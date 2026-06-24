Quién es ‘Mono Huevo’, el cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ que fue capturado pese a asonada comunitaria en Meta

El Ejército de Colombia difundió un video aéreo de la extracción de alias “Mono Huevo” en La Macarena, Meta - crédito @JACOBOSOLANOC/X

Anderson Castro Repiso, conocido con el alias de Mono Huevo, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc fue capturado por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N. 1 del Ejército Nacional de Colombia en el departamento del Meta.

El procedimiento fue efectuado en la vereda La Esperanza, zona rural de La Macarena (oriente de Colombia), en un operativo conjunto entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, al menos 600 personas de comunidades campesinas intentaron presionar el dispositivo de seguridad para impedir el avance de las tropas y evitar la captura del presunto jefe disidente.

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Capturado alias Mono Huevo, presunto cabecilla de la comisión de finanzas de las disidencias de Calarcá, en zona rural del municipio de La Macarena, Meta - crédito @COL_EJERCITO/X

Incluso, el operativo quedo registrado en videos difundidos en redes sociales donde muestra la maniobra de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y la intervención de la División de Aviación Asalto Aéreo para completar el traslado.

Mientras un dispositivo de seguridad esperaba una mejora del tiempo que permita concretar el traslado del capturado y superar la situación generada por la presencia de habitantes en los alrededores del operativo, las autoridades mantuvieron un dispositivo de seguridad para actuar ante cualquier novedad.

Sobre la resistencia de la comunidad durante el operativo, el Ejército afirmó que la diligencia se desarrolló “con total apego a la ley y bajo el acompañamiento y la veeduría permanente de la Personería Municipal, garantizando el respeto de los derechos fundamentales y el debido proceso”, según explicó la institución castrense en un comunicado.

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Habitantes y campesinos rodearon a tropas del Ejército durante un operativo en zona rural de La Macarena, en un intento por impedir la captura de un presunto cabecilla de las disidencias de las Farc - crédito José Félix Lafaurie/X

Perfil criminal de ‘Mono Huevo’

De acuerdo con informes de inteligencia, citados por La FM, Anderson Castro Repiso alias Mono Huevo es identificado como el cabecilla de la comisión armada de la estructura Ever Castro del Bloque Jorge Suárez Briceño.

Esa facción delinque bajo las órdenes del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), lideradas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Según la información oficial, el detenido tendría una trayectoria criminal cercana a ocho años dentro de la organización ilegal. Habría comenzado como integrante de la red de apoyo a estructuras residuales de la Comisión Édison 5000 y después asumió funciones de coordinación armada dentro de la estructura Ever Castro.

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Las autoridades identifican a alias Mono Huevo como cabecilla de la estructura Ever Castro, una facción que delinque bajo las órdenes de alias Calarcá - crédito Ejército Nacional de Colombia

Las autoridades le atribuyen injerencia principal en los municipios de La Uribe y La Macarena, ambos en el departamento de Meta.

En esa zona, se le señala de dirigir acciones extorsivas contra comerciantes y ganaderos, ejercer constreñimiento sobre la población civil, impulsar proselitismo armado, mantener control ilegal sobre comunidades rurales e instrumentalizar juntas de acción comunal.

Las investigaciones también lo vinculan con la planeación y ejecución de acciones terroristas mediante la instalación de artefactos explosivos improvisados. A eso se suma el fortalecimiento de capacidades tecnológicas de la organización mediante el uso de drones para afectar a la Fuerza Pública y a la población civil.

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Rafaela Cortés, gobernadora del Meta - crédito EFE/ Carlos Ortega

Rechazo institucional

El operativo contra alias Mono Huevo generó todo tipo de reacciones en el país. Una de ellas fue la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, quien advirtió al Estado colombiano que “no puede bajar la guardia” ante la asonada registrada en el municipio de La Macarena.

En un comunicado difundido en la red social X, la mandataria regional rechazó el intento de presión a las autoridades para evitar la captura del disidente.

“La captura de quienes infringen la ley no puede convertirse en motivo de presión contra la Fuerza Pública ni contra las autoridades judiciales. Rechazamos de manera categórica cualquier acción que busque impedir el trabajo legítimo del Ejército, la Policía, la Fiscalía o los jueces. Nuestro respaldo es absoluto para los hombres y mujeres que todos los días arriesgan su vida para proteger a los colombianos y enfrentar a quienes amenazan la seguridad de nuestras comunidades”, afirmó la gobernadora.

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La gobernadora del Meta rechazó la asonada contra las tropas militares - crédito @RafaelaCortesZ/X

Así mismo, la mandataria señaló que, aunque las jornadas electorales ya terminaron, “hoy más que nunca necesitamos mantener el acompañamiento institucional, fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y proteger a las poblaciones que siguen enfrentando la intimidación de estructuras armadas ilegales”.

En su condición de presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Cortés llamó al Gobierno nacional, a los organismos de seguridad y a toda la institucionalidad a mantener la atención sobre los territorios después del periodo electoral.

Por el momento, se espera que alias Mono Huevo sea llevado ante las autoridades competentes para su correspondiente judicialización.