Colombia

Consejo de Estado ordenó a la Cancillería reglamentar la regularización migratoria de trabajadores extranjeros en Colombia: este fue el plazo que fijó

El alto tribunal concluyó que la obligación de expedir la reglamentación corresponde únicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, sin que el presidente de la República deba responder dentro de esta acción de cumplimiento

Guardar
Google icon
Palacio de San Carlos es la sede principal de la Cancillería
La decisión fue adoptada al resolver una acción de cumplimiento presentada por la Corporación Colonia Venezolana en Colombia (Colvenz) - crédito Cancillería de Colombia

El Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores expedir, en un plazo de seis meses, la reglamentación del procedimiento que permitirá facilitar la regularización migratoria de trabajadores extranjeros que cuenten con un contrato de trabajo en Colombia.

La decisión fue adoptada por la Sección Quinta al resolver una acción de cumplimiento promovida por la Corporación Colonia Venezolana en Colombia (Colvenz), que argumentó el incumplimiento del artículo 37 de la Ley 2466 de 2025.

La providencia modificó la sentencia emitida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que había ordenado cumplir el mandato legal en el término de un mes. El alto tribunal consideró que, aunque existe una obligación clara de reglamentar la norma, resulta razonable conceder un plazo de seis meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia para que la Cancillería expida el acto administrativo correspondiente.

PUBLICIDAD

Consejo de Estado concluyó que la obligación legal sigue incumplida

Consejo de Estado rechaza la suspensión de la resolución del Ministerio de Salud sobre la UPC para 2025 - crédito Colprensa
La corporación judicial recordó que la acción de cumplimiento procede para exigir el ejercicio de la potestad reglamentaria cuando el legislador impone expresamente ese deber a una autoridad pública, como ocurrió en este caso con la reforma laboral - crédito Colprensa

El origen del proceso se remonta a la expedición de la Ley 2466 de 2025, conocida como la reforma laboral, cuyo artículo 37 dispuso que, una vez suscrito un contrato de trabajo con una persona natural o jurídica, el Ministerio de Relaciones Exteriores debía reglamentar, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, el procedimiento para facilitar la regularización migratoria de trabajadores extranjeros.

Según expuso Colvenz en la demanda, ese plazo venció el 25 de enero de 2026 sin que la reglamentación hubiera sido expedida. Posteriormente, el 27 de enero de ese año, la organización presentó una solicitud formal de cumplimiento ante la Cancillería para requerir la expedición de la regulación prevista en la ley.

PUBLICIDAD

En respuesta, la Cancillería informó que adelantaba un proceso interinstitucional con entidades como el Ministerio del Trabajo y Migración Colombia, en el que se desarrollaban reuniones técnicas, revisiones jurídicas y análisis sobre el contenido del futuro decreto reglamentario. También indicó que el proyecto había recibido observaciones de carácter técnico y competencial que hacían necesario continuar con las mesas de trabajo antes de publicar el texto para comentarios de la ciudadanía.

No obstante, el Consejo de Estado concluyó que esas actuaciones no demostraban el cumplimiento efectivo del mandato legal, pues la obligación prevista en la Ley 2466 consistía en expedir la reglamentación y no únicamente en adelantar actividades preparatorias.

En la sentencia, la corporación recordó que la Corte Constitucional ha señalado queel deber de cumplir una norma legal o un acto administrativo no admite gradaciones, esto es, la autoridad cumple o no cumple, y naturalmente, no cumple o incumple a medias”, criterio que fue utilizado para concluir que las gestiones adelantadas por la Cancillería no sustituían la obligación de expedir el acto reglamentario.

El alto tribunal modificó el plazo fijado

Aunque confirmó que existía un deber legal incumplido, la Sección Quinta decidió modificar parcialmente la decisión de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Antioquia había ordenado cumplir la obligación en el término de un mes. Sin embargo, el Consejo de Estado estimó que un plazo de seis meses, contados desde la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, resultaba acorde con la jurisprudencia sobre acciones de cumplimiento relacionadas con el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Durante el proceso, la Cancillería sostuvo que la reglamentación implicaba aspectos técnicos relacionados con plataformas tecnológicas, trazabilidad laboral, expedición de salvoconductos, afiliación al sistema de seguridad social, prevención del fraude, trata de personas y simulación contractual, además de requerir la participación ciudadana prevista en la normativa administrativa.

Pese a esos argumentos, la Sala reiteró que la acción de cumplimiento procede cuando el legislador impone expresamente al Gobierno o a una autoridad administrativa el deber de reglamentar una materia determinada, incluso cuando el ejercicio de esa potestad conserva un margen de discrecionalidad respecto del contenido de la regulación.

La sentencia explicó que el Congreso puede imponer este tipo de obligaciones para garantizar la eficacia de las leyes y que, en este caso, el artículo 37 de la Ley 2466 de 2025 contiene un mandato imperativo, expreso e inobjetable, razón por la cual resulta exigible mediante la acción de cumplimiento.

Migración Colombia
La Cancillería aseguró que ha adelantado mesas técnicas y procesos de coordinación con Migración Colombia y otras entidades para elaborar la reglamentación, pero el Consejo de Estado concluyó que esas actuaciones no acreditan el cumplimiento de la obligación legal - crédito Mario Caicedo/EFE

Otro de los aspectos abordados por la decisión judicial fue la vinculación del presidente de la República al proceso. Aunque el mandatario había sido llamado por el juez de primera instancia, el Consejo de Estado concluyó que la obligación prevista en la Ley 2466 recae exclusivamente sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que fue esa entidad la señalada expresamente por el legislador para reglamentar el procedimiento.

Por esa razón, la corporación declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del presidente de la República y precisó que la orden judicial únicamente debía dirigirse contra la Cancillería, al considerar que la reglamentación puede ser expedida por esa cartera sin necesidad de involucrar al jefe de Estado dentro de esta acción judicial.

En consecuencia, la parte resolutiva de la sentencia dispuso modificar el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia para establecer que el Ministerio de Relaciones Exteriores contará con seis meses, a partir de la ejecutoria de la providencia, para reglamentar el procedimiento destinado a facilitar la regularización migratoria de trabajadores extranjeros con contrato laboral, en cumplimiento del artículo 37 de la Ley 2466 de 2025.

Temas Relacionados

Consejo de EstadoCancilleríaRegularización migratoriaTrabajadores extranjerosReforma laboralColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este fue el hombre detrás de la campaña que llevó a Abelardo de la Espriella a la presidencia

Carlos Suárez habló de las claves que marcaron la carrera política que terminó con el triunfo del abogado

Este fue el hombre detrás de la campaña que llevó a Abelardo de la Espriella a la presidencia

Shakira felicitó a Neymar y a Brasil luego de su victoria ante Escocia y reveló sorpresa para sus fans

La barranquillera siguió en televisión la victoria del Scratch por 3-0 en Miami, con la que aseguró el liderato del Grupo C y su lugar en los dieciseisavos de final

Shakira felicitó a Neymar y a Brasil luego de su victoria ante Escocia y reveló sorpresa para sus fans

Canacol fue autorizada para cancelar contratos de gas en Colombia: 12 empresas y millones de personas en el Caribe se verán afectadas

Empleos, recaudaciones y comunidades del sur de Córdoba quedarían expuestos a una crisis si colapsa la producción ferroníquel, mientras la industria energética enfrenta las consecuencias de la reorganización de la empresa

Canacol fue autorizada para cancelar contratos de gas en Colombia: 12 empresas y millones de personas en el Caribe se verán afectadas

Abelardo de la Espriella respondió al presidente Lula da Silva y planteó una alianza con Brasil basada en el “trabajo conjunto, respetuoso y soberano”

El presidente electo de Colombia aseguró que su Gobierno buscará fortalecer los vínculos con el país vecino sobre la base de la cooperación, luego del mensaje de felicitación enviado tras los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial

Abelardo de la Espriella respondió al presidente Lula da Silva y planteó una alianza con Brasil basada en el “trabajo conjunto, respetuoso y soberano”

Petro ‘estalló’ por comentario publicado en una cuenta no oficial de X de Abelardo de la Espriella: “Diciendo mentiras”

El mandatario saliente respondió a una crítica que surgió por hallazgos fiscales de la Contraloría, en relación con $69.000 millones destinados al pago de becas que no tienen soporte

Petro ‘estalló’ por comentario publicado en una cuenta no oficial de X de Abelardo de la Espriella: “Diciendo mentiras”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

ENTRETENIMIENTO

Shakira felicitó a Neymar y a Brasil luego de su victoria ante Escocia y reveló sorpresa para sus fans

Shakira felicitó a Neymar y a Brasil luego de su victoria ante Escocia y reveló sorpresa para sus fans

Jhonny Rivera reaccionó a las acciones que tomó Andrea Valdiri con un seguidor que la insultó por redes sociales: “Uno está acostumbrado”

Marbelle arremetió contra Diana Ángel y le recordó sus arengas en campaña: “Está ronquita”

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, despidió a un familiar con un mensaje de duelo: “Les pido una oración por mi familia”

Shakira, Westcol, Chabe, Mariam Obregón y otros famosos se movilizan por Venezuela: esto se puede hacer para colaborar con afectados por terremotos

Deportes

Este sería el rival de la Selección Colombia en la segunda ronda del Mundial 2026: nunca lo ha enfrentado

Este sería el rival de la Selección Colombia en la segunda ronda del Mundial 2026: nunca lo ha enfrentado

Fuerte advertencia de Thierry Henry para Portugal en el Mundial 2026: “La Selección Colombia será más difícil”

Hermana de Daniel Muñoz reveló cómo vivió la clasificación de Colombia y habló del sueño mundialista

Colombia no participará en las clasificatorias de baloncesto femenino para los Juegos Olímpicos: esto fue lo que pasó

Gran Premio de Austria de la Fórmula 1: hora y dónde ver en colombia la octava carrera de la temporada 2026