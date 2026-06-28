Qué pasará con el precio del dólar en Colombia durante julio: dicen por qué podría ponerse más barato en las próximas semanas

Durante los últimos días de junio, el dólar registró cifras que no se veían desde 2021 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El dólar en Colombia cerró el 26 de junio de 2026 en $3.443,73 y dejó abierta la discusión sobre su rumbo inmediato, ya que los expertos, anticiparon una tendencia alcista de muy corto plazo, así como dejaron entrever que la fortaleza del peso tiene un margen adicional limitado y que la tasa de cambio tendería hacia niveles cercanos a $3.600.

Para los últimos días de junio y durante julio de 2026, el panorama apunta a un dólar con presión alcista en el corto plazo y con una posible estabilización cerca de $3.600 una vez el mercado deje atrás el efecto electoral y vuelvan a pesar más los fundamentales. El punto de partida es el cierre de $3.443,73 del 26 de junio, con señales técnicas de rebote y con una estimación de equilibrio más alta según el informe de la firma financiera.

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Al cierre de la jornada, la divisa subió $10,02 frente a la TRM de $3.433,71 y se movió en una jornada entre un mínimo de $3.425 y un máximo de $3.461,10. El volumen negociado fue de USD1.116 millones en 1.728 transacciones.

Dicho comportamiento se produjo en una sesión marcada por un dólar más débil frente a la mayoría de las principales divisas, en medio de expectativas más moderadas sobre un alza de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y de la caída de los precios del petróleo. Aun así, el cierre local dejó el foco puesto en qué puede pasar en los últimos días de junio y al comenzar julio.

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Al cierre de la jornada del 28 de junio de 2026, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio de Colombia era de $3.560,00, mientras que el de venta se ubicaba en $3.678,57 - crédito Infobae Colombia

La señal de corto plazo para el cierre de junio y el arranque de julio

De acuerdo con el CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, el dólar apunta a un repunte acotado, pero no a un cambio estructural de tendencia. El analista sostuvo que “el cierre semanal, con datos semanales y mensuales, todavía los compradores no tienen la capacidad para cambiar tendencia”.

En esa misma línea, planteó una estrategia de plazo corto y no de más largo alcance. “Seguimos esperando para compras estructurales, solo compra un mes, a julio, máximo el 15 de agosto”, afirmó.

Sobre los niveles a vigilar, señaló que ve poco probable una ruptura por debajo de los pisos recientes de $3.380 y $3.400. También recomendó tomar utilidades entre $3.600 y $3.650 sobre compras previas entre $3.400 y $3.420. Añadió otro factor de presión para la tasa de cambio. “El Gobierno está disparando la deuda, están como locos tomando deuda en este momento”, dijo.

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Los catalizadores de julio entre la FED, Wall Street y el petróleo

La siguiente referencia para julio es la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) del 29 de julio de 2026. Vieira indicó que “el 70% del mercado está esperando que se mantengan estables las tasas, solo el 30% espera una subida de 25 puntos básicos (pb)”.

Las decisiones de la FED son claves para los mercados - crédito Elizabeth Frantz/Reuters

El analista también anticipó un cambio en esas expectativas al comenzar julio. “A principios de julio, el 80% del mercado está esperando que las tasas se mantengan estables en Estados Unidos”, señaló al vincular esa posibilidad con la fuerte caída del petróleo.

La otra alerta de corto plazo está en Wall Street. Dijo que la bolsa de Estados Unidos “está a punto de romper el soporte clave” y que, si ese umbral cede, “se genera pánico en el mercado”.

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Su advertencia se concentró en las grandes tecnológicas de Estados Unidos. “Apple, Amazon, Nvidia, todas estas, están rompiendo unos pisos muy clave y como todos los portafolios a nivel global tienen estas acciones, se puede venir un efecto dominó muy importante en el mercado, generaría presión alcista en el dólar”, afirmó.

Dólar más cerca de $3.600 por el efecto electoral

Por medio de un informe denominado “En búsqueda del nuevo equilibrio”, Corficolombiana parte de una apreciación ya muy fuerte del peso. Precisó que la tasa de cambio, el 25 de junio, llegó a un mínimo de $3.385, su nivel más bajo desde febrero de 2020, debido una apreciación de 9,7% desde mediados de mayo.

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El movimiento, según la entidad, respondió en buena parte a la expectativa de cambio político y a una compresión de la prima de riesgo. La firma también indicó que el EMBI Colombia (riesgo país) cayó 60 pb y que el peso tuvo el mejor desempeño entre los principales mercados emergentes, mientras las monedas latinoamericanas registraron una depreciación promedio de 1,6%.

La firma advirtió que ese margen de fortalecimiento del peso ya no sería amplio. En su análisis sostuvo que “la posibilidad de una apreciación adicional desde los niveles actuales es limitada y asimétrica”.

El escenario central para el paso hacia julio y los meses siguientes ubica la tasa de cambio por encima del cierre del 26 de junio. “Una vez el mercado transite del trade electoral a los fundamentales, estimamos que la tasa de cambio convergerá hacia niveles cercanos a $3.600”, indicó Corficolombiana. La entidad reforzó esa idea con una proyección de equilibrio. “El escenario más probable es uno en el que el dólar/peso se estabilice en torno a $3.600”, afirmó en el mismo informe.

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Para sustentar ese cálculo, la firma señaló que el entorno internacional ya dejó de ser tan favorable como a comienzos de año. Según Corficolombiana, la expectativa de una FED más restrictiva de lo previsto y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio fortalecieron las perspectivas para el dólar global, aunque el alza del Brent, de referencia para Colombia, también puede compensar parte del impacto sobre Colombia por su condición de exportador de crudo.

Los riesgos que podrían mover la tasa de cambio durante julio y después, según la entidad, incluyen episodios de deterioro institucional o volatilidad social que afecten la confianza de los inversionistas en el nuevo gobierno. La firma también advirtió sobre un fortalecimiento global del dólar si aparecen sorpresas inflacionarias en Estados Unidos.

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A mediano plazo, Corficolombiana planteó un abanico más amplio. El escenario optimista ubica el dólar cerca de $3.100 con consolidación fiscal creíble, recuperación de la inversión y reactivación minero-energética, mientras el adverso lo lleva hacia $4.100 si persisten el deterioro fiscal, la baja gobernabilidad y la debilidad de la inversión.