Colombia está entre las economías más vulnerables de América Latina: estas son las razones, según Ofxord Economics

Expertos aseguran que el Gobierno nacional debe hacer un ajuste fiscal importante para aliviar la presión - crédito Colprensa

Colombia y el ajuste fiscal volvieron al centro de las alertas económicas ante un informe de Oxford Economics, que ubicó al país en el séptimo lugar entre 46 economías desarrolladas y emergentes con mayores necesidades de corrección en sus cuentas públicas. En América Latina, quedó en el cuarto puesto, detrás de Brasil, Uruguay y México.

Oxford Economics advierte que Colombia aparece entre los países con mayor necesidad de ajuste fiscal porque gasta mucho más de lo que recauda y debe seguir endeudándose para cubrir ese faltante.

Si esa situación continúa durante varios años, la deuda seguirá creciendo y el hecho de conseguir nuevos préstamos será cada vez más costoso. Ese faltante obliga a buscar nuevos préstamos y, si la tendencia se mantiene, la deuda sigue creciendo y el financiamiento se encarece.

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Cómo se mide la presión fiscal

Para llegar a esa conclusión, Oxford Economics usó el Balance Primario Estabilizador de la Deuda (Dspb). El indicador calcula cuánto tendría que ahorrar un gobierno, antes de pagar intereses, para impedir que la deuda siga aumentando frente al tamaño de la economía.

Oxford Economics se dedica a proveer análisis, datos y proyecciones macroeconómicas para empresas, gobiernos e instituciones financieras - crédito Oxford Economics

La pregunta que responde es directa: ¿cuánto debe ajustar sus cuentas un país para dejar de seguir endeudándose cada año?. Cuanto mayor sea ese esfuerzo, mayor será la presión sobre las finanzas públicas.

Qué dice el informe sobre Colombia y otras economías

El estudio señala que más de una cuarta parte de las 46 economías analizadas necesita mantener superávits fiscales permanentes. Además, cerca de 10% de esos países requiere superávits superiores al 1% del PIB de forma indefinida.

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Colombia aparece junto con Italia, Japón y Sudáfrica en un proceso de “desgaste fiscal prolongado”. Con esa expresión, Oxford Economics describe casos que necesitarán varios años de disciplina fiscal para evitar que la deuda continúe en ascenso.

El caso más delicado del grupo es Brasil, que necesita un ajuste cercano a 3% del Producto Interno Bruto (PIB). El informe plantea que una corrección de ese tamaño ha sido difícil de sostener en la historia, porque suele exigir recortes del gasto, alzas de impuestos o una combinación de ambas.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, es gran responsable de las finanzas del Gobierno nacional - crédito Luisa González/Reuters

Por qué el ajuste luce difícil y prolongado

En el caso de Colombia, el informe muestra un deterioro desde la pandemia del covid-19. Indica la entidad que las necesidades de ajuste fiscal son hoy mayores que antes del covid-19, una trayectoria que también se observa en Brasil y México.

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La firma añade que las tasas de interés más altas que pagan países como Colombia por su deuda todavía no bastan para forzar una corrección. Aunque el acceso al financiamiento se encareció, eso no produjo las reformas fiscales necesarias para estabilizar la deuda pública.

Oxford Economics también sostiene que las salidas rápidas casi no existen. Al revisar varias décadas de experiencias internacionales, concluye que los pocos países que corrigieron problemas similares necesitaron muchos años de disciplina y que, en la mayoría de los casos, los ajustes de fondo llegaron en medio de crisis económicas o financieras.

El Gobierno Petro activó la cláusula de escape de la regla fiscal para poder endeudarse más - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Acumulado durante décadas

Sobre la situación, el exvicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) Andrés Langebaek, analista privado, dijo a La República que el problema está en una trayectoria de largo plazo. Según él, el deterioro de las finanzas públicas “no es un problema reciente, sino que se ha acumulado durante décadas”. Recordó que la deuda pública equivalía a 4,4% del PIB en 1996. Después subió a 34,2% por la crisis financiera de finales de los años noventa.

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El analista añadió que la deuda retomó su tendencia ascendente desde 2012. Durante la pandemia dio otro salto, cuando el Gobierno elevó el gasto al tiempo que los ingresos tributarios caían por la recesión.

Según su explicación, en los últimos años el desequilibrio volvió a agravarse porque el gasto creció más rápido que los ingresos del Estado. Agregó que la deuda probablemente llega a 64% del PIB, una carga que deja menos margen para frenar su avance sin una corrección de las cuentas públicas.