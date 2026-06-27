Colombia

Cathy Juvinao cuestionó a Gustavo Petro por no dejar de ser “un viejo cansón” como lo había prometido: “¿No se iba a cuidar nietos?"

La congresista aseguró que el anuncio del mandatario sobre la izquierda plantea interrogantes sobre la renovación de liderazgos dentro del Pacto Histórico

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El Gobierno de Gustavo Petro desmintió las denuncias de Catherine Juvinao sobre presuntas deudas millonarias con universidades públicas - crédito Germán Forero/Prensa - Alexa Rochi/Presidencia
Cathy Juvinao cuestionó el protagonismo de Gustavo Petro en la oposición - crédito Germán Forero/Prensa - Alexa Rochi/Presidencia

La representante a la Cámara Cathy Juvinao cuestionó con dureza al mandatario saliente Gustavo Petro Urrego luego de que este se autoproclamara como el nuevo “líder de la oposición” frente al gobierno del presidente electo 2026, Abelardo de la Espriella.

La fuerte crítica de la congresista se dio al recordar que el jefe de Estado había prometido públicamente alejarse de la política activa una vez terminara su periodo en la Casa de Nariño, una promesa que parece haber quedado en el olvido tras la derrota electoral de la izquierda.

La controversia se registró tras una reunión de dos horas en el palacio presidencial entre Gustavo Petro y el excandidato Iván Cepeda, el viernes 26 de junio, donde se definió la estrategia de reorganización del Pacto Histórico de cara al cambio de mando del 7 de agosto.

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Al término de este encuentro, quedó claro que Petro no se retirará a la vida privada, sino que asumirá la vocería principal para hacerle contrapeso al gobierno entrante de extrema derecha.

Fueron dos los ataques, provenientes de URLS de Rusia y Ucrania. Crédito Presidencia de la República
La Casa de Nariño tendrá un nuevo inquilino y esto divide a las derechas e izquierdas - crédito Presidencia de la República

Esta postura generó una indignación en Juvinao, que mantiene una postura de independencia frente al Gobierno saliente. La legisladora utilizó sus plataformas en redes sociales para denunciar lo que considera un comportamiento caudillista que impide la renovación de nuevos liderazgos dentro de los sectores progresistas del país.

Cathy Juvinao lanzó un duro dardo a través de su cuenta en X, en el que criticó la incapacidad del Pacto Histórico para desligarse de la figura del presidente y dar paso a las nuevas generaciones del partido: “¿Petro no había dicho que se iba a ir a cuidar nietos, escribir libros y a buen retiro? ¿Ya bajó a Iván Cepeda de ese espacio y se lo apropió él otra vez cual caudillo? ¿A eso queda reducido el Pacto Histórico? ¿A un proyecto personalista incapaz de renovar sus liderazgos?”.

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Los cuestionamientos de la representante abrieron un intenso debate en las plataformas digitales sobre el futuro de la oposición en Colombia, pues muchos sectores consideran que la presencia de Petro opacará la gestión de figuras como Iván Cepeda, que acaba de salir de la intensa contienda presidencial en las urnas.

La representante Cathy Juvinao cuestionó al presidente saliente Gustavo Petro luego de que anunciara que continuará activo en la política como una de las principales voces de la oposición - crédito @CathyJuvinao/X
La representante Cathy Juvinao cuestionó al presidente saliente Gustavo Petro luego de que anunciara que continuará activo en la política como una de las principales voces de la oposición - crédito @CathyJuvinao/X

La promesa de retiro que desató la polémica

La molestia de varios sectores políticos radica en el cambio radical de discurso por parte del presidente Petro, que pocos días atrás había asegurado que su ciclo en la arena electoral ya estaba completamente cerrado. El 21 de junio de 2026, durante la jornada de la segunda vuelta presidencial y antes de conocerse la victoria de Abelardo de la Espriella, el mandatario hizo una declaración que muchos interpretaron como su despedida definitiva.

“No creo que vuelva a ser candidato en ninguna elección, esta es la última que protagonizo como jefe de Estado y espero que esta sea decisiva (...) No quiero ser un viejo cansón, molestando a los colombianos y colombianas que ya merecen una época democrática justa”, había dicho Petro en esa oportunidad.

Gustavo Petro estuvo acompañado por sus hijas Sofía y Antonella durante las elecciones presidenciales de segunda vuelta - crédito Joel González/Presidencia
Gustavo Petro dijo que no iba a "molestar" a los colombianos durante las elecciones del 21 de junio - crédito Joel González/Presidencia

No obstante, el panorama cambió drásticamente tras la reunión de este 26 de junio en la Casa de Nariño, donde Petro y Cepeda atendieron a los medios de comunicación para hablar sobre el proceso de empalme con el equipo del mandatario electo.

“Nosotros estamos listos. Lo que tiene que hacer Abelardo aquí es venir a recibir este gobierno. Yo tengo mi posición, pero esa posición no va a impedir el cambio del gobierno. Si los jueces de escrutinio lo determinan, les haremos caso”, dijo el mandatario ante los medios de comunicación a las afueras de la Casa de Nariño.

Sin embargo, el punto que encendió el debate fue cuando el presidente saliente advirtió que la organización de sus bases estará dirigida a proteger los proyectos de ley aprobados durante su administración, asumiendo él mismo la conducción de la resistencia política.

Iván Cepeda y Gustavo Petro se reunieron en la Casa de Nariño para tomar postura sobre las 'tareas' de la izquierda - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda y Gustavo Petro se reunieron en la Casa de Nariño para tomar postura sobre las 'tareas' de la izquierda - crédito @IvanCepedaCast/X

“El pueblo será la oposición”, aseguró el primer mandatario, al confirmar que no se apartará de los micrófonos ni de las plazas públicas, pero minutos antes, los periodistas cuestionaron a Cepeda y a Petro sobre quién lideraría la oposición y, desde una ventana de la Casa de Nariño, el senador señaló al jefe de Estado.

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