Colombia

Felipe Harman defiende su regreso a la ANT: “Un acto de responsabilidad con la gestión que hice durante más de dos años”

El exfuncionario buscaría encabezar el empalme y responder a un cambio de orientación sin precedentes en la administración de tierras

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El director de la ANT, Felipe Harman, aseguró que los predios que se logren recuperar serán puestos a disposición de los campesinos - crédito @harmanfelipe/X
El exjefe de la Agencia Nacional de Tierras explicó en 6AM que no hay acuerdo previo y que solo una verificación jurídica le permitiría dirigir la transición institucional tras la elección presidencial - crédito @harmanfelipe/X

El regreso a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) volvió al centro del debate después de que Felipe Harman, exdirector de la entidad, dijera que podría volver tras la segunda vuelta presidencial para encabezar el empalme con el gobierno electo.

Sostuvo que sería “acto de responsabilidad” para proteger los procesos misionales que favorecen a campesinos y campesinas, aunque la posibilidad depende de la revisión del régimen de inhabilidades.

En la entrevista con Caracol Radio, el exdirector defendió esa posibilidad: “No, es un acto de responsabilidad con la gestión que hice durante más de dos años, que yo pueda liderar el empalme. Es un acto de responsabilidad con el país y con el cargo que investí en ese proceso”.

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Felipe Harman, director de la ANT, informó que las tierras iban dirigidas a las víctimas del conflicto armado y a campesinos - crédito Agencia Nacional de Tierras
El exdirector sostuvo que su presencia buscaría ordenar la entrega de la entidad y resguardar los procesos misionales en curso, especialmente los que involucran a poblaciones rurales durante la transición - crédito Agencia Nacional de Tierras

Harman añadió que la intención sería ordenar la entrega de la entidad en este tramo final. “La idea es hacer una entrega responsable, particularmente en cuidado y protección de los procesos misionales que favorecen a muchos campesinos. Creo que es un acto de responsabilidad con mi gestión durante más de dos años”, añadió.

Las críticas por su salida a la campaña

Durante la entrevista al medio citado, Harman se refirió a los cuestionamientos por lsu salida de la ANT para sumarse a la campaña de Iván Cepeda y por la idea de una “puerta giratoria”.

El exfuncionario reivindicó esa participación política. “Y me siento muy contento de haberle ayudado a Iván en el ejercicio político. Literalmente, se creció a 12.7 millones de votos”, dijo Harman en diálogo con el medio citado.

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A continuación, vinculó esa decisión con la discusión de fondo sobre la entidad y la reforma agraria. “Pues estamos haciendo reforma agraria, pero evidentemente la reforma agraria no es apolítica. Yo creo que, en efecto, no hay nada más político que la reforma agraria”.

Juan Felipe Harman, director de la ANT, denunció las presuntas irregularidades en la adquisición de unos predios - crédito Presidencia
El exdirector dijo que la prioridad sería cuidar los trámites y programas en curso para poblaciones rurales durante la entrega institucional, con un informe de gestión acumulado por más de dos años - crédito Presidencia

También respondió a la crítica sobre su credibilidad tras dejar el cargo y plantear ahora un regreso. “Yo soy un hombre de izquierda. Me fui con beneplácito a reforzar la campaña de Iván”. En esa misma línea, defendió que la transición exige su presencia al frente de la entrega institucional.

“Yo no creo que derroche seriedad, al contrario, yo lo veo es como una decisión en el que se asegure una transición tranquila, particularmente por muchos campesinos y campesinas que están en procesos misionales en tránsito”.

Las inhabilidades y el empalme

Sobre las condiciones para ese eventual retorno, Harman aclaró que no existe un acuerdo previo y que la opción todavía está bajo revisión. “No, no está ni acordado, ni apartado, ni planeado, pero sí, creo, vuelvo e insisto, que nosotros lo que vamos es a hacer una revisión sobre el régimen de inhabilidades para asumirlo”.

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman en su intervención en el reciente consejo de ministros - crédito @harmanfelipe/X
El exdirector señaló que conoce a detalle lo que proponía Iván Cepeda, pero afirmó que no tiene claridad sobre lo que plantea el nuevo mandatario, al explicar el sentido de un relevo institucional - crédito @harmanfelipe/X

Esa revisión, señaló, se cruza con el cambio político que deja la elección. “En un episodio en el que hay un cambio de gobierno y de paradigma, lo sensato y lo sereno es manejar un empalme tranquilo y prudente con los colombianos”.

En otro tramo de la conversación, el entrevistador le preguntó si habría vuelto también en caso de una victoria de Cepeda. Harman respondió: “Estoy completamente seguro de que serían otras las condiciones”.

Al explicar esa diferencia, insistió en que la transición cobra sentido por el relevo en la orientación de la política agraria. Luego marcó distancia frente al programa del presidente electo: “La redistribución de la tierra, la entrega de la tierra de la mafia, la tierra (...) Yo desconozco abiertamente qué es lo que está planteando el presidente electo, el señor de la Espriella. Esperamos, de forma oportuna, tener esa visión o, por lo menos, conocer a detalle qué es lo que se ha venido haciendo y cómo se han venido planteando estos elementos“.

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