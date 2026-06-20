Colombia

Autoridades electorales y organizaciones alertan poe escalada de mensajes hostiles y violentos en redes previo a la segunda vuelta presidencial

El monitoreo desarrollado por la MOE, el Pnud y las Flip, detectó altos niveles de comunicación tóxica, ataques contra periodistas, medios de comunicación y autoridades electorales, además de expresiones que normalizan la violencia en el contexto electoral

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El reporte corresponde al periodo del 11 al 16 de junio de 2026 y analiza un universo de 27.305 publicaciones en las plataformas X y Facebook, relacionadas con posibles ataques contra candidaturas, medios de comunicación, periodistas y autoridades electorales - crédito VIsuales IA
El reporte corresponde al periodo del 11 al 16 de junio de 2026 y analiza un universo de 27.305 publicaciones en las plataformas X y Facebook, relacionadas con posibles ataques contra candidaturas, medios de comunicación, periodistas y autoridades electorales - crédito VIsuales IA

La Misión de Observación Electoral (MOE), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en Colombia y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) presentaron el segundo reporte de eMonitor+, un sistema digital de monitoreo que analiza las narrativas y tendencias de la conversación político-electoral en redes sociales de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

El informe, correspondiente al periodo comprendido entre el 11 y el 16 de junio de 2026, señala que la herramienta capturó un universo de 27.305 publicaciones en las plataformas X y Facebook relacionadas con potenciales ataques contra candidaturas, medios de comunicación, periodistas y autoridades electorales. Debido al volumen de información recopilada, fueron priorizadas 653 publicaciones para una revisión detallada sobre comunicación tóxica, discursos ofensivos o de odio y violencias basadas en género.

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Comunicación tóxica predominó en la conversación digital

El informe concluye que la comunicación tóxica dominó la conversación digital con un 95,3% de las publicaciones analizadas, mientras que el resto correspondió a discursos de odio, violencia de género y agresiones contra mujeres en política - crédito MOE
El informe concluye que la comunicación tóxica dominó la conversación digital con un 95,3% de las publicaciones analizadas, mientras que el resto correspondió a discursos de odio, violencia de género y agresiones contra mujeres en política - crédito MOE

Uno de los principales hallazgos del reporte es que la comunicación tóxica concentró el 95,3% de las publicaciones analizadas, mientras que el restante porcentaje correspondió a discursos ofensivos o de odio, violencia basada en género y violencia contra mujeres en política.

De acuerdo con el monitoreo, los contenidos más frecuentes fueron los insultos y ofensas directas, que representaron el 43,6% de los casos analizados. Les siguieron los mensajes catalogados como polarizantes o incendiarios, con el 34,8%, y las expresiones degradantes o humillantes, con el 21%. También se identificaron casos de intimidación mediante amenazas y mensajes sexualizados.

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El informe advierte que “el argumento político se apalanca en el ataque personal, recurriendo incluso a un lenguaje deshumanizante que, además, normaliza la hostilidad en la deliberación democrática”.

A partir del análisis realizado con técnicas asistidas por inteligencia artificial sobre las 27.305 publicaciones recopiladas, las organizaciones identificaron patrones de conversación que muestran cómo las palabras violentas se concentran en repertorios de deslegitimación asociados al conflicto armado y se complementan con estrategias de criminalización, estigmatización y patologización de los adversarios políticos.

Asimismo, el reporte concluye que las narrativas impulsadas por candidaturas, campañas y figuras con alta visibilidad pública tienen un efecto amplificador sobre la conversación digital. Según el documento, estas intervenciones influyen en la configuración de dinámicas de hostilidad entre usuarios y favorecen la circulación de narrativas de ataque que pueden evolucionar hacia expresiones de violencia física.

Ataques a periodistas, medios y autoridades electorales

Primer plano de un lente de cámara roto y una credencial de prensa sobre asfalto agrietado. Un micrófono, papeles y un cartel borroso se ven al fondo.
Frente a periodistas y medios de comunicación, se documentaron 152 ataques, asociados principalmente a acusaciones de parcialidad, desinformación, financiamiento político y presuntos vínculos criminales - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El monitoreo también identificó ataques dirigidos a organismos electorales. Según el reporte, se registraron 55 publicaciones de este tipo, de las cuales el 83,6% estuvieron dirigidas contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, el 7,3 % contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el 9,1% contra otras entidades.

Las organizaciones señalaron que las acusaciones de fraude electoral y manipulación del proceso estuvieron sustentadas principalmente en afirmaciones genéricas y repetitivas sin evidencia específica. En algunos casos, los mensajes se dirigieron de manera personalizada contra el registrador nacional mediante expresiones de carácter criminalizante.

En relación con los medios de comunicación y el ejercicio periodístico, el informe documentó 152 ataques contra periodistas y medios. Las narrativas identificadas estuvieron relacionadas con acusaciones de parcialidad, desinformación, financiamiento político y presuntos vínculos criminales.

Del total de publicaciones analizadas contra periodistas y medios, el 26% correspondió a señalamientos de parcialidad o sesgo, el 12% a acusaciones de desinformación, el 10% a cuestionamientos sobre financiamiento político y el 5% a presuntas vinculaciones criminales.

El reporte agrega que en el caso de las mujeres periodistas, los señalamientos estuvieron acompañados de insultos sexistas y sexualizados relacionados con su apariencia, edad o sexualidad, y que en al menos un caso se identificó una referencia explícita a violencia sexual.

Violencia política, discriminación y estereotipos de género

Los discursos de odio representan el 4,7% del total analizado, según el monitoreo de las autoridades y organizaciones - crédito MOE
Los discursos de odio representan el 4,7% del total analizado, según el monitoreo de las autoridades y organizaciones - crédito MOE

Entre las tendencias observadas por eMonitor+, las organizaciones destacaron la transformación de la confrontación política en narrativas que presentan a los adversarios como enemigos. El informe señala que la descalificación ya no se dirige únicamente contra candidaturas, medios o instituciones, también contra simpatizantes y votantes, quienes son representados mediante estereotipos que pueden derivar en procesos de deshumanización.

El documento también advierte sobre la existencia de publicaciones que justifican, celebran o incentivan agresiones físicas entre simpatizantes de campañas, situación que evidencia una transición de la confrontación discursiva hacia la legitimación de la violencia como herramienta dentro de la contienda electoral.

Otro de los hallazgos está relacionado con narrativas que presentan la elección presidencial como una amenaza existencial. Entre las expresiones registradas aparecen frases comoincendiar el país, destripar a la izquierda,estallido socialo colapso nacional, utilizadas para anticipar escenarios críticos dependiendo del resultado electoral.

Respecto a los discursos ofensivos o de odio, el informe señala que representaron el 4,7% de las publicaciones analizadas. En estos contenidos, el género fue la característica protegida más atacada, seguida de la pertenencia étnico-racial. También se identificaron ataques relacionados con la capacidad corporal o mental, el nivel educativo y la orientación sexual.

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