Colombia

Adriana Lucía explicó por qué “calló” durante Gobierno Petro y regresó con críticas contra la derecha: “No es justo”

La cantante y activista volvió a emitir mensajes políticos en sus redes sociales. Ante los cuestionamientos de algunos usuarios, aclaró los motivos de su silencio frente al Gobierno Petro

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Adriana Lucía. Foto: Instagram @adrianalucia
Adriana Lucía explicó las razones por las que se calló frente al Gobierno Petro volvió a criticar a la derecha en sus redes sociales porque se vendrían cinco años difíciles para ella y su familia - crédito @adrianalucia/Instagram

La cantante y compositora Adriana Lucía López Llorente explicó a sus seguidores en redes sociales las razones de su silencio frente al Gobierno de Gustavo Petro.

La respuesta surgió después de que un usuario le cuestionó por qué no ha manifestado críticas públicas a la actual administración, en contraste con su postura de cara gobiernos anteriores, como el de Iván Duque, y sus recientes críticas con respecto a la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia para el periodo 2026- 2030.

“Adriana, con todo respeto, pero por qué callar con el gobierno de turno (Petro), pero sí salir a incendiar el país cuando llega uno que no está alineado con lo que uno piensa. En este gobierno la muerte de líderes sociales fue demasiado alta, las masacres igual y la corrupción”, escribió Nicolás Angola Algarra, politólogo de la Universidad Javeriana, de acuerdo con su biografía en X.

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Adriana Lucía explicó que teme por su familia con el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito captura de pantalla AdrianaLucia/X
Adriana Lucía explicó que teme por su familia con el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito captura de pantalla AdrianaLucia/X

La respuesta de la artista musical no se hizo esperar.

“Porque son cinco años de terror para mi familia. Entre amenazas, abogados, mudanzas, activación de protocolos, etc. Pienso que no es justo y no vale la pena exponerlos (a sus familiares). Cinco años de silencio, siete de acosos y todavía lloro al pensar que puede pasarles algo por mi culpa (sic)”, escribió la cantante en su cuenta.

El politólogo replicó diciendo que la cantante tenía “toda la razón”, porque “no deberían amenazarte ni pasar malos ratos por pensar diferente, eso es vivir en democracia”, sin embargo, reiteró que “criticar al gobierno actual y mostrar sus falencias también ayuda a que crezcamos como sociedad”.

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Adriana Lucía explicó su silencio frente al Gobierno Petro en redes - crédito captura de pantalla AdrianaLucia/X
Adriana Lucía explicó su silencio frente al Gobierno Petro en redes - crédito captura de pantalla AdrianaLucia/X

Adriana Lucía contestó: “Nicolás, yo no sé ni explicarte lo que se siente tener a tus hijas de 4 años en algo como esto. Nada, nada vale la pena. Yo trabajo en las comunidades como lo he hecho al menos los últimos 18 años. ¡Un abrazo! (No es cierto que tengo contratos, ni vínculos ni nada)”, alegó.

Su interlocutor, sin embargo, no pareció satisfecho con la respuesta de la activista y una de las voces más prominentes en favor de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, y agregó que durante el mandato de Petro también se registraron situaciones de violencia y corrupción “muy parecidas” a los gobiernos criticados por la cantante en el pasado.

“Te entiendo tus hijas y tu familia no deberían sufrir ni pasar malos ratos porque la mamá piense diferente. Pero mi “crítica” es dejar pasar las cosas del gobierno Petro si pasaron cosas muy parecidas a gobiernos anteriores. Excelente el trabajo en comunidades pero... (sic)“, concluyó el joven.

La declaración de la vocalista caribeña fue publicada en la sección de comentarios de una publicación en su perfil de X en la que escribió: “Adivina a quiénes se les van olvidar los líderes sociales y las masacres y los muertos”, como respuesta a un usuario viral que incluyó a Adriana Lucía entre los activistas de izquierda que “van a reactivar el contador de masacres y la indignación”, con la llegada de De la Espriella al Ejecutivo.

Una de las publicaciones más recientes y cuestionadas que escribió López Llorente estuvo dirigida a los votantes del ahora presidente electo: “¿Por qué están tan alebrestados? Deberían estar contentos, relajados, liberados, tranquilos, esperanzados, animados, pero están es así con un ‘déjamestá’, con hormiguillo (sic)“.

Sin embargo, los usuarios opositores le recordaron su ausencia mediática a lo largo del Gobierno Petro en especial, con escándalos como las expuestas concesiones que se pactaron con cabecillas del Clan del Golfo antes de sentar una mesa de acuerdos: “¿Cuando vas a empezar a contabilizar masacres? Llevás 4 años callada"; “Será porque nos enteramos que el gobierno que usted tanto apoya nos entregó al Clan del Golfo?”.

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