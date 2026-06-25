Colombia

Así han avanzado los diálogos de paz que Abelardo de la Espriella ha prometido terminar tras la posesión el 7 de agosto

El presidente electo anunció que dará un mes, a partir de su posesión, para que los grupos armados se sometan a la justicia

Guardar
Google icon
Abelardo de la Espriella - Paz - Grupos armados
De la Espriella reafirmó que no negociará con los grupos armados y delincuenciales - crédito Visuales IA

El 25 de junio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó la credencial que reconoce a Abelardo de la Espriella como el presidente electo de Colombia, y a falta de poco más de un mes para que se registre la posesión en su cargo, el jurista entregó un discurso en el que priorizó la seguridad.

Además de reiterar que gobernará para todos los colombianos, sin importar que no hayan votado por él, De la Espriella le envió un mensaje a los grupos armados y delincuenciales, a los que les anticipó que no negociará la paz, sino que espera que estos se sometan ante la justicia.

PUBLICIDAD

A todos los ilegales: disponen de un mes para organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron en el régimen que está llegando a su fin”, fueron las palabras del presidente electo.

Los procesos que terminarán si De la Espriella cumple su palabra

Entre los beneficiados figuran los nueve líderes delincuenciales que acompañaron al presidente Gustavo Petro en el evento de La Alpujarra en 2025 - crédito Presidencia
Voceros de la Paz Urbana piden seguir dialogando, mientras los líderes regionales han rechazado que siga la negociación - crédito Presidencia

En Antioquia y el Atlántico, los grupos armados y delincuenciales han afirmado estar listos para el empalme con el nuevo Gobierno y continuar con los diálogos de la polémica Paz Urbana, que hasta la fecha sigue sin entregar avances de desarmes o desmovilización.

Este es uno de los procesos de paz que podría terminarse primero, puesto que los alcaldes de Barranquilla y Medellín (Alex Char y Federico Gutiérrez) han declarado estar en contra de estos diálogos.

PUBLICIDAD

Solicitamos que este esfuerzo de construcción de paz urbana continúe, considerándolo un escenario crucial para la estabilidad de Medellín y el Valle de Aburrá, esto, demostrado con logros concretos en el desescalamiento de las violencias”, es parte del comunicado con el que los voceros de la Paz Urbana en Antioquia piden continuar con el proceso de paz.

Clan del Golfo
El grupo paramilitar negocia la paz con el Gobierno Petro en Qatar - crédito Colprensa

Ante el último escándalo, en el que Noticias Caracol reveló que el Gobierno Petro “jugó a los congelados” con el Clan del Golfo tras la posesión del 7 de agosto de 2022, quedará en vilo la continuidad del proceso de negociación que se mantiene en Doha, Qatar.

Lo último que se supo de este proceso es que la Zona de Ubicación Temporal para el Clan del Golfo en Tierra Alta, Córdoba, no se instalará el 25 de junio debido a incumplimientos de requisitos.

El Gobierno no cuenta con el listado de los 400 integrantes que ingresarían a la zona, información clave para verificar antecedentes. Además, en el sitio no hay infraestructura construida, lo que imposibilita la llegada del grupo. El presidente Gustavo Petro autorizó cinco zonas para procesos de paz, pero condicionó el acceso a la ausencia de solicitudes de extradición. Las partes evalúan la viabilidad del espacio en medio del cambio de gobierno, que se registrará el 7 de agosto.

Dos de las cuatro facciones de las disidencias están negociando con el Gobierno Petro - crédito Europa Press
Dos de las cuatro facciones de las disidencias están negociando con el Gobierno Petro - crédito Europa Press

En cuanto a las disidencias de las Farc, mientras se ha mantenido la ofensiva contra las facciones de “Iván Mordisco” e “Iván Márquez”, el Gobierno Petro ha intentado negociar, sin resultados, con “Calarcá” y “Araña”.

Mientras los Comandos de Frontera (liderados por “Araña”) avanzan en los diálogos con 99 excombatientes que ingresaron a una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en La Hormiga, Putumayo, las disidencias de “Calarcá” no han concretado ningún avance notable para que el nuevo gobierno piense en continuar con los diálogos.

En cuanto a la concentración de hombres de Comandos de la Frontera, comunidad indígena local interpuso una tutela por falta de consulta previa. El jefe negociador, Armando Novoa, destacó que el proceso incluye la sustitución de 15.000 hectáreas de hoja de coca en Putumayo y otras 15.000 en Nariño, como parte del avance hacia la paz.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaDiálogos de pazNegociaciónGrupos armadosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hay alerta por lo que se debe hacer en Colombia para resolver los problemas de escasez de gas

La Acipte y la Acggp, importantes gremios del sector, advirtieron sobre riesgos para la seguridad en el abastecimiento y la importancia de destrabar proyectos represados

Hay alerta por lo que se debe hacer en Colombia para resolver los problemas de escasez de gas

⁠La ONU expresó su disposición para trabajar con el Gobierno de Abelardo de la Espriella en políticas de paz, seguridad y desarrollo en Colombia

El secretario general de Naciones Unidas destacó el desarrollo de las elecciones presidenciales en Colombia y manifestó la voluntad del organismo de continuar apoyando iniciativas nacionales

⁠La ONU expresó su disposición para trabajar con el Gobierno de Abelardo de la Espriella en políticas de paz, seguridad y desarrollo en Colombia

En Antioquia celebran que De la Espriella no esté interesado en seguir con la paz urbana: “Se les acabó el tiempo”

La concejala Claudia Carrasquilla reaccionó al pedido de los voceros de la mesa de negociación en el Valle de Aburrá para el presidente electo

En Antioquia celebran que De la Espriella no esté interesado en seguir con la paz urbana: “Se les acabó el tiempo”

Equipo especializado de Bomberos de Bogotá viajará a Venezuela para apoyar las labores de rescate tras dos terremotos

Los socorristas integran la delegación colombiana coordinada por la Ungrd que se trasladará para ayudar en la búsqueda de desaparecidos, luego de la cadena de sismos que azotó al país vecino

Equipo especializado de Bomberos de Bogotá viajará a Venezuela para apoyar las labores de rescate tras dos terremotos

Gran Premio de Austria de la Fórmula 1: hora y dónde ver en colombia la octava carrera de la temporada 2026

El trazado con menos curvas del calendario recibirá a la parrilla de la gran carpa del automovilismo, presentando un desafío para los monoplazas y su fiabilidad

Gran Premio de Austria de la Fórmula 1: hora y dónde ver en colombia la octava carrera de la temporada 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera reaccionó a las acciones que tomó Andrea Valdiri con un seguidor que la insultó por redes sociales: “Uno está acostumbrado”

Jhonny Rivera reaccionó a las acciones que tomó Andrea Valdiri con un seguidor que la insultó por redes sociales: “Uno está acostumbrado”

Marbelle arremetió contra Diana Ángel y le recordó sus arengas en campaña: “Está ronquita”

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, despidió a un familiar con un mensaje de duelo: “Les pido una oración por mi familia”

Shakira, Westcol, Chabe, Mariam Obregón y otros famosos se movilizan por Venezuela: esto se puede hacer para colaborar con afectados por terremotos

Isabella Santiago relató el terror que vivió durante los recientes terremotos en Venezuela: “Nos iba a caer la casa encima”

Deportes

Colombia no participará en las clasificatorias de baloncesto femenino para los Juegos Olímpicos: esto fue lo que pasó

Colombia no participará en las clasificatorias de baloncesto femenino para los Juegos Olímpicos: esto fue lo que pasó

Gran Premio de Austria de la Fórmula 1: hora y dónde ver en colombia la octava carrera de la temporada 2026

Un excampeón del mundo con Brasil elogió a la Selección Colombia: “Ha tenido errores, pero juega bien”

Mundial 2026 | La escuela de formación de Daniel Muñoz lo homenajeó tras quedar como la figura de Colombia vs. RD Congo: “Si lo sueñas, lo logras”

Figura de la selección de Portugal habló sobre si en el partido ante la Tricolor habrá más colombianos apoyando a su equipo: “Podremos tener más gente”