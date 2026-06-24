David Luna arremetió contra el Gobierno Petro tras ‘prueba reina’ de audios con el Clan del Golfo: “Cómplice de los criminales”

David Luna aseguró que las grabaciones son “la prueba reina” de una supuesta colaboración entre el Gobierno y estructuras criminales - crédito prensa David Luna

El exsenador y ex precandidato presidencial David Luna arremetió contra el Gobierno nacional de Gustavo Petro tras la revelación de una serie de audios que involucra a Danilo Rueda, excomisionado de Paz, durante el Ministerio de Defensa de Iván Velásquez, actual embajador de Colombia ante el Vaticano, en presuntos pactos con el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

El congresista afirmó a través de su cuenta en la red social X que la administración de Gustavo Petro prefirió aliarse con la ilegalidad en lugar de proteger a los ciudadanos.

La controversia se desató luego de que la Unidad Investigativa de Noticias Caracol publicara unas grabaciones que evidencian supuestas gabelas ofrecidas a esta estructura armada desde el inicio del mandato presidencial. Este hecho generó rechazo y desconcierto en diferentes sectores políticos del país.

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La controversia surgió luego de una investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol que reveló grabaciones del 2022 - crédito Colprensa

David Luna calificó el contenido de estas conversaciones como la evidencia reina de una supuesta colaboración oculta entre altos funcionarios del Estado y los delegados de la organización criminal.

“Acá está la prueba de cómo el Gobierno Petro decidió ser cómplice de los criminales. Mientras los colombianos eran asesinados, extorsionados y desplazados, el ‘alto comisionado de paz’ le propuso a los criminales del Clan del Golfo: ‘jugar a los congelados’”, escribió en X.

En su publicación, el líder de derecha explicó la interpretación que da a los audios y aseguró que, mientras el Gobierno afirmaba buscar el debilitamiento de estas organizaciones, en la práctica estaría ocurriendo algo distinto: “Es decir, paralizar en secreto la acción de la Fuerza Pública para acomodarse a las exigencias de la organización criminal. Esto no fue la búsqueda de la paz, fue aliarse con la mafia que durante años decían combatir”.

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David Luna criticó al Gobierno de Gustavo Petro tras la difusión de audios que involucran al excomisionado de Paz Danilo Rueda en presuntos acercamientos con el Clan del Golfo - crédito @lunadavid/X

Los comprometedores audios que sacuden la ‘Paz Total’ de Petro que provocó el rechazo de David Luna

Una investigación periodística reveló una serie de audios inéditos que datan de septiembre de 2022, al inicio del Gobierno de Gustavo Petro (el miércoles 24 de junio de 2026). En las grabaciones se escucha a Danilo Rueda, que en ese momento se desempeñaba como comisionado de Paz, al acordar polémicas concesiones con el Clan del Golfo a cambio de avanzar en una fase exploratoria de paz.

El informe expuso que Rueda se comprometió, a nombre del Estado, a cumplir puntos críticos con la estructura criminal comandada por Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo. Los audios evidenciarían un panorama de prebendas que contradice las versiones oficiales entregadas en su momento por el Ministerio de Defensa.

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En los audios se evidencia que Rueda le aseguró a Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, director político del Clan del Golfo, el cese inmediato de los bombardeos dirigidos hacia las zonas de movilización de esta organización. El freno a las operaciones aéreas resultó un punto clave que genera suspicacias en el país.

El excomisionado de Paz Danilo Rueda habría tenido presuntos acercamientos con el Clan del Golfo con un interés polémico - crédito Oficina de Alto Comisionado para la Paz

Frente a las operaciones de control de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, Danilo Rueda propuso una metáfora que denominó “jugar a los congelados”. La estrategia consistía en que la fuerza pública y el grupo armado mantuvieran sus posiciones en el territorio sin atacarse mutuamente para posibilitar el diálogo.

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La polémica ‘purga’ en las Fuerzas Armadas

La revelación vincula los audios de Rueda con la salida masiva de 35 generales de la República ocurrida en agosto de 2022, poco antes de celebrarse la reunión en el Urabá antioqueño. Danilo Rueda señaló explícitamente a los emisarios criminales que el Gobierno realizaba una “limpieza” y depuración en inteligencia policial y militar, de acuerdo con las revelaciones de Noticias Caracol.

El objetivo de esta medida era retirar a los oficiales que pudieran entorpecer los canales de confianza en la negociación. El informe destaca que, incluso, coroneles clave de la Dijín y de la lucha antidrogas que afectaban directamente al Clan del Golfo fueron removidos de sus cargos de forma exprés a los pocos días de sus nombramientos.

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En los audios se mencionan supuestos acuerdos relacionados con operaciones militares, inteligencia y presencia de la fuerza pública - crédito Defensoría del Pueblo

Durante el intercambio, los representantes de la organización criminal insistieron en la necesidad de levantar órdenes de captura. También exigieron frenar los procesos de extradición de sus comandantes hacia los Estados Unidos como un gesto para construir confianza.

Ante la exigencia del grupo armado ilegal, Rueda respondió textualmente en los audios: “Todo eso va... todo eso se hace”. La declaración generó una inmediata oleada de críticas de la oposición por el manejo de la justicia.