrestrp/X

El vicepresidente electo y director del proceso de Empalme Anticorrupción, José Manuel Restrepo Abondano, publicó una fuerte alerta a través de sus redes sociales, con la que también solicitó al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, suspender de inmediato los nuevos nombramientos en la entidad derivados del Decreto 0670 de 2026 hasta el 7 de agosto, fecha en que culmina el Gobierno de Gustavo Petro.

Pese a que el decreto no ha sido publicado en las páginas y canales oficiales de información del Gobierno, Restrepo advirtió, a través de mensaje y un video en sus redes oficiales, que el decreto alteraría la definición de los esquemas de seguridad del presidente de la República y de los funcionarios del próximo Gobierno y que esta medida no puede expedirse en las últimas semanas del periodo gubernamental.

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José Manuel Restrepo habló sobre nuevo decreto de Gustavo Petro - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo habló sobre nuevo decreto de Gustavo Petro - crédito @jrestrp/X

De la misma manera, el también exministro de Hacienda elevó una segunda alerta nacional y señaló que la expedición del decreto, a solo cuarenta días del relevo presidencial, modificaría los requisitos para nombrar oficiales de protección en la UNP con el planteamiento de interrogantes sobre la transparencia y la legitimidad del proceso.

“No estamos hablando de cualquier cargo, sino de personas que tendrán la misión de proteger al presidente electo de la República y a su equipo de gobierno”, sostuvo el jefe del proceso de empalme.

La solicitud formal, dirigida a la Unidad Nacional de Protección, exige suspender cualquier nombramiento basado en el nuevo decreto y entregar toda la información relevante sobre los procesos en curso.

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Según Restrepo, “es absoluta y totalmente inadmisible que en los últimos días de un gobierno saliente se cambien las reglas de juego para definir quiénes podrán integrar el esquema de protección del presidente que eligieron los colombianos y de todos sus ministros y cabezas de Estado”.

Restrepo Abondano resaltó que su gestión busca garantizar “transparencia y respeto por la transición institucional”, y aseguró que defenderá la voluntad ciudadana “con firmeza y con todo el peso de la Constitución y de la ley”.

Según sus declaraciones, es fundamental que las decisiones sobre la seguridad presidencial se adopten con estricto apego a la Constitución y la ley, para evitar que cambios de última hora comprometan la capacidad del Gobierno entrate de cumplir el mandato recibido en las urnas.

Solicitud de José Manuel Restrepo al director de la UNP - crédito @jrestrp/X
Solicitud de José Manuel Restrepo al director de la UNP - crédito @jrestrp/X

Restrepo subrayó la importancia de mantener el respeto y la confianza en los procedimientos de transición, afirmando que “con la seguridad del presidente, de las autoridades de la nación, de Colombia, no se juega”, de manera que el vicepresidente continuará vigilando y reportando cualquier decisión que pueda afectar la institucionalidad o la seguridad de los altos funcionarios del próximo gobierno.

Lo que dice la carta enviada al director de la UNP

La “solicitud de abstención de provisión de cargos con fundamento en el Decreto 0670 de 2026″ emitida por Restrepo Abondano durante el período de transición presidencial y el tiempo de empalme le pidió información específica al director de la UNP, Augusto González.

Según lo que conoció el ministro del decreto, este tiene “como propósito establecer requisitos alternativos de estudios y experiencia aplicables a los empleos de Oficial de Protección, Código 3137, de la Unidad Nacional de Protección, en los grados allí señalado para 'promover condiciones amplias, equitativas y no discriminatorias de acceso a los empleos de Oficial de Protección’".

Según Restrepo Abondano, el Gobierno entrante no desconoció la calidad de expedición del decreto en ejercicio “de las facultades constitucionales y legales del Presidente de la República”, y tampoco se tiene como objetivo “cuestionar la validez jurídica del Decreto ni anticipar pronunciamiento alguno sobre su contenido normativo, que corresponderá evaluar al Gobierno Electo en el marco de sus propias competencias a partir del 7 de agosto de 2026″.

Estas son las medidas contempladas por José Manuel Restrepo tras la publicación del Decreto 0670 de 2026 - crédito @jrestrp/X
Estas son las medidas contempladas por José Manuel Restrepo tras la publicación del Decreto 0670 de 2026 - crédito @jrestrp/X

En cambio, la solicitud del equipo de transición se centra en la provisión de cargos por parte de la Unidad Nacional de Protección bajo el amparo del nuevo decreto durante la etapa de empalme.

“El Decreto vigente no genera por sí mismo la obligación de la entidad de proveer cargos de manera inmediata y, en el contexto de transición, exige una valoración especialmente cuidadosa de su oportunidad, necesidad y conveniencia institucional”, indicó el comunicado.

Además, Restrepo pidió certificar si existen procesos de provisión de cargos en curso y solicitó información detallada sobre cada uno, así como los fundamentos jurídicos y técnicos que justifican estas decisiones.

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