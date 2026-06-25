‘Mr Taxes’ reaccionó a reclamo de Laura Sarabia tras señalamientos de presiones a la Policía: “Eres difícil de olvidar”

Luis Carlos Reyes publicó el mensaje en sus redes sociales en medio de la polémica que rodea a Laura Sarabia - crédito Colprensa

Luego de que Lina Sandoval Echavarría, la abogada de la embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia, confirmó en sus redes sociales la denuncia por injuria y calumnia contra el general (r) y exdirector de la Policía Nacional, Henry Sanabria, tras expresar presuntas presiones de Sarabia a la Policía, la actual embajadora comentó que no permitirá que “ensucien su nombre”.

“La memoria de algunos parece funcionar por encargo: solo recuerdan a Laura Sarabia. No voy a permitir que pretendan limpiar unas versiones ensuciando mi nombre”, escribió la alta funcionaria.

Sin embargo, este comentario mereció un mensaje del exministro de Comercio y exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes Hernández, conocido como “Mr. Taxes”, que recordó la variopinta diversidad de tareas que desempeñó Sarabia a lo largo del Gobierno Petro.

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Luis Carlos Reyes le dijo a Laura Sarabia que "es difícil de olvidar"- crédito @luiscrh/X

“Laura, es que eres difícil de olvidar”, fueron las únicas palabras de Reyes Hernández ante la queja de Sarabia de que “solo recordaban su nombre” en escándalos como en el que estaría involucrada.

Pese a que el mensaje no dejó una interpretación definida por parte del anterior director de la Dian, sus seguidores y demás usuarios de redes sociales se pronunciaron con comentarios y memes ante una aparente pulla de “Mr. Taxes” contra una funcionaria del Gobierno Petro.

“Uno no sabe si ese mensaje es un piropo, una declaración, una confesión, una acusación, una amenaza, una promesa...”; “Voy a enmarcar este tuit”; “Claro que será difícil olvidar: Metió hojas de vida de ladrones y bandidos a las auditorías de las EPS. Petro supo y la felicitó con cargo en el exterior y sueldo de más de 27 millones. Pese a los bandidos que ella mandó a poner y el mismo Petro denunció”, se leyó en los mensajes.

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Memes tras mensaje de 'Mr. Taxes' a Laura Sarabia - crédito captura de pantalla @luiscrh/X

Sin embargo, esta no es la primera vez que “Mr. Taxes” emite comentarios sobre Laura Sarabia, luego de una fracturada relación entre funcionarios del mismo gobierno.

En marzo de 2025, en diálogo con Noticias RCN, Reyes Hernández aseguró que “como lo he relatado, ella tuvo un papel bastante activo en mi salida. Laura me pidió la renuncia a nombre del presidente, sin que él la hubiera pedido”, dijo, tras su salida de la Dian.

El nuevo escándalo que rodea a Laura Sarabia

El general retirado Henry Sanabria, que fungió como director de la Policía Nacional entre agosto de 2022 y abril de 2023, aseguró en una entrevista que durante su gestión recibió llamadas de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), para frenar procedimientos policiales bajo la premisa de no afectar la estrategia de “paz total”.

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Las declaraciones fueron reveladas en medio de la controversia que involucra presuntos beneficios del Gobierno al Clan del Golfo por parte del Gobierno Petro.

En diálogo con Caracol Radio, Sanabria indicó que Sarabia intervenía cuando tenía conocimiento de operativos contra personas vinculadas a alteraciones del orden público o posibles actividades criminales.

Laura Camila Sarabia Torres, embajadora de Colombia ante el Reino Unido fue acusada por el general retirado Henry Sanabria de intentar frenar operativos de la Policía - crédito Presidencia de la República/Colprensa

“Laura Sarabia era la que llamaba y decía: ‘Mire, no es importante en este momento hacer ese tipo de procedimientos. Hay un proceso de paz, por lo tanto, no siga haciendo actividades en contra de esas personas’”, relató el exdirector.

El general recordó un caso específico relacionado con una protesta feminista en Bogotá que impactó el sistema de transporte masivo. Tras ordenar la intervención del Escuadrón Antidisturbios, recibió una llamada de Sarabia solicitando que no se actuara. Según su versión, la mayoría de las comunicaciones eran reproches tras la culminación de los operativos, no advertencias preventivas.

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Por su parte, la actual embajadora de Colombia en Londres, Laura Sarabia, reconoció que sí se comunicó con Sanabria, pero solo en el contexto de la protesta de mujeres en Bogotá. Negó haber interferido en operativos contra grupos armados ilegales y cuestionó que el general hiciera estas afirmaciones tres años después de los hechos.

El equipo jurídico de Laura Sarabia anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el general (r) Henry Sanabria por “las recientes declaraciones que ha realizado en distintos medios de comunicación y que afectan gravemente el buen nombre, la honra y la reputación” de la funcionaria - crédito Lina Sandoval Echavarría

“Nunca tuve una llamada con el general con esas características. Es un general por quien tengo pleno respeto, por toda su experiencia y trayectoria en la Policía; así se lo manifesté al momento de su salida”, declaró la embajadora en Blu Radio.

El equipo jurídico de Sarabia anunció que presentará denuncias penales contra el exdirector policial. En un comunicado, su defensa aseguró: “Cualquier actuación relacionada con los hechos recientemente mencionados por el general (r) Sanabria se limitó a una pregunta —no instrucción— sobre el uso de la fuerza antidisturbios en el contexto de una protesta social feminista”.

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