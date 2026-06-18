Colombia

El pago de las pensiones en Colombia subiría de acuerdo con el salario mínimo y no con el IPC: el Congreso tiene la última palabra

Un proyecto de ley en la corporación plantea una fórmula distinta para actualizar los ingresos de 1.200.000 colombianos y así cerrar la brecha salarial de estos

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Alexander López Maya, senador de la República, dijo que, en 20 años, los pensionados han perdido más de 54 puntos porcentuales de poder adquisitivo - crédito @AlexLopezMaya/X

El reajuste anual de las pensiones podría cambiar en Colombia si avanza un proyecto de ley radicado en el Congreso que propone que las mesadas superiores a un salario mínimo dejen de aumentar con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y pasen a subir con el mismo porcentaje del salario mínimo.

La iniciativa fue presentada por el senador Alexander López Maya y el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, ambos del Pacto Histórico. De aprobarse, el cambio alcanzaría a más de 1,2 millones de pensionados en Colombia que reciben aumentos anuales de su mesada con ese criterio.

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Hoy, la ley establece que las pensiones que superan un salario mínimo legal vigente se reajustan cada año con base en el IPC del año anterior. Eso significa que, si la inflación anual fue del 5%, la mesada aumenta en esa misma proporción al iniciar el año siguiente. Entonces, en lugar de calcular el aumento anual con la inflación, propone que el incremento sea igual al del salario mínimo, que en Colombia suele ubicarse por encima del IPC por factores relacionados con productividad y crecimiento económico.

El IPC de 2025 siguió lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Dane
El IPC de 2025 cerró en 5,10%, pero el salario mínimo para 2026 tuvo un aumento de 23,7% - crédito Dane

Cómo cambiaría el reajuste en el pago de las pensiones

Los autores de la iniciativa sostienen que la diferencia entre ambos mecanismos abrió una brecha entre el crecimiento de los salarios y el de las pensiones. El planteamiento es que atar las mesadas al salario mínimo permitiría que la evolución se acerque a la de los ingresos laborales.

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El texto también señala que el esquema actual no garantiza de manera plena la conservación del poder adquisitivo de las personas retiradas. Según esa explicación, otros ingresos laborales crecieron a un ritmo superior al de la inflación, lo que dejó rezagados a muchos jubilados.

Argumentos de los congresistas

Al anunciar la radicación del proyecto de ley número 376 de 2026, “Por el cual se establece el reajuste anual de las pensiones”, López Maya defendió la iniciativa con referencias a la Constitución Política de Colombia y a la Corte Constitucional.

Con cerca del 23% del Senado, el partido que llegaría al gobierno con Cepeda necesita alianzas con al menos tres bancadas adicionales para sacar adelante cualquier iniciativa sustantiva en el Congreso - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El proyecto de ley fue radicado el 10 de junio de 2026 en el Congreso de la República - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“Nuestra propuesta es clara: el aumento de la mesada pensional debe ser igual al aumento del salario mínimo. La Constitución Política, en sus artículos 48 y 53, lo exige. La Corte Constitucional ya lo ha señalado”, anotó.

El senador también afirmó que el mecanismo vigente produjo una pérdida acumulada frente a los incrementos del salario mínimo. “Hoy, su mesada aumenta según el IPC, la inflación del año anterior. Mientras los salarios mínimos crecen más. En 20 años, los pensionados han perdido más de 54 puntos porcentuales de poder adquisitivo”, indicó el congresista.

Según la explicación de la iniciativa, esos artículos de la Constitución se relacionan con la protección especial de los pensionados y con el carácter periódico de los reajustes pensionales. El proyecto, de acuerdo con sus promotores, busca desarrollar esos principios.

Imagen de referencia. Cada maestro pensionado debe presentar una demanda individual para acceder a los beneficios reconocidos por el Consejo de Estado - crédito Colprensa
Alrededor de 1.200.000 pensionados se beneficiarían con el cambio en el aumento de las pensiones - crédito Colprensa

Impacto en una mesada de $3.000.000

El alcance práctico de la propuesta del senador López Maya y del representante Ocampo aparece en un ejemplo incluido en la presentación del proyecto:

  • Si un pensionado recibe una mesada de $3.000.000 y el IPC del año cierra en 5%, su aumento para el año siguiente sería de $150.000 y pasaría a recibir $3.150.000.
  • Si en ese mismo escenario el salario mínimo subiera 8%, el incremento sería de $240.000 y la mesada ascendería a $3.240.000. La diferencia mensual entre ambos métodos sería de $90.000.

El texto añade que, aunque esa distancia pueda parecer moderada en un solo año, el efecto acumulado a lo largo del tiempo sería mayor. Ese es uno de los puntos con los que los impulsores del proyecto justifican el cambio de fórmula.

Durante la presentación, el senador López Maya indicó que con el proyecto se beneficiarán más de 1.200.000 pensionados en Colombia.

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