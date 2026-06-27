Colombia

Este es el plan que pondrán en marcha Soacha para evitar trancones durante el retorno del último puente de junio

Las autoridades implementarán cambios en los tiempos de los semáforos de la entrada a Bogotá, Pico y placa Regional, y la eventual apertura del carril exclusivo de Transmilenio

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El lunes festivo se proyecta un ingreso superior a los 310.000 vehículos por la autopista sur - crédito suministrado a Infobae
El lunes festivo se proyecta un ingreso superior a los 310.000 vehículos por la autopista sur - crédito suministrado a Infobae

El puente por las festividades religiosas de San Pedro y San Juan, que coincide con la temporada de vacaciones de mitad de año, mantiene con expectativa tanto a autoridades como viajeros que prevén la alta afluencia de vehículos en la autopista Sur.

Se calcula la salida de más de un millón de automóviles de la capital del país, el corredor mencionado se prepara para uno de los fines de semana con mayor presión vehicular del año.

Desde la Alcaldía de Soacha se estima un ingreso superior a los 310.000 vehículos durante la operación retorno del puente festivo del 29 de junio y, en consecuencia, se activará una estrategia, coordinada por desde la Secretaría de Movilidad de Soacha junto a entidades regionales y nacionales, como la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra) de la Policía Nacional y agentes de la Gobernación de Cundinamarca.

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1,3 millones de pasajeros utilizaron las 52 terminales terrestres habilitadas durante el puente de San Pedro y San Pablo - crédito Ministerio de Transporte
En 2025, más de 1,3 millones de pasajeros utilizaron las 52 terminales terrestres habilitadas durante el puente de San Pedro y San Pablo - crédito Ministerio de Transporte

De acuerdo con la información oficial, el dispositivo contempla ajustes en los tiempos semafóricos, monitoreo permanente del tráfico y un despliegue de más de 200 agentes y vigías en los puntos críticos.

Como medida central, el lunes festivo 29 de julio regirá el Pico y placa Regional: los vehículos con placas terminadas en número par podrán ingresar a Soacha entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. mientras que los de placa impar lo harán entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.

Además, en ese mismo horario, se habilitará el reversible por la vía Indumil para ampliar la capacidad vial y facilitar el acceso a Bogotá.

En otra de las medidas complementarias figura el uso controlado del carril exclusivo de Transmilenio en momentos de alta congestión, con el apoyo de la Secretaría de Movilidad, en coordinación con la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Movilidad, y Transmilenio.

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La presencia policial tendrá un aumento durante la jornada festiva - crédito suministrada a Infobae
La presencia policial tendrá un aumento durante la jornada festiva - crédito suministrada a Infobae

El plan contempla también la instalación de un Punto Seguro sobre la autopista Sur, en el que se realizarán actividades pedagógicas y de sensibilización para conductores y motociclistas.

Por su parte, las autoridades instaron a la ciudadanía a planificar sus recorridos y conducir con precaución, ya que las obras de las fases II y III de Transmilenio generan reducciones de carril y mayores tiempos de desplazamiento en la zona que podrían superar las dos horas, incluso, en tramos menores de tres kilómetros.

Se proyecta la movilización de más de 4,5 millones de carros en las carreteras de Colombia

El puente festivo del 29 de junio es el que más índices de tránsito reporta en todo el año. Según proyecciones de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, más de 4,5 millones de vehículos se desplazarán por las vías de Colombia en esta temporada.

El operativo especial priorizará la vigilancia en departamentos como Tolima y Huila, epicentros de las celebraciones tradicionales de estas fechas.

Vista aérea de una carretera en curva con un bus rojo y verde. Alrededor, montañas verdes con casas dispersas y un cartel que dice "Bienvenidos a Jardín".
Las autoridades solicitaron a los viajeros planificar sus viajes para evitar contratiempos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para atender el alto flujo vehicular, las autoridades desplegarán más de 4.500 uniformados en los principales corredores viales del territorio nacional. El plan operativo incluye regulación del tráfico, campañas de prevención y puntos de control en rutas de alto tránsito como Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena, Córdoba, el Eje Cafetero, Tolima y Huila.

El coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte, recordó la aplicación del pico y placa regional para el ingreso a Bogotá y municipios aledaños durante el retorno.

Las autoridades insisten en la importancia de respetar las normas de tránsito. El incumplimiento puede acarrear sanciones económicas de hasta 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. El objetivo es garantizar la seguridad y la fluidez en los desplazamientos durante uno de los puentes festivos con mayor movilidad del año.

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