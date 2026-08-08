Verónica Orozco enseñó su receta para consumir colágeno en casa: estos son los ingredientes que utiliza

La gelatina de colágeno de Verónica Orozco: así se prepara - crédito @laveronicaorozco/IG

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Verónica Orozco volvió a llamar la atención de sus seguidores con uno de esos contenidos que combinan alimentación, cuidado personal y recetas sencillas para preparar en casa.

La actriz compartió en sus redes sociales un video en el que mostró el paso a paso para elaborar unas particulares “gomitas de skincare”, una preparación que mezcla ingredientes naturales y gelatina sin sabor para obtener pequeños cubos de textura similar a una gomita.

La propuesta de Orozco está elaborada principalmente con remolacha, zanahoria, naranja, limón, jengibre, cúrcuma y diferentes tipos de pimienta, una receta con la que la también cantante explicó que busca conseguir un sabor ácido y ligeramente picante, además de aprovechar los nutrientes presentes en los alimentos utilizados.

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“Vamos a probar las famosas gomitas de skincare, puro colágeno y vitaminas para la piel. Cogemos una remolacha, una zanahoria y un trocito de jengibre. Yo los paso por el extractor. Si no tienen extractor, pueden usar una licuadora y pasarlo por un colador de tela. Mezclamos todo con jugo de dos naranjas y un chorrito de limón, quiero que queden aciditas”, explicó la actriz mientras mostraba el procedimiento.

Verónica Orozco reveló su receta casera de “gomitas de skincare" - crédito @laveronicaorozco/IG

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la combinación de especias que decidió incorporar a la preparación. Orozco explicó que no quería que los cubitos fueran únicamente dulces o frutales, sino que tuvieran también un toque picante.

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“Y aquí algo que no les puede faltar: media cucharadita de cúrcuma, una pizca de pimienta negra y una pizca de pimienta de cayena para que queden un poquito picantes. A calentar y antes de que hierva, le agregan un sobre de gelatina sin sabor y listo, a la nevera (hacen cubitos). Así de fácil, un snack delicioso para todo el día”, agregó la actriz.

La preparación compartida por la actriz requiere pocos ingredientes y quiso mostrar que puede realizarse con elementos que habitualmente se encuentran en la cocina, por lo que puede estar al alcance de cualquier persona interesada; incluso, por eso trató de explicar el método con el que se puede licuar todo en el hogar en caso de que no cuente con los aparatos tecnológicos que ella está usando en su video.

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Ingredientes:

1 remolacha.

1 zanahoria.

2 naranjas.

1 limón.

1 trocito de jengibre.

Media cucharadita de cúrcuma.

Una pizca de pimienta negra.

Una pizca de pimienta de cayena.

1 sobre de gelatina sin sabor.

Otra receta de Verónica Orozco: Así prepara su pasta cremosa con atún

La actriz también publicó un clip con una receta con la que demuestra que no siempre es necesario tener ingredientes sofisticados para preparar un plato especial en casa y enseñó cómo preparar una pasta cremosa con atún, una alternativa sencilla para quienes buscan transformar productos habituales de la cocina en una comida completa y con diferentes sabores.

La otra receta de Verónica Orozco para sorprender con una comida sencilla en casa - crédito @laveronicaorozco/IG

La preparación tiene como protagonista al atún, que la artista decidió combinar con una salsa cremosa elaborada con cebolla roja, ajo, alcaparras, crema de leche y queso parmesano. A esto se suman tomates cherry caramelizados, almendras tostadas y ralladura de limón, elementos que aportan contraste tanto en textura como en sabor.

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“Hay ingredientes que siempre están en la casa. Pasta cremosa con atún. En una olla profunda ponemos a calentar el agua donde vamos a cocinar nuestra pasta. En una sartén, aceite de oliva, ponemos a dorar los tomates cherry hasta que estén caramelizados así y los reservamos”, explicó Orozco al comenzar su preparación.

Uno de los secretos de la receta está precisamente en no utilizar todos los ingredientes dentro de la salsa. La actriz propone reservar algunos de ellos para el momento de servir, de manera que el plato tenga diferentes temperaturas, texturas y sabores en cada bocado.

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El toque crujiente de la receta

Mientras la pasta se cocina, Orozco prepara uno de los complementos que utiliza para darle un contraste crujiente al plato: “Vamos a tostar unas almendras laminadas, un poquitico de queso parmesano y ralladura de limón. Este es el truco para que el plato tenga contrastes”, contó la actriz en el video.

Verónica Orozco enseña recetas para preparar en casa - crédito @laveronicaorozco/IG

Después de caramelizar los tomates y preparar las almendras, llega el momento de elaborar la salsa. Para esta parte de la preparación, Orozco utiliza una sartén en la que sofríe diferentes ingredientes antes de incorporar el protagonista de la receta.

“La salsa. Sofreímos cebolla roja, ajo, un poquito de alcaparras. Agregamos el atún Isabel. En este caso usé lomitos en agua, pero pueden usar el que quieran. Un chorrito de crema de leche, parmesano, ralladura de limón, un poquitico de agua en la que vamos a cocinar nuestra pasta. Y listo”, explicó.

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El uso del agua de cocción de la pasta es uno de los recursos habituales para ayudar a integrar la salsa con la pasta y conseguir una preparación más homogénea. En este caso, la actriz la incorpora junto con la crema de leche y el parmesano para conseguir la consistencia cremosa que caracteriza al plato.

“Emplatamos con los tomates cherry, trocitos de los atún Isabel, almendras tostadas, un poquito más de ralladura de limón y unas hojitas de albahaca para decorar. Uy, esto quedó increíble. Como diría yo, miau”, concluyó Orozco mientras mostraba el resultado final.