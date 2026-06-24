Colombia

Modelo de pasajes gratis de Transmilenio excluyó a miles de ciudadanos: concejala de Bogotá reveló cifras preocupantes

La cabildante de aseguró que el cambio aplicado en 2025 dejó con uso efectivo a 621.806 personas, frente a 1.584.129 potenciales, y que los apoyos se recortaron a 2,5 viajes por mes

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Personas con tarjeta personalizada TuLlave deben activarla en taquillas o puntos automáticos para acceder al beneficio - crédito Integración Social
Hasta 2024, el sistema de transporte público de Bogotá otorgaba descuentos tarifarios permanentes y alcanzaba a 1.202.221 usuarios con menor restricción - crédito Integración Social

La concejala de Bogotá Heidy Sánchez denunció una fuerte reducción en el acceso efectivo al beneficio de pasajes gratis en Transmilenio tras el cambio de modelo implementado en 2025, con solo 621.806 usuarios beneficiados frente a los 1.584.129 potenciales, y un promedio de 2,5 pasajes al mes por persona, la mitad de los cinco prometidos originalmente.

La situación contrasta con el sistema vigente hasta 2024, que ofrecía descuentos tarifarios permanentes y menos restricciones, alcanzando a más de 1,2 millones de usuarios que recibían hasta 30 viajes mensuales con tarifa reducida.

Hasta febrero de 2025, el sistema de transporte público de Bogotá garantizaba descuentos sin condiciones para adultos mayores, personas con discapacidad y quienes tenían menor capacidad de pago. El modelo permitía un ahorro promedio de $12.000 pesos mensuales para los usuarios y contaba con una cobertura efectiva de 1.202.221 personas en 2024, según datos aportados por Sánchez.

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Con el cambio de administración, la Secretaría Distrital de Integración Social tomó el control del beneficio y sustituyó los descuentos por un esquema de “pasajes gratis”, condicionado a la focalización a través del Sisbén IV.

Pasajes gratis - Transmilenio - Mayo del 2025
La Secretaría Distrital de Integración Social sustituyó los descuentos en TransMilenio por un beneficio focalizado con criterios del Sisbén IV - crédito Alcaldía de Bogotá

El argumento oficial fue mejorar la viabilidad presupuestal y operativa, así como priorizar a los más vulnerables. Sin embargo, los datos presentados por la concejala muestran que el alcance real se redujo drásticamente, excluyendo a miles de personas que antes accedían al beneficio sin filtros adicionales.

Solo una fracción accede al beneficio y reciben menos viajes

De acuerdo con el informe citado por Sánchez, en 2025 solo 621.806 personas pudieron hacer uso efectivo del beneficio, lo que equivale al 39% de la población potencialmente beneficiaria. Por grupo poblacional, el acceso fue más limitado: de 1.195.125 adultos mayores de 62 años en Bogotá, apenas 249.199 recibieron el beneficio (20%); de 310.033 personas con discapacidad, solo 107.328 lo utilizaron (35%); y entre 1.564.764 personas de menor capacidad de pago, únicamente 220.279 activaron el derecho (14%).

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El promedio de pasajes entregados por usuario fue de 2,5 al mes, lo que representó un ahorro aproximado de $8.000 pesos mensuales, frente a los $12.000 pesos que permitía el sistema anterior. El propio convenio de implementación proyectaba entregar 5 pasajes mensuales por persona, pero los resultados demuestran que se otorgó solo la mitad. Esto evidencia, según Sánchez, un diseño que limita el acceso real y reduce el impacto social del programa.

La inversión para este ciclo supera los 14.700 millones de pesos, con recursos distribuidos según el perfil de los beneficiarios - crédito Secretaría de Integración Social
En 2025, solo el 20% de los adultos mayores, el 35% de las personas con discapacidad y el 14% de la población de menor capacidad de pago accedieron al beneficio - crédito Secretaría de Integración Social

La ejecución presupuestal confirma la problemática. De los $85.740 millones aprobados para el beneficio en 2025, solo se ejecutaron $58.967 millones, dejando sin usar $23.987 millones a pesar de la demanda insatisfecha. Si se distribuyera el presupuesto total entre todos los beneficiarios potenciales, cada uno recibiría solo $54.125 pesos al año, equivalentes a un pasaje y medio al mes, lo que queda muy por debajo de la promesa inicial de cinco viajes mensuales.

Cambios en la focalización: menos acceso, menos derechos

La administración justificó el nuevo esquema con criterios de eficiencia económica y operativa. Sin embargo, la concejala Sánchez advirtió que la movilidad de adultos mayores, personas con discapacidad y población de bajos ingresos no puede limitarse a criterios presupuestales, ya que muchos requieren el transporte para trabajar, acudir a servicios médicos, estudiar o acompañar a familiares. Además, el nuevo modelo no contempla las necesidades de cuidadores o acompañantes de personas dependientes, ampliando la brecha en el acceso a la movilidad social.

En 2024, el sistema beneficiaba efectivamente a 1.202.221 usuarios con descuentos y mayor cobertura. Tras el ajuste, la cifra cayó a 621.806 usuarios, con menos pasajes y restricciones adicionales. “El gasto se controló. El derecho a la movilidad, no”, sentenció Sánchez durante su intervención en el Concejo de Bogotá.

Adultos mayores con tarjeta TuLlave obtienen pasajes gratuitos, incluso sin estar registrados en el sistema Sisbén - crédito Integración Social
El promedio de pasajes entregados en TransMilenio fue de 2,5 al mes por usuario, la mitad de los cinco viajes mensuales proyectados en el convenio - crédito Integración Social

¿Quiénes pueden acceder y cuántos pasajes se entregan?

Actualmente, el beneficio de pasajes gratis está dirigido a personas en situación de pobreza extrema y moderada, personas mayores de 62 años y personas con discapacidad, según los criterios del Sisbén IV. A partir de febrero de 2026, la cobertura se ampliará a personas que residen en viviendas tipo pagadiarios, personas mayores con dependencia funcional de la Comunidad de Cuidado y habitantes de calle en procesos de resocialización vinculados al hospedaje social.

La asignación de pasajes varía según el grupo poblacional: personas con discapacidad pueden recibir entre 1 y 12 pasajes mensuales, personas mayores entre 1 y 8, y quienes están en pobreza extrema o moderada entre 5 y 7 pasajes. Para los grupos incluidos desde 2026, la asignación también será diferencial y dependerá de los criterios de vulnerabilidad.

Aunque la Secretaría Distrital de Integración Social defiende el nuevo modelo como más focalizado y eficiente, la denuncia de la concejala Heidy Sánchez expuso que la transición al esquema de pasajes gratis en Transmilenio ha significado menos beneficiarios, menos viajes y un menor impacto social en la movilidad de las poblaciones más vulnerables de Bogotá.

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