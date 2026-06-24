Colombia

Comunidad indígena Misak condicionó su regreso al Cauca a una respuesta del Gobierno sobre acuerdos pendientes: “Termina y sentimos que no avanzó”

Los indígenas arribaron el 23 de junio cerca de 500 indígenas y se quedaron en el Centro Administrativo Nacional para reclamar avances en la formalización, ampliación y compra de predios

Guardar
Google icon
El pueblo Misak pasó la noche en el Centro Administrativo Nacional y en la Agencia Nacional de Tierras por el incumplimiento de acuerdos previos - crédito @GobiernoBTA/X
El pueblo Misak pasó la noche en el Centro Administrativo Nacional y en la Agencia Nacional de Tierras por el incumplimiento de acuerdos previos - crédito @GobiernoBTA/X

La comunidad indígena Misak del departamento del Cauca decidió permanecer en Bogotá tras llegar en más de 20 vehículos desde Piendamó, incluidas chivas tipo escalera, la tarde del martes 23 de junio.

Durante la jornada, la comunidad optó por pasar la noche en el Centro Administrativo Nacional y la Agencia Nacional de Tierras, dos espacios que ya conocen como epicentro de sus plantones y encuentros.

El motivo de la movilización, según explican sus líderes, radica en el incumplimiento de acuerdos firmados en mesas de diálogo pasadas con el gobierno nacional. Estos compromisos están relacionados con la formalización, ampliación y compra de tierras en su territorio.

PUBLICIDAD

Luis Eduardo Tunubala, gobernador del resguardo, detalló la situación en diálogos con Blu Radio: “Los acuerdos que hemos venido realizando desde hace varios años, que los procesos han sido muy lentos, y ya termina el gobierno Petro y esos compromisos sentimos que no que no han avanzado. Entonces, por eso hoy estamos aquí”

Integrantes de la comunidad Misak arribaron a Bogotá para exigir el cumplimiento de acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional - crédito Bogotá Tránsito
Integrantes de la comunidad Misak arribaron a Bogotá para exigir el cumplimiento de acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional - crédito Bogotá Tránsito

Además, añadió que aunque han cumplido con los trámites exigidos por la ANTI, el avance ha sido prácticamente nulo: “Jurídicamente hemos dado la batalla como pueblo Misak, pero no ha avanzado en los temas de acuerdos que hemos tenido con el gobierno. La agencia nacional ha puesto muchos requisitos. Por ende, nosotros hemos tratado de, desde las comunidades, buscar toda la documentación requerida por el ANT, pero, desafortunadamente han sido muy lentas”.

PUBLICIDAD

Para la mañana del miércoles 24 de junio, a las 9:00, está prevista una reunión entre delegados del gobierno nacional, la ANT y la comunidad Misak. El objetivo: instalar una nueva mesa de diálogo donde se expondrán de nuevo las inquietudes sobre el cumplimiento de los acuerdos previos.

La comunidad Misak afirma que no tiene intención, antes de ese encuentro, de realizar manifestaciones o marchas que puedan alterar la movilidad en Bogotá. Su permanencia en la capital dependerá de la respuesta oficial; de no recibir compromisos claros, no planean regresar a sus territorios.

Con la llegada del presidente electo Abelardo De La Espriella, los líderes Misak enfatizan que esperan mantener el mismo respeto hacia la protesta pacífica que han experimentado hasta ahora. También expresan incertidumbre sobre cómo la nueva administración gestionará las políticas agrarias y la relación con los pueblos indígenas.

Los líderes Misak denunciaron demoras en la formalización, ampliación y compra de predios en el Cauca - crédito Nathalia Angarita/REUTERS
Los líderes Misak denunciaron demoras en la formalización, ampliación y compra de predios en el Cauca - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Detalles del arribo de la comunidad a la capital

La llegada de 500 integrantes de la comunidad indígena Misak a Bogotá activó un operativo especial de las autoridades distritales. El propio Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de la ciudad, detalló que el grupo arribó en 23 vehículos, entre chivas y otros tipos de transporte, tras salir desde Piendamó, en el departamento de Cauca.

La movilización, informada desde la madrugada del martes por funcionarios locales, responde a la intención de los Misak de “exigir el cumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Nacional”, según reportó Quintero en sus redes sociales a las 9:40 a. m. El funcionario subrayó la vigilancia permanente sobre la caravana indígena durante su trayecto hacia la capital.

Alrededor del mediodía, las autoridades confirmaron que la caravana ingresó a Bogotá sin que se registraran incidentes relevantes. El grupo hizo saber a los funcionarios que la primera concentración se realizaría en las inmediaciones del Ministerio del Interior, en pleno centro de la ciudad.

Los voceros Misak señalaron que no tienen definida su permanencia en Bogotá y que no regresarán a sus territorios sin respuestas - crédito @GAquinteroA/X
Los voceros Misak señalaron que no tienen definida su permanencia en Bogotá y que no regresarán a sus territorios sin respuestas - crédito @GAquinteroA/X

Durante la tarde, la administración distrital mantuvo desplegado un equipo de gestores de convivencia en diferentes puntos estratégicos, con el fin de “garantizar la seguridad y la coordinación durante la estadía de la comunidad Misak”, tal como lo puntualizó el secretario Quintero.

El funcionario anticipó que los voceros indígenas tenían previsto reunirse cerca del Ministerio del Interior, aunque la ubicación de la concentración principal se modificó con el paso de las horas.

A las 4:05 p. m., Quintero informó que “la comunidad Misak decidió finalmente concentrarse temporalmente en el entorno de la sede de la Agencia Nacional de Tierras, en el CAN”. En ese punto, el equipo distrital reforzó su presencia para acompañar y prevenir cualquier situación de riesgo.

Temas Relacionados

Indígenas MisakAcuerdos GobiernoAlcaldía BogotáGobernador resguardoColombia-Noticia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Ambos equipos llegan a la última jornada con opciones de quedarse con el primer lugar de la zona. El conjunto norteamericano parte con ventaja gracias a su mejor diferencia de gol, mientras que los europeos necesitan una victoria para terminar en la cima

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Secretaria de Cultura de Cali salió en defensa de ‘Mulumba Vea’, tras su presencia en el partido de Colombia y RD Congo: “Antídoto contra la ignorancia”

La también periodista caucana Mabel Lara cuestionó a quienes invalidaron el acto que realizó Michel Kuka Mboladinga, más conocido en redes sociales como “Lumumba Vea”, durante el juego del Mundial 2026 que se disputó en Jalisco el martes 23 de junio

Secretaria de Cultura de Cali salió en defensa de ‘Mulumba Vea’, tras su presencia en el partido de Colombia y RD Congo: “Antídoto contra la ignorancia”

Jhonny Rivera llamó a la unidad tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales: “No tiene sentido”

El cantante colombiano pidió dejar atrás la polarización y confiar en la nueva administración, invitando a los ciudadanos a apoyar la gestión del presidente electo más allá de las diferencias políticas

Jhonny Rivera llamó a la unidad tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales: “No tiene sentido”

Actor colombiano pidió ayuda para encontrar a un familiar: denunció que fue escopolaminado y pidió apoyo para que regrese a casa

Jorge Hugo Marín reveló en un video en sus redes sociales que fue víctima de la delincuencia; ingresaron a su vivienda en la localidad de Chapinero y se llevaron varias de sus pertenencias, entre esas a su mascota

Actor colombiano pidió ayuda para encontrar a un familiar: denunció que fue escopolaminado y pidió apoyo para que regrese a casa

Un plan candado frustró el robo de un vehículo en Bogotá: capturado un extranjero, aprehendido un menor e incautada un arma

El operativo permitió interceptar a dos sospechosos, recuperar el automotor en minutos e incautar un revólver calibre 38 con cinco cartuchos

Un plan candado frustró el robo de un vehículo en Bogotá: capturado un extranjero, aprehendido un menor e incautada un arma
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera llamó a la unidad tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales: “No tiene sentido”

Jhonny Rivera llamó a la unidad tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales: “No tiene sentido”

Actor colombiano pidió ayuda para encontrar a un familiar: denunció que fue escopolaminado y pidió apoyo para que regrese a casa

Yailin ‘La Más Viral’ impacta en redes sociales tras mostrar su nueva imagen sin implantes

‘Alerta’ reaccionó a las declaraciones de Piter Albeiro, que llamó “traidores” a quienes no votaron por Abelardo de la Espriella en Atlántico

Los empresarios de la selección Colombia: nueve futbolistas que brillan dentro y fuera de la cancha con restaurantes, empresas y fundaciones

Deportes

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Carlos Queiroz criticó al VAR tras una jugada polémica en el empate Ghana vs. Inglaterra en el Mundial 2026: “Se fueron a tomar un café”

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Juan Fernando Quintero recordó con cariño a Néstor Pekerman tras la victoria de la selección Colombia ante RD Congo en el Mundial 2026: “Al viejo lo amo”

El ‘Pibe’ Valderrama no ocultó su disgusto por un detalle del juego entre Colombia y RD del Congo en el Mundial de 2026: “Se han desesperado”