Comunidad indígena Misak condicionó su regreso al Cauca a una respuesta del Gobierno sobre acuerdos pendientes: “Termina y sentimos que no avanzó”

El pueblo Misak pasó la noche en el Centro Administrativo Nacional y en la Agencia Nacional de Tierras por el incumplimiento de acuerdos previos - crédito @GobiernoBTA/X

La comunidad indígena Misak del departamento del Cauca decidió permanecer en Bogotá tras llegar en más de 20 vehículos desde Piendamó, incluidas chivas tipo escalera, la tarde del martes 23 de junio.

Durante la jornada, la comunidad optó por pasar la noche en el Centro Administrativo Nacional y la Agencia Nacional de Tierras, dos espacios que ya conocen como epicentro de sus plantones y encuentros.

El motivo de la movilización, según explican sus líderes, radica en el incumplimiento de acuerdos firmados en mesas de diálogo pasadas con el gobierno nacional. Estos compromisos están relacionados con la formalización, ampliación y compra de tierras en su territorio.

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Luis Eduardo Tunubala, gobernador del resguardo, detalló la situación en diálogos con Blu Radio: “Los acuerdos que hemos venido realizando desde hace varios años, que los procesos han sido muy lentos, y ya termina el gobierno Petro y esos compromisos sentimos que no que no han avanzado. Entonces, por eso hoy estamos aquí”

Integrantes de la comunidad Misak arribaron a Bogotá para exigir el cumplimiento de acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional - crédito Bogotá Tránsito

Además, añadió que aunque han cumplido con los trámites exigidos por la ANTI, el avance ha sido prácticamente nulo: “Jurídicamente hemos dado la batalla como pueblo Misak, pero no ha avanzado en los temas de acuerdos que hemos tenido con el gobierno. La agencia nacional ha puesto muchos requisitos. Por ende, nosotros hemos tratado de, desde las comunidades, buscar toda la documentación requerida por el ANT, pero, desafortunadamente han sido muy lentas”.

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Para la mañana del miércoles 24 de junio, a las 9:00, está prevista una reunión entre delegados del gobierno nacional, la ANT y la comunidad Misak. El objetivo: instalar una nueva mesa de diálogo donde se expondrán de nuevo las inquietudes sobre el cumplimiento de los acuerdos previos.

La comunidad Misak afirma que no tiene intención, antes de ese encuentro, de realizar manifestaciones o marchas que puedan alterar la movilidad en Bogotá. Su permanencia en la capital dependerá de la respuesta oficial; de no recibir compromisos claros, no planean regresar a sus territorios.

Con la llegada del presidente electo Abelardo De La Espriella, los líderes Misak enfatizan que esperan mantener el mismo respeto hacia la protesta pacífica que han experimentado hasta ahora. También expresan incertidumbre sobre cómo la nueva administración gestionará las políticas agrarias y la relación con los pueblos indígenas.

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Los líderes Misak denunciaron demoras en la formalización, ampliación y compra de predios en el Cauca - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Detalles del arribo de la comunidad a la capital

La llegada de 500 integrantes de la comunidad indígena Misak a Bogotá activó un operativo especial de las autoridades distritales. El propio Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de la ciudad, detalló que el grupo arribó en 23 vehículos, entre chivas y otros tipos de transporte, tras salir desde Piendamó, en el departamento de Cauca.

La movilización, informada desde la madrugada del martes por funcionarios locales, responde a la intención de los Misak de “exigir el cumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Nacional”, según reportó Quintero en sus redes sociales a las 9:40 a. m. El funcionario subrayó la vigilancia permanente sobre la caravana indígena durante su trayecto hacia la capital.

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Alrededor del mediodía, las autoridades confirmaron que la caravana ingresó a Bogotá sin que se registraran incidentes relevantes. El grupo hizo saber a los funcionarios que la primera concentración se realizaría en las inmediaciones del Ministerio del Interior, en pleno centro de la ciudad.

Los voceros Misak señalaron que no tienen definida su permanencia en Bogotá y que no regresarán a sus territorios sin respuestas - crédito @GAquinteroA/X

Durante la tarde, la administración distrital mantuvo desplegado un equipo de gestores de convivencia en diferentes puntos estratégicos, con el fin de “garantizar la seguridad y la coordinación durante la estadía de la comunidad Misak”, tal como lo puntualizó el secretario Quintero.

El funcionario anticipó que los voceros indígenas tenían previsto reunirse cerca del Ministerio del Interior, aunque la ubicación de la concentración principal se modificó con el paso de las horas.

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A las 4:05 p. m., Quintero informó que “la comunidad Misak decidió finalmente concentrarse temporalmente en el entorno de la sede de la Agencia Nacional de Tierras, en el CAN”. En ese punto, el equipo distrital reforzó su presencia para acompañar y prevenir cualquier situación de riesgo.