Colombia

Ministerio de Salud recibirá ofertas de ayuda médica para Venezuela: pidió no enviar al país medicamentos ni personal sin autorización

La recepción de propuestas quedó centralizada en el correo emergencias@minsalud.gov.co. Cualquier contribución humanitaria se coordina según requerimientos del Gobierno venezolano

Guardar
Google icon
Se registran más de 1.000 muertos en Venezuela por los terremotos - crédito Miguel Medina/Reuters
Se registran más de 1.000 muertos en Venezuela por los terremotos - crédito Miguel Medina/Reuters

El Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, es uno de los países que está contribuyendo en la atención de la emergencia que se vive en Venezuela, provocada por los dos terremotos que se registraron el 24 de junio.

De acuerdo con cifras oficiales, ya se registran 1.430 muertos y 3.238 heridos. Ante la gravedad de la situación, el primer mandatario confirmó el envío de ayuda humanitaria y de personal capacitado para la búsqueda de personas atrapadas en los escombros.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, agradeció la colaboración de Colombia. “Reconocemos la disposición del Pdte. de la República de Colombia, Gustavo Petro, de contribuir a la atención del pueblo venezolano ante la emergencia. Apreciamos las acciones de su gobierno en respaldo a las familias afectadas, en un espíritu de hermandad entre naciones”, escribió en X.

PUBLICIDAD

Delcy Rodríguez agradeció la ayuda brindada por Colombia para atender la emergencia en Venezuela - crédito @delcyrodriguezv/X
Delcy Rodríguez agradeció la ayuda brindada por Colombia para atender la emergencia en Venezuela - crédito @delcyrodriguezv/X

Además de estas acciones, el Gobierno Petro estableció un procedimiento oficial para recibir y canalizar las ofertas de ayuda médica que el país enviará a Venezuela para atender la emergencia. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Salud y Protección Social, la recepción de propuestas sanitarias se centralizó en el correo emergencias@minsalud.gov.co, habilitado por la cartera.

Los medicamentos, dispositivos médicos, insumos hospitalarios, equipos de salud y el personal médico voluntario deberán canalizarse únicamente por los canales oficiales establecidos para esta emergencia”, precisó el ministerio en el comunicado.

La coordinación del apoyo humanitario y sanitario está a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y del ministerio, que evaluarán técnicamente las ofertas y organizarán un eventual envío según los requerimientos que dé a conocer el Gobierno venezolano.

PUBLICIDAD

Cualquier ayuda humanitaria es enviada solo si el Gobierno venenzolano lo requiere - crédito Boris Vergara/EFE
Cualquier ayuda humanitaria es enviada solo si el Gobierno venenzolano lo requiere - crédito Boris Vergara/EFE

Según indicó el ministerio, todos los trámites diplomáticos que se deban adelantar para ello se gestionarán con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, la movilización de equipos médicos especializados se realizará a través del mecanismo de Equipos Médicos de Emergencia (EMT), promovido por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Colombia también está coordinando el envío de bolsas para el manejo digno de personas fallecidas, puesto que el Gobierno venezolano así lo requirió. La Alcaldía de Bogotá ofreció 900 unidades y la Fiscalía General de la Nación más de 3.000 adicionales.

En ese sentido, el Gobierno nacional recomendó no enviar medicamentos, brigadas médicas o personal sanitario sin autorización. “Estas acciones pueden generar dificultades logísticas, afectar la coordinación operativa e incluso limitar la efectividad de la respuesta humanitaria”, detalló.

Colombia envió un equipo de rescatistas a Venezuela: está operando en La Guaira

Las Fuerzas Militares de Colombia ya enviaron un equipo Usar-COL-1 para que apoye las labores de búsqueda, rescate y entrega de ayudas humanitarias, el cual está integrado por 63 rescatistas y cuenta con el apoyo de cuatro biomios caninos altamente entrenados.

Las Fuerzas Militares de Colombia enviaron un equipo de rescatistas a Venezuela - crédito @FuerzasMilCol/X
Las Fuerzas Militares de Colombia enviaron un equipo de rescatistas a Venezuela - crédito @FuerzasMilCol/X

Nuestros soldados de tierra, mar, aire y río en articulación con @UNGRD aúnan esfuerzos para salvar vidas y llevar esperanza en medio de esta difícil situación con el país hermano”, precisaron las Fuerzas Militares en X.

Según indicó la Ungrd en un comunicado, el equipo Usar-COL-1 está haciendo operaciones en La Guaira y, con el personal enviado por Colombia, ya son 24 los grupos especializados en búsqueda y rescate internacionales que están desplegados en Venezuela o que están en movilización hacia el país.

“Con el propósito de fortalecer la respuesta, la Ungrd convocó para este sábado una reunión de coordinación con los equipos de búsqueda y rescate acreditados en el país, con el fin de verificar capacidades operativas, disponibilidad de personal y condiciones logísticas, en caso de que el Gobierno de Venezuela solicite el envío de equipos adicionales”, precisó la Ungrd en la comunicación oficial.

Temas Relacionados

Ministerio de Salud de ColombiaVenezuelaAyuda humanitariaTerremotos en VenezuelaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este sería el nuevo portero de Millonarios: llegaría pronto el reemplazo de Diego Novoa y Guillermo de Amores

Los azules habrían encontrado su primer refuerzo para el segundo semestre de 2026, proviene de Argentina y con paso por Ecuador

Este sería el nuevo portero de Millonarios: llegaría pronto el reemplazo de Diego Novoa y Guillermo de Amores

Colombia vs. Portugal EN VIVO, Mundial 2026: se juega el segundo tiempo del partido en el estadio de Miami

El cuadro “Cafetero” buscará cerrar como líder del grupo K, mientras que los dirigidos por Cristiano Ronaldo tendrán la obligación de ganar

Colombia vs. Portugal EN VIVO, Mundial 2026: se juega el segundo tiempo del partido en el estadio de Miami

Mochuelo es declarado el sector con el peor aire de Bogotá: CAR activa plan de choque por 10 años

Los barrios El Mochuelo Alto y Bajo son los puntos más álgidos de polución del aire de toda la capital del país por actividades mineras y la concentración de transporte pesado

Mochuelo es declarado el sector con el peor aire de Bogotá: CAR activa plan de choque por 10 años

Ciro Ramírez podría perder su curul: Consejo de Estado admitió demanda que busca su “muerte política” por caso de ‘Las Marionetas 2.0′

El alto tribunal le otorgó al congresista del Centro Democrático cinco días para responder a la solicitud y anexar las pruebas que considere pertinentes

Ciro Ramírez podría perder su curul: Consejo de Estado admitió demanda que busca su “muerte política” por caso de ‘Las Marionetas 2.0′

Exfiscal pidió que se suspendan los contratos con la defensa de Petro en Estados Unidos: “No puede ser pagada por recursos públicos”

Francisco Barbosa extendió la solicitud al presidente electo Abelardo de la Espriella y a su vicepresidente, José Manuel Restrepo

Exfiscal pidió que se suspendan los contratos con la defensa de Petro en Estados Unidos: “No puede ser pagada por recursos públicos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Shakira vistió varios camisetas del Mundial 2026 para su más reciente ‘reel’ de “Dai Dai”, incluida la de Colombia

Shakira vistió varios camisetas del Mundial 2026 para su más reciente ‘reel’ de “Dai Dai”, incluida la de Colombia

Murió Waldo Urrego, uno de los grandes villanos de la televisión colombiana, a los 80 años

Shakira confirmó a Lele Pons que sigue soltera y rechazó rumores de un romance con Manuel García-Rulfo

Estiwar G denunció uso de publicaciones sin autorización en redes sociales apoyando a Abelardo de la Espriella y señaló a José Manuel Restrepo

El Día del Orgullo también cuenta la historia de Colombia: del matrimonio igualitario a la primera marcha en Bogotá

Deportes

Colombia vs. Portugal EN VIVO, Mundial 2026: siga el minuto a minuto online del partido en el estadio de Miami

Colombia vs. Portugal EN VIVO, Mundial 2026: siga el minuto a minuto online del partido en el estadio de Miami

RD Congo vs Uzbekistán EN VIVO: el equipo asiático se va al descanso con ventaja mínima en Atlanta

Alejandro Domínguez y sus impresiones de Colombia antes del partido con Portugal: “con todas las ilusiones de que este sea el Mundial”

La Selección Colombia ya tendría rival en dieciseisavos de final: quedó entre dos equipos

La Selección Colombia aspira a más cosas contra Portugal: busca una marca que solo logró una vez en la Copa del Mundo