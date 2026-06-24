Katherine Miranda lanzó duro sablazo a Petro, que insistió en criticar el sistema electoral tras la victoria de De la Espriella: “Deje de mentir”

Katherine Miranda le pidió al presidente Gustavo Petro respeto por las instituciones - crédito César Carrión/Presidencia - @KatheMirandaP/X

La renuencia del presidente de la República, Gustavo Petro, de reconocer al abogado Abelardo de la Espriella como su sucesor en el primer cargo de la Nación, ameritó el miércoles 24 de junio un fuerte pronunciamiento de la representante a la Cámara Katherine Miranda, que confrontó al primer mandatario y lo cuestionó por sus recientes acusaciones sobre supuestas irregularidades en el sistema electoral colombiano.

Miranda, que es congresista del partido Alianza Verde, acusó al mandatario de mentir y lo instó a asumir la derrota. “Presidente, deje de mentir y acepte la derrota. Las elecciones en el exterior las organiza la Cancillería y los consulados, y son ellos quienes eligen los jurados de votación. ¡Funcionarios de su propio gobierno! ¿Ustedes mismos hicieron el fraude?”, expresó la parlamentaria en su mensaje en la red social X.

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Este pronunciamiento se registró después de que Petro insistió en poner en duda la legitimidad de los resultados y la transparencia del proceso electoral, al señalar presuntos fraudes y vulnerabilidades en el sistema. La reacción de la representante se sumó a una ola de respuestas de diferentes sectores políticos, que exigieron al primer mandatario respetar la institucionalidad y las reglas democráticas.

Con este mensajer en X, la representante Katherine Miranda se despachó contra Gustavo Petro, que sigue poniendo en entredicho las elecciones presidenciales - crédito @KatheMirandaP/X

De esta forma, Miranda refutó lo dicho por el jefe de Estado y reiteró que el proceso contó con la participación de personal designado por el propio Gobierno, lo que, en su opinión, descarta la posibilidad de un fraude organizado. Con su mensaje, que causó más reacciones, la congresista dejó en claro que la legitimidad del proceso debe prevalecer ante cualquier narrativa de fraude sin pruebas contundentes.

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Gustavo Petro continuó con sus ataques al sistema electoral

Tras conocerse la victoria de De la Espriella, certificada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Petro publicó una serie de mensajes en los que cuestionó abiertamente el proceso electoral. El presidente denunció que “nunca tuvimos un sistema electoral tan vulnerable como el que tenemos hoy. Un sistema al servicio de uno de los candidatos” y sugirió que la victoria del candidato opositor se cimentó en manipulaciones y fraudes.

En especial en el extranjero, donde se sugirió una presunta alteración de los votos. El jefe de Estado aseguró que “por eso no trajeron los votos del exterior", porque según el mandatario, es uno de los pilares del triunfo de De la Espriella. “Ciudadanos en gran cuantía que fueron al mundial votando siete veces en las urnas y jurados que no son residentes en los países extranjeros (...), llevados desde Colombia”, afirmó.

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Abelardo de la Espriella ganó con una diferencia menor a un 1%, de acuerdo con el escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE) - crédito REUTERS

Y acusó que “no hubo escrutinio cuando no se tramitaron el 90% de las reclamaciones del Pacto”, al aludir a la alianza política que respalda su gestión. En otra parte de su pronunciamiento, cuestionó la imparcialidad de las fuerzas armadas y la influencia extranjera en el proceso democrático, pues indicó que “socabar el principio de la soberanía nacional es destruir a la nación y por eso retrocedemos hasta la época del virreinato”.

Y es que en su análisis de los riesgos para el país, el presidente advirtió sobre las consecuencias de los resultados electorales para la estabilidad nacional y la relación con Estados Unidos. “El estatus de ciudadano de los EE.UU. del presidente Abelardo nos lleva dos siglos y medio atrás”, expresó el presidente, en una referencia directa a la doble nacionalidad de su contrincante, y al modelo, según él, colonialista.

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El presidente Gustavo Petro se refirió a los resultados electorales del 21 de junio - crédito @petrogustavo/X

Así pues, sostuvo que la reducción del gasto público no resolverá el déficit presupuestal y advirtió sobre una posible crisis económica. “Se destruirá el avance del capitalismo y se destruirán miles de empresas para regresar al extractivismo y la gran hacienda. El hambre y el desempleo aumentarán, esta será la mayor aportación a lo que será una posible revolución en Colombia”, señaló el mandatario en su publicación.

Además, el presidente alertó sobre el futuro de las fuerzas armadas y la soberanía nacional. “La Fuerza Aérea será compartida entre Colombia y EE.UU. y lo que vienen son misiles sobre campesinos y minería del oro. Algo así como el pillaje”, añadió el primer mandatario en sus señalamientos, que con todo y ello insistió en la necesidad de que se llegue a un acuerdo nacional para evitar, a su juicio, confrontación entre colombianos.

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En efecto, en su extenso mensaje, que causó controversia, Petro planteó la necesidad de buscar consensos amplios para evitar escenarios de inestabilidad. “La apuesta correcta es un acuerdo nacional y preservar la soberanía nacional”, afirmó el mandatario. También advirtió que, de no lograrse dicho acuerdo, su adversario podría “construir realmente las bases de una revolución popular en Colombia”, remarcó Petro en su mensaje.