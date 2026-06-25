Generales y almirantes en retiro pidieron esclarecer presuntas concesiones del Gobierno al Clan del Golfo: “Ningún interés político puede anteponerse”

Los oficiales retirados solicitaron a las autoridades adelantar investigaciones con celeridad, independencia y transparencia para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes - crédito @GenerAlmirantes/X

El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares emitió un comunicado público en el que manifestó su preocupación por las presuntas concesiones que, según las revelaciones difundidas por Noticias Caracol, habría realizado el Gobierno nacional durante las negociaciones adelantadas con el Clan del Golfo a través del entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

En el documento, fechado el 24 de junio de 2026 en Bogotá, los oficiales retirados señalaron que las revelaciones conocidas tendrían implicaciones para la institucionalidad y cuestionaron que, según lo expuesto en el informe periodístico, se hubieran adoptado decisiones que afectaron la actuación de la fuerza pública durante los acercamientos con esa organización criminal.

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En el comunicado, el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro sostuvo que “resulta de la mayor gravedad que se hayan realizado concesiones a una estructura criminal que habrían afectado de manera directa la acción legítima de la Fuerza Pública, mediante la suspensión o limitación de operaciones militares y policiales, sin que ello hubiera representado beneficios concretos para la seguridad, la justicia o el bienestar de los colombianos”.

Según el pronunciamiento, esas decisiones habrían debilitado el control territorial ejercido por el Estado en distintas zonas del país.

El pronunciamiento se produjo tras la revelación de audios en los que el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, conversa con un comandante del Clan del Golfo sobre la suspensión de operaciones ofensivas - crédito Colprensa

Los oficiales retirados también manifestaron su inquietud por las versiones según las cuales se habrían aceptado exigencias del Clan del Golfo relacionadas con el retiro del servicio activo de oficiales. “Especial inquietud genera la presunta aceptación de exigencias del Clan del Golfo encaminadas al retiro del servicio activo de distinguidos oficiales con los grados de General y Coronel, quienes desempeñaban funciones estratégicas en organismos de inteligencia y en unidades operativas encargadas de combatir a esa organización criminal, en cumplimiento de su deber constitucional”, señala el comunicado.

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Asimismo, el documento afirma que “la utilización de facultades discrecionales para debilitar la capacidad operativa de la Fuerza Pública o interferir en el ejercicio de sus funciones constitucionales constituye un hecho de extrema gravedad, sin precedentes en nuestro país”, y agrega que “ningún interés político puede anteponerse al deber del Estado de proteger la vida, la honra, los bienes y las libertades de los colombianos”.

Frente a estas circunstancias, el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro hizo un llamado a las autoridades competentes, “para que adelanten, con celeridad, independencia y transparencia, las investigaciones correspondientes, con el propósito de esclarecer plenamente los hechos, establecer las responsabilidades a que haya lugar y garantizar que conductas de esta naturaleza no queden en la impunidad”.

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El comunicado concluye recordando que la fuerza pública debe mantenerse al servicio exclusivo de la Nación y del orden constitucional, conforme al artículo 217 de la Constitución Política, y sostiene que su misión “no puede ser condicionada, debilitada ni instrumentalizada en beneficio de intereses políticos o de organizaciones criminales”.

Los audios revelados y las declaraciones del general (r) Henry Sanabria

La conversación entre Danilo Rueda y alias Jerónimo planteó un acuerdo de “congelados” que incluía al Ejército y la Policía - crédito Colprensa/Captura de Video Primera Voz

El pronunciamiento de los oficiales retirados se conoció después de que Noticias Caracol divulgara audios sobre una reunión privada que, según el informe periodístico, se realizó el 2 de septiembre de 2022 entre Danilo Rueda, entonces alto comisionado para la Paz, y Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, identificado como uno de los comandantes del Clan del Golfo, acompañado por dos abogados y dos asesores de esa organización.

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De acuerdo con la grabación difundida, alias Jerónimo recordó el cese al fuego unilateral anunciado por el grupo armado el 7 de agosto de 2022 y solicitó al Gobierno retirar de las zonas bajo influencia de la organización los grupos especiales infiltrados de la fuerza pública.

Según el informe periodístico, durante esa conversación Danilo Rueda respondió aceptando esa solicitud y planteó suspender acciones ofensivas, incluidos los bombardeos. “Todo el mundo quiere decir: ‘Yo soy fuerte’. Es que nosotros los conocemos, los reconocemos, tranquilo. Mire, en otra región ¿Qué logramos? Usted controla hasta acá. Juguemos a los congelados. Entonces, todos nos quedamos congelados, los tres (...) Ahora, si a alguien le da por moverse, ahí ya empieza el lío, pero juguemos a los congelados”, expresó Rueda durante la reunión, según los audios revelados.

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Danilo Rueda ofreció al Clan del Golfo un cese de bombardeos y una depuración de la inteligencia policial, según la grabación revelada - crédito Fuerzas Militares

Tras la publicación del informe, el general en retiro Henry Sanabria, quien fue director de la Policía Nacional al inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, aseguró en entrevista con Noticias Caracol que sintió “decepción” al conocer el contenido de las grabaciones y afirmó que la institución se vio afectada por las decisiones adoptadas durante ese periodo.

“Lastimosamente iniciamos un periodo en la Dirección General con mucha esperanza, precisamente pensando en combatir a los grupos armados ilegales. Sí fui víctima de esa situación porque la Policía Nacional se vio afectada por el fortalecimiento de los grupos armados”, manifestó.

Sanabria añadió que la Policía contaba con las capacidades necesarias para ejecutar operaciones contra estructuras ilegales, pero que existían instrucciones para no realizarlas.

El exdirector sostuvo además que “era una política de Gobierno” y aseguró que, en esas reuniones, quien comunicaba que no debían realizarse las operaciones debido al proceso de paz era el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, cuyo nombre también aparece mencionado en los audios revelados.

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