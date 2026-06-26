Colombia

Rodrigo Lara Restrepo llegará al Ministerio del Interior con una esposa e hijos que lo apoyan en su camino político: así es su familia

El nuevo ministro del presidente electo, Abelardo de la Espriella, llegará al gabinete acompañado por una trayectoria y una historia ligada a la violencia de Colombia

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El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior y con él llega su familia a esta nueva etapa política - crédito @rodrigolararestrepo/Instagram

Rodrigo Lara Restrepo fue designado como el nuevo ministro del Interior por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, para el periodo 2026-2030. La decisión se conoció mientras se mueven las fichas para el inicio formal del empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro, con miras a la posesión del próximo 7 de agosto; el nombramiento pone inmediatamente los reflectores sobre su entorno más íntimo y sobre una dinastía fuertemente ligada a la historia del país.

El nuevo jefe de la cartera política cuenta con un núcleo familiar muy definido que lo acompaña en este reto institucional. Su hogar actual está conformado por su esposa, María José Valenzuela; de esta unión nacieron sus dos hijos: María Antonia, la mayor, y Rodrigo, el menor, que lleva el nombre de su padre y de su recordado abuelo.

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Rodrigo Lara Restrepo y María José Valenzuela contrajeron matrimonio en 2014, por lo que actualmente celebran 12 años de casados en una unión donde ella es su compañera e interlocutora en los momentos clave de su carrera política. Aunque el nuevo ministro dedica gran parte de su vida a la actividad pública, mantiene un vínculo inquebrantable con su hogar.

- crédito @rodrigolararestrepo/Instagram
Casado con María José Valenzuela desde 2014 y padre de dos hijos, Rodrigo Lara Restrepo manteniendo su vida familiar alejada del protagonismo público - crédito @rodrigolararestrepo/Instagram

¿Quién es la esposa de Rodrigo Lara Restrepo?

A diferencia de las parejas tradicionales de las figuras de la política nacional, María José Valenzuela optó por mantener una postura discreta ante los medios de comunicación, manteniéndose completamente alejada de la actividad electoral directa de su esposo para concentrarse en sus propios proyectos empresariales.

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La abogada de profesión ganó reconocimiento en el sector privado tras fundar y liderar su propia marca independiente dentro de la industria textil nacional llamada Toña & Pepo. Su disciplina y enfoque comercial le permitieron consolidar una microempresa exitosa en el mercado local, al demostrar que su rol va mucho más allá de acompañar los compromisos institucionales de la carrera de su esposo; aunque siempre apoya la carrera política de Rodrigo Lara.

Cabe destacar que el proyecto nació como un emprendimiento propio y con el paso de los años logró posicionarse de forma sólida en el mercado de prendas para niños, al destacarse por su producción local y por generar empleo directo en el país.

María José Valenzuela es la fundadora de Toña & Pepo, una marca colombiana especializada en ropa infantil, la cual apoya su esposo, Rodrigo Lara Restrepo - crédito @rodrigolararestrepo/Instagram
María José Valenzuela es la fundadora de Toña & Pepo, una marca colombiana especializada en ropa infantil, la cual apoya su esposo, Rodrigo Lara Restrepo - crédito @rodrigolararestrepo/Instagram

Los hermanos y papás de Rodrigo Lara Restrepo

Detrás del nuevo ministro del Interior existe una historia familiar marcada por la tragedia del narcotráfico. Su padre fue el célebre ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, que durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) denunció de frente la infiltración de las mafias en la sociedad. Esta valiente postura provocó que fuera asesinado por sicarios bajo las órdenes del cartel de Medellín el 30 de abril de 1984, en cabeza del temido narcotraficante Pablo Escobar.

Al momento del magnicidio de su papá, el hoy ministro de la cartera política tenía apenas ocho años de edad; debido a las graves amenazas contra su supervivencia, la familia tuvo que abandonar el territorio colombiano para exiliarse en Europa por motivos de estricta seguridad.

Su madre, Nancy Restrepo, quedó viuda siendo muy joven y asumió la enorme responsabilidad de sacar adelante a sus tres pequeños hijos en el extranjero. Instalada principalmente en Francia, ella ejerció el rol de padre y madre en una época de extrema persecución y dolor.

El ministro Rodrigo Lara, su esposa y sus hijos
Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia asesinado en 1984 tras enfrentar al cartel de Medellín, dejó un difícil camino para sus hijos - crédito @rodrigolararestrepo/Instagram

Cabe señalar que dentro del matrimonio de Lara Bonilla y Nancy Restrepo nacieron tres hijos, siendo el nuevo ministro el único que se mantiene en la primera línea pública. Su hermano mayor fue Jorge Andrés Lara Restrepo, que se dedicó por completo al entorno de los medios de comunicación y el cine; él intentó realizar un documental para hacer justicia al legado de su padre, pero debido a una bacteria resistente, falleció sin haber culminado su obra, en 2022 (aunque la producción sí salió).

El hermano menor de este núcleo es Paulo José Lara Restrepo, que tenía solamente tres años cuando ocurrió el asesinato de su papá; él prefirió vivir en los Estados Unidos y se mantiene mayoritariamente alejado de la vida política y de los cargos de elección popular.

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