Mochuelo es declarado el sector con el peor aire de Bogotá: CAR activa plan de choque por 10 años

Mochuelo es el sector más contaminado de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) declaró a Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, en la localidad de Ciudad Bolívar, como el sector con la peor calidad del aire de Bogotá.

La entidad activó un plan de control ambiental que tendrá una vigencia de diez años, luego de clasificar la zona como Área Fuente de Contaminación debido a los altos niveles de material particulado y la persistencia de emisiones contaminantes.

Según el comunicado oficial de la CAR, se identificó que Mochuelo, aunque es una zona en un buen porcentaje rural, concentra múltiples fuentes de emisión, principalmente vinculadas a actividades de minería, tránsito de vehículos de transporte pesado, operaciones industriales y disposición de residuos.

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Emisión de contaminantes en la zona rural de Mochuelo, en Ciudad Bolívar - crédito CAR

En este punto de la ciudad, que conecta a las localidades de Ciudad Bolívar con Usme, en el sur de la capital, se encuentra, de la misma manera, el botadero Doña Juana, que es uno de los puntos de recolección y

Los análisis técnicos realizados desde 2022 revelaron alteraciones constantes en la calidad del aire, con episodios críticos registrados especialmente entre 2022 y 2025. La estación de monitoreo Bogotá Rural Mochuelo detectó concentraciones de PM2.5 que superan lo permitido por la norma, lo que representa un riesgo para la salud pública.

La autoridad ambiental clasificó el sector en Clase I, el nivel más alto de contaminación, al registrar superaciones de la norma anual en más del 75% de los casos evaluados. Esta condición obliga a la adopción de medidas de contingencia, control y monitoreo orientadas a reducir los factores que deterioran la salud por la mala calidad del aire.

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El botadero Doña Juana está localizado en el sector Mochuelo- crédito Colprensa

Cuáles son las acciones

Entre las principales acciones anunciadas se incluyeron la suspensión del establecimiento de nuevas fuentes de emisión, la restricción en el otorgamiento de nuevos permisos de emisiones atmosféricas, la prohibición de quemas abiertas o controladas y la limitación al aumento de la capacidad productiva de las industrias existentes. Además, se fortalecerán las labores de seguimiento, control y vigilancia ambiental en la zona.

El subdirector de Planificación y Ordenamiento Ambiental de la CAR, Carlos Gustavo Rodríguez González, explicó que la decisión también implica que, en un plazo de seis meses, las entidades territoriales y los actores industriales deberán acordar un plan con metas anuales de reducción de material particulado.

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Este plan incluirá estrategias de reconversión tecnológica, optimización del monitoreo de emisiones, medidas de control del material particulado en vías no pavimentadas y un componente integral de salud pública.

Doña Juana es el lugar de disposición final de los residuos en Bogotá - crédito Gcr Doña Juana

“Estas medidas buscan conservar y reducir progresivamente los niveles de contaminación, para proteger la salud pública y la calidad de vida de las comunidades del área de influencia y construir una herramienta fundamental para la gestión ambiental del territorio, que nos permita avanzar en acciones estructurales para la reducción de emisiones en el sector de Mochuelo”, señaló el funcionario en el comunicado oficial.

La declaratoria se mantendrá vigente durante diez años, o hasta que una nueva evaluación técnica justifique su modificación, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015.

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Desde la entidad ambiental se reiteró el compromiso de informar a la ciudadanía sobre los avances y de coordinar acciones con los diferentes actores para mejorar la calidad del aire en Mochuelo y sus alrededores.

Cundinamarca tendrá su primer jardín botánico de alta montaña para proteger los páramos

La CAR anunció la creación del primer jardín botánico dedicado a especies de alta montaña andina en el departamento, ubicado en el municipio de Tausa.

El proyecto busca conservar cerca de 209 hectáreas de ecosistemas estratégicos, incluyendo bosque altoandino, subpáramo y páramo, y conectará con áreas ambientales como la Reserva Forestal Protectora Páramo de Guargua y la cuenca alta del río Bogotá.

Páramo de las Burras, en Quetame, Cundinamarca - crédito @estebanm09/X

La iniciativa prevé la implementación de catorce colecciones botánicas especializadas, un espeletiario con 21 especies de frailejones —seis de ellas endémicas—, y una red de senderos interpretativos. El jardín será un referente nacional e internacional para la conservación y promoción de la biodiversidad andina.

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La CAR invertirá cerca de 2.000 millones de pesos en estudios y diseños de detalle y estima una inversión total de 28.000 millones para el desarrollo del proyecto, que busca atraer recursos de cofinanciación públicos, privados e internacionales.