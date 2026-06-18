Experto anticipó que caída de ‘Niño Guerrero’ provocará disputas por el poder del Tren de Aragua en Colombia, Perú y Chile

El 12 de junio se confirmó la muerte del líder del Tren de Aragua - crédito EFE/Reuters

El 12 de junio se confirmó la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, organización transnacional venezolana que en los últimos años se ha expandido en varios países de la región, incluyendo Colombia.

Debido al poder territorial que tiene la estructura criminal en el país, en diálogo con Infobae Colombia, Juan Nicolás Garzón, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, afirmó que el golpe al Tren de Aragua representa un hecho relevante en el mapa delictivo transnacional.

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“Es un golpe estratégico importante. Finalmente, estas organizaciones tienen liderazgos y esos liderazgos, pues una vez sufren este tipo de golpes, pues también sufre la estructura de estas organizaciones”, explicó el académico, que mencionó que la dinámica interna del Tren de Aragua, caracterizada por su estructura transnacional y su capacidad de adaptación, permite que nuevos liderazgos ocupen rápidamente los espacios de poder.

Bajo el mando de 'Niño Guerrero' el Tren de Aragua aumentó su poder en la región - crédito Ministerio del Interior de Perú

El experto advirtió: “En un caso como el Tren de Aragua y como ocurre en otras organizaciones criminales o estructuras criminales, como estas, que además tienen un carácter transnacional, una vez cae una de estas figuras importantes de las organizaciones, surgen otras, porque detrás de toda la estructura de negocios que hay de este tipo de organizaciones, hay mucha gente y hay muchos mandos altos e intermedios que buscan reacomodarse una vez las organizaciones sufren estos golpes y quedan golpeadas por este tipo de operaciones”.

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En el caso de Colombia, Garzón indicó que está por determinarse cómo las estructuras locales de esta organización se van a reacomodar al asesinato de “Niño Guerrero”, al que le restó importancia al hablar de cómo opera la estructura criminal fuera de Venezuela.

Garzón explicó que el Tren de Aragua cuenta con una estructura flexible, lo cual facilita la recomposición interna tras la pérdida de sus máximos cabecillas. Además, mencionó que los mandos intermedios y altos que permanecen en libertad buscan ocupar rápidamente las posiciones vacantes y que esto podría generar disputas territoriales en algunos países.

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“Puede haber disputas por el poder en diferentes niveles, incluyendo en aquellos lugares donde las operaciones del Tren de Aragua se han desconcentrado. Eso incluye Colombia, eso incluye Perú, eso incluye Chile, en diferentes lugares e incluso en Estados Unidos”.

El Tren de Aragua tiene presencia en Venezuela, Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos - crédito Ministerio de Defensa de Venezuela

Sobre la relevancia que tiene la lucha contra este tipo de organizaciones para Estados Unidos, Garzón analizó que funciona por lo que representa el golpe a una organización que ha clasificado como terrorista y eso permite legitimar este tipo de operaciones fuera del territorio norteamericano.

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“Eso le permite (a Donald Trump) en cierta medida validar el hecho de que este tipo de operaciones pueden llevarse a cabo porque se está combatiendo una organización que amenaza la existencia del Estado o amenaza la existencia misma de los Estados Unidos”.

El académico mencionó que la naturaleza transnacional de la organización implica que los efectos de la muerte de “Niño Guerrero” no serán homogéneos en todos los territorios.

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Aún no se sabe quién ocupará el lugar de 'Niño Guerrero' en el Tren de Aragua - crédito Ministerio de Defensa de Venezuela

Garzón recordó que “Niño Guerrero” asumió el liderazgo del Tren de Aragua en prisión, por lo que nunca tuvo una influencia total de jefe, era más la cara visible de la estructura criminal.

El especialista concluyó al indicar que la rentabilidad de las actividades ilícitas del Tren de Aragua mantiene vigentes sus operaciones. “Porque los negocios ilícitos que estas organizaciones lideran siguen siendo rentables”, y añadió que la consecuencia más grave se registrará si nadie asume el liderazgo rápidamente.

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“Esas disputas, cuando las organizaciones quedan acéfalas, esa falta de esa cabeza, trata de ser rápidamente cubierta por los demás miembros, pero eso genera disputas muchas veces en el interior de las organizaciones y creo que en este caso, seguramente no será la excepción”.