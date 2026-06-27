Capturan en Santa Marta a dos presuntos extorsionistas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra

Capturados dos extorsionistas de Los Pachenca en Santa Marta - crédito Policía Nacional

Voceros de la Policía Nacional de Colombia reportó durante la jornada del sábado 27 de junio de 2026 la captura de dos presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACS), identificados como alias Chiqui y alias Yeiner, por medio de un operativo desplegado en Santa Marta.

El procedimiento estuvo a cargo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Metropolitana, que investiga su participación en actividades de extorsión contra comerciantes locales.

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades - crédito captura de pantalla Policía Nacional

Según informaron las autoridades, los detenidos intimidaban a comerciantes mediante panfletos amenazantes y les exigían pagos mensuales para permitirles el desarrollo de sus actividades económicas.

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Las investigaciones establecieron que las víctimas debían entregar una cuota inicial de 500.000 pesos y luego abonar 300.000 pesos mensuales para evitar represalias.

Durante el operativo, los uniformados incautaron dinero en efectivo que, de acuerdo con las pesquisas, estaría vinculado a las actividades de extorsión. Los capturados y los elementos probatorios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá el proceso judicial y determinará su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, reiteró el compromiso institucional de combatir la extorsión en la región.

Los Pachenca son el grupo armado más temido por la población en las zonas cercanas a Santa Marta - crédito Pares

“La Policía Nacional reitera su compromiso en la lucha frontal contra la extorsión y continuaremos desplegando las acciones operativas y de inteligencia necesarias para contrarrestar este delito. Recuerde: Yo no pago, yo denuncio”, expresó el oficial.

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Las autoridades insistieron en el llamado a los comerciantes y ciudadanos para que denuncien cualquier intento de extorsión a través de las líneas habilitadas por el Gaula, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y evitar que estos grupos continúen obteniendo recursos mediante amenazas e intimidaciones.

Confirman presencia de Los Pachenca en Santander tras operativo militar

Un operativo realizado por oficiales del Ejército Nacional de Colombia encendió las alertas de seguridad en Santander, tras confirmar la presencia del grupo armado ‘os Pachenca en zona rural del municipio santandereano de Rionegro.

La intervención, desarrollada por tropas del Gaula Militar Chicamocha en el sector de San Rafael de Lebrija, terminó con la captura de dos presuntos integrantes de la organización, la incautación de armamento y el hallazgo de minas antipersonal que incrementan el riesgo para la población civil.

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De acuerdo con las autoridades, el enfrentamiento con los miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS) —estructura también conocida como Los Pachenca— permitió ubicar un inmueble utilizado por el grupo. En coordinación con la Sijin y la Sipol de la Policía Nacional, se logró la detención de los sospechosos.

Los grupos Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) han alcanzado influencia en el departamento de Santander - crédito Composición fotográfica

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron dos fusiles (M16 y R15), tres escopetas, cinco proveedores, 645 cartuchos calibre 5.56 y material de comunicaciones, incluida una antena satelital. También se encontraron seis motocicletas presuntamente utilizadas para actividades ilícitas, junto con morrales, hamacas y víveres.

Uno de los hallazgos más preocupantes fue el de dos minas antipersonal, que representaban un alto peligro tanto para la población civil como para la Fuerza Pública. El Ejército Nacional reportó que este resultado afecta la capacidad logística y operativa de las organizaciones ilegales que delinquen en la región.

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Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra mantienen presencia en varios departamentos, como Cesar, Norte de Santander y ahora también Santander. Han sido señaladas por su participación en actividades como extorsión y otros delitos.

El operativo formó parte de las acciones de prevención y control territorial que adelantan las autoridades para contener la expansión de grupos armados organizados. Desde el Gaula Militar se reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con extorsión o secuestro a través de la línea gratuita 147, en el marco de su campaña institucional.