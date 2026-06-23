Campesino resultó herido en Tibú tras caer en campo minado: alertan por expansión de minas antipersona en el Catatumbo

“Desde las comunidades rurales se advierte que los caminos veredales siguen expuestos a la presencia de minas antipersona”, señaló Olguín Mayorga - crédito Olguin Mayorga/X

Un campesino resultó herido tras caer en un campo minado en zona rural de Tibú, Catatumbo, en un hecho que vuelve a encender las alertas por la presencia de artefactos explosivos en caminos veredales del nororiente de Colombia.

El caso ocurrió en la vereda El Retiro, en límites con Orú 7, donde el hombre sufrió lesiones en una de sus extremidades, según informó el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, Olguín Mayorga.

De acuerdo con reportes sobre la atención en salud en Norte de Santander, en los últimos meses cerca de 20 personas han llegado en estado delicado al hospital Erasmo Meoz de Cúcuta debido a lesiones causadas por minas antipersona y hechos asociados al conflicto armado en la región.

PUBLICIDAD

La situación mantiene en alerta a las comunidades campesinas, que advierten que varios corredores rurales estarían nuevamente minados y representan un riesgo permanente para quienes se movilizan por la zona.

Según el Sistema de Análisis de Grupos Armados en Colombia, municipios como Tibú, El Tarra, Teorama, Convención y El Carmen concentran la mayor presencia de estos artefactos en el Catatumbo.

Comunidades rurales del Catatumbo mantienen la alerta por la presencia de minas antipersona en caminos veredales - crédito Ejército Nacional

El impacto no se limita a combatientes: en el último año, civiles de distintos grupos poblacionales, incluidos niños, adultos mayores, mujeres e incluso animales, han sido víctimas de minas antipersona en esta región.

Las autoridades sanitarias han reiterado su preocupación por el aumento de lesionados que llegan desde zonas rurales al hospital Erasmo Meoz, donde se atienden los casos más graves por la complejidad de las heridas, que suelen afectar principalmente las extremidades.

PUBLICIDAD

El incremento de estos hechos se da en medio de la disputa territorial entre el ELN y disidencias de las Farc por el control de economías ilegales en el Catatumbo.

En este contexto de tensión en la región, las comunidades rurales han insistido en la necesidad de mayores acciones de desminado humanitario y presencia institucional, ante el temor de que los caminos veredales sigan siendo utilizados como corredores estratégicos por los grupos armados ilegales, lo que incrementa el riesgo para la población civil.

Mientras tanto, en el sur del país, el Ejército confirmó la captura de alias “Mono Huevo”, identificado como Anderson Castro Repiso, durante un operativo realizado en zona rural de La Macarena, Meta, en la vereda La Esperanza, un punto limítrofe entre Meta y Caquetá.

PUBLICIDAD

Capturado alias Mono Huevo, presunto cabecilla de la comisión de finanzas de las disidencias de Calarcá, en zona rural del municipio de La Macarena, Meta - crédito @COL_EJERCITO/X

De acuerdo con las autoridades, la operación se desarrolló en horas de la madrugada de este martes, cuando tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1, adscritas a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, interceptaron un vehículo en el que se movilizaba el señalado cabecilla, quien contaba con una orden de captura vigente.

El procedimiento se llevó a cabo pese a la presencia de habitantes de la zona y miembros de la llamada Guardia Campesina, quienes rodearon a los uniformados en un intento por impedir la detención. La situación generó momentos de tensión en el corredor rural, debido a la presión ejercida sobre las tropas durante la intervención.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las Fuerzas Militares aseguraron que el dispositivo operativo se mantuvo bajo control y permitió concretar la captura sin que se presentaran enfrentamientos ni afectaciones adicionales. Posteriormente, el capturado fue trasladado y dejado a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Alias “Mono Huevo” es señalado por inteligencia militar como presunto cabecilla de la estructura Ever Castro, que haría parte del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc. Dentro de esa organización, sería uno de los responsables de coordinar acciones armadas y actividades logísticas en corredores estratégicos del sur del país.

Habitantes y campesinos rodearon a tropas del Ejército durante un operativo en zona rural de La Macarena, en un intento por impedir la captura de un presunto cabecilla de las disidencias de las Farc - crédito José Félix Lafaurie/X

Las investigaciones preliminares también buscan establecer su trayectoria dentro del grupo ilegal, que, según los reportes, podría superar los diez años de actividad delictiva en la región, así como su participación en dinámicas de control territorial en zonas rurales de difícil acceso entre Meta y Caquetá.

PUBLICIDAD

Las autoridades señalaron que esta captura representa un golpe a las capacidades operativas de las disidencias en esa zona del país, donde mantienen presencia activa en medio de disputas por el control de rutas y economías ilícitas.

El detenido quedó bajo custodia de las autoridades mientras avanzan las investigaciones que determinarán los delitos exactos por los cuales fue emitida la orden judicial en su contra y su eventual judicialización.