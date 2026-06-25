Colombia

El Ejército estaría preparando una reestructuración total del área de inteligencia: pretende corregir un debilitamiento militar desde 2016

La reforma trasladaría equipos especializados a zonas estratégicas, además de reducir jerarquías y buscar mayor impacto táctico sobre el terreno

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La reforma interna recortará cargos directivos y moverá uniformados desde áreas administrativas del Comando y las divisiones hacia batallones y brigadas para retomar el trabajo operativo en las regiones - crédito Europa Press
La reforma interna recortará cargos directivos y moverá uniformados desde áreas administrativas del Comando y las divisiones hacia batallones y brigadas para retomar el trabajo operativo en las regiones - crédito Europa Press

El Ejército alista una presunta reestructuración de la inteligencia que empezó a diseñar hace más de un año con un equipo especial, tras detectar una estructura debilitada, con exceso de burocracia y con personal ubicado en cargos que no correspondían a sus perfiles.

La reforma consistiría en un rediseño interno de la inteligencia militar para reducir puestos de dirección, trasladar personal desde el Comando del Ejército y las divisiones hacia batallones y brigadas, y recuperar presencia en las regiones, según mencionaron fuentes militares a Semana.

El modelo, que pronto será entregado a Royer Gómez, comandante del Ejército, y a Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, buscaría volver a un esquema más operativo en terreno.

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Según la investigación militar, el debilitamiento que pretende corregir viene desde el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, en el 2016 - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Según la investigación militar, el debilitamiento que pretende corregir viene desde el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, en el 2016 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El diagnóstico interno concluyó que la inteligencia militar perdió capacidades y quedó atrapada en una estructura con demasiada burocracia. También encontró personal en cargos para los que no tenía el perfil adecuado y un deterioro en las unidades.

La revisión tomó más de un año y partió de una pregunta central, según conoció el medio citado: ¿Por qué la inteligencia ya no opera con las capacidades que tenía antes? Según ese diagnóstico, el cambio apunta a corregir un debilitamiento que la institución ubica desde 2016.

El diagnóstico sobre el debilitamiento de la inteligencia

Según la evaluación interna, el quiebre comenzó en 2016, después de la firma del proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc.

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Desde entonces, la inteligencia empezó a perder hombres, de acuerdo con la presentación que recibirán los mandos militares.

Ese punto aparece en el rediseño como parte del diagnóstico del Ejército y no como una verificación externa. La institución atribuye a ese periodo el inicio de una reducción de personal que terminó por afectar su capacidad de trabajo.

El análisis institucional señala que, tras la firma del acuerdo con las Farc, la capacidad empezó a caer por pérdida de hombres y por una concentración de uniformados en cargos altos - crédito Europa Press
El análisis institucional señala que, tras la firma del acuerdo con las Farc, la capacidad empezó a caer por pérdida de hombres y por una concentración de uniformados en cargos altos - crédito Europa Press

La revisión también detectó una concentración excesiva de uniformados en cargos altos. En batallones y brigadas se hizo evidente el debilitamiento de la inteligencia.

Menos burocracia y más inteligencia en las regiones

El núcleo de la reforma es trasladar personal desde escritorios y puestos administrativos hacia funciones operativas. La meta es que la inteligencia vuelva a acompañar a las unidades en las regiones y aporte información para operaciones de alto impacto contra cabecillas.

El nuevo esquema prevé que salgan hombres del Comando del Ejército y de las divisiones hacia batallones y brigadas. “Las regiones donde hay batallones y brigadas serán fortalecidas con hombres de inteligencia”, según Semana.

La propuesta también busca una inteligencia menos concentrada en el análisis y más volcada al terreno. Esa lógica incluye más presencia en zonas donde las unidades necesitan información directa para planear sus operaciones.

La apuesta por mandos con experiencia y autonomía interna

La reestructuración contempla que oficiales de inteligencia con experiencia ocupen los cargos clave.

La intención es proyectar operaciones especiales y de alto impacto con una cadena de mando ajustada a ese objetivo. Dentro del modelo incluso se plantea recuperar una estructura con entre 3 y 4 generales del arma de inteligencia.

El esquema prioriza la vuelta al terreno con más acompañamiento a las unidades territoriales, para entregar insumos de primera mano que permitan planear acciones de alto impacto contra objetivos armados - crédito Jair Coll / Reutes
El esquema prioriza la vuelta al terreno con más acompañamiento a las unidades territoriales, para entregar insumos de primera mano que permitan planear acciones de alto impacto contra objetivos armados - crédito Jair Coll / Reutes

Esa referencia aparece como una intención del rediseño y no como una decisión ya ejecutada. Según fuentes del Ejército, en diálogo con el medio mencionado el esquema será adaptable a cualquier modelo de gobierno y a cualquier política estatal de seguridad.

También sostienen que el reacomodo se diseñó dentro de la institución y sin injerencia del Gobierno nacional. La lógica final del ajuste apuntaría, según lo conoció el medio citado, a que la inteligencia deje de concentrarse en oficinas y vuelva a integrarse con las unidades desplegadas.

El rediseño busca que el peso del sistema recaiga otra vez en la presencia operativa en batallones y brigadas, según las fuentes militares consultadas por Semana, dijeron.

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