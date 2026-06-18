‘La Barbie colombiana’ explicó las razones por las que votará por Abelardo de la Espriella: “Peligroso a estas alturas decir una opinión política”

La creadora de contenido no se guardó nada y uno de los aspectos que destacó para su decisión tiene que ver con la seguridad en el país - crédito @labarbiecolombianaoficial/IG

Tatiana Murillo anunció su voto por Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia del 21 de junio de 2026.

La creadora de contenido, conocida como La Barbie colombiana, dijo que basa su decisión en su mirada sobre el conflicto armado, el reclutamiento infantil y la situación de las víctimas, teniendo en cuenta la zona en la que creció.

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En un video difundido en sus redes, Murillo vinculó su postura con una experiencia personal en el campo y con un dato sobre la situación actual. “Ver que las cifras actualmente, el aumento de 300% en los últimos cinco años del reclutamiento de niños para la guerra, a mí me abre una llaga, a mí me abre la herida”, afirmó la creadora de contenido al inicio de su video.

Tatiana Murillo, conocida como La Barbie Colombiana, fue reconocida en el Congreso de la República por su trabajo social a través de redes sociales - crédito @labarbiecolombianaoficial/ Instagram

La influencer contó que cuando nació y a lo largo de su infancia, su entorno se desarrolló “en un estrato uno, en el campo, en uno de los municipios más violentos del país” y describió ese entorno como una convivencia diaria con la guerra.

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Según relató, en su casa había incluso una vía de escape improvisada en una pared por temor a la llegada de grupos armados.

El conflicto armado y las víctimas, en el centro de su postura

Murillo explicó que su voto no responde a su situación económica actual, sino a lo que considera una deuda con la población rural afectada por el conflicto. “Yo la baso en la esperanza de que la gente del campo, las verdaderas víctimas del conflicto, no tengamos que repetir lo que amargamente en el pasado ya vivimos”, señaló.

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Al exponer las razones de su voto, sostuvo que la guerra no fue una referencia abstracta en su historia familiar, sino una experiencia directa. En ese tramo del video recordó el asesinato de una tía después del paso de un grupo armado por su finca y describió la vida rural de los noventa como una existencia bajo amenaza permanente.

Abelardo De La Espriella es el favortio de Murillo para llegar a la presidencia por su postura política - crédito REUTERS/Cesar Quiroz

Ese recuerdo fue el punto desde el que cuestionó la presencia política de antiguos actores armados, como ocurrió con las curules de paz para los desmovilizados en el proceso de paz. “Saber que hoy le dan curules y puestos políticos a quienes nos hicieron tanto daño, para muchos de nosotros que tuvimos la guerra de frente, es una burla”, dijo.

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Las críticas a Iván Cepeda y al proceso de paz

Murillo también mencionó al senador Iván Cepeda al contrastar perfiles políticos. Sobre él, afirmó que su presentación como defensor de víctimas y su participación en un proceso de paz de más de 15 años no se corresponden, a su juicio, con los resultados.

En esa crítica incluyó otra cifra: “Defensor de víctimas cuando hay más de 18.677 niños sin reparar, abusados y reclutados para la guerra”. Luego agregó que un proceso que “primero empezó desmovilizando dos grupos armados y hoy son más de 10 en el país” constituye para ella “una política fallida”.

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La creadora de contenido dijo que no comparte algunas de las propuestas y está decepcionada de ver cómo ha aumentado la actividad criminal en diferentes regiones - crédito REUTERS/Sergio Acero

La creadora de contenido extendió ese cuestionamiento al plano ambiental. Según dijo, dentro de la política del partido de Cepeda se ha incrementado hasta en 70% “la minería ilegal, la siembra de coca y muchos otros daños de recursos naturales”.

El respaldo a De la Espriella

Frente a ese balance, Murillo explicó por qué eligió respaldar a De la Espriella. “Yo prefiero creer en un abogado polémico que, sin ser parte de la política, ayudó a impulsar dos de las leyes más importantes en el país, que no darle el voto a una persona que ha estado en el poder durante mucho tiempo y aun así ha decidido no hacer nada”, afirmó.

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También aludió al clima que, según su percepción, rodea la discusión política. “Es hasta peligroso a estas alturas decir una opinión política con cómo está el país”, dijo al abrir su mensaje en redes sociales.