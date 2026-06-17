Representante demócrata salió en respaldo de Beto Coral, detenido por agentes del ICE: “El derecho al debido proceso debe ser respetado”

El representante demócrata Jim McGovern respaldó al activista Beto Coral y exigió para él garantías ern su defensa - crédito EFE - suministrada a Infobae Colombia

En medio de la creciente ola de reacciones a la detención del activista y político Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral, el representante demócrata Jim McGovern, férreo opositor a la administración del presidente Donald Trump, pidió que se garantice el debido proceso en el caso del activista, que fue puesto a disposición de las autoridades migratorias el martes 16 de junio de 2026.

McGovern publicó en su perfil de X un mensaje que fue replicado por el periodista Daniel Coronell. “Profundamente alarmado por la detención de Beto Coral en su hogar por agentes del Departamento de Seguridad Nacional. Es un solicitante de asilo con derecho legal a estar en Estados Unidos…El derecho de Mr. Coral al debido proceso debe ser respetado”, expresó el congresista.

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El representante demócrata Jim McGovern salió en respaldo del activista y político colombiano Beto Coral, detenido por agentes del ICE- crédito @RepMcGovern/X

Coral Garrido fue capturado en Arizona por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que están adscritos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según la confirmación de autoridades estadounidenses. Según informaron desde Washington, el arresto se relaciona con una situación migratoria irregular tras 10 años en el país con la visa vencida, pues ingresó con el documento B1/B2.

En su pronunciamiento, McGovern también apuntó a una posible participación externa en el operativo. “Estoy muy preocupado por las alegaciones de coordinación entre funcionarios estadounidenses y actores políticos colombianos en esta detención, lo que equivaldría a que nuestro gobierno esté ayudando y encubriendo la represión transnacional”, afirmó el legislador, que pidió se lleve a cabo una investigación.

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El activista y político, que vivía desde 2015 en suelo norteamericano, hizo alusión en su mensaje al candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito @betocoralg/IG

Estos fueron los motivos por los que Beto Coral fue detenido en los Estados Unidos

En efecto, en su pronunciamiento, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que Coral ingresó a Estados Unidos en diciembre de 2015 con una visa de turismo válida por seis meses. Sin embargo, de acuerdo con este testimonio, el activista permaneció en el país más allá del plazo autorizado, lo que constituye una infracción a las leyes migratorias, por lo que fue detenido, al configurarse presencia ilegal.

El procedimiento se efectuó en Phoenix cuando Coral paseaba a su perro y estaba acompañado por su hijo menor de edad, según los detalles difundidos sobre el arresto. En consecuencia, el activista permanece bajo custodia del ICE mientras avanza un proceso de deportación, que implica enfrentar la opción de apelar ante un juez, pues tenía en curso una petición de asilo político, o solicitar una salida voluntaria del país.

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El periodista reveló un video que habría sido grabado por el activista con sus gafas inteligentes, y en el que se ve al menor que sería su hijo, justo cuando paseaban su perro - crédito @DCoronell/X

La noticia sobre su detención se conoció después de que el periodista Daniel Coronell informó que fue contactado por el propio Coral, que lo puso al tanto de lo que había sucedido y le envió videos del momento exacto en el que fue detenido. Esto coincidió con un anuncio que había hecho en sus redes sociales el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que había adelantado “buenas noticias” para Colombia.

Desde el país, el presidente Petro señaló que la Cancillería asumió el seguimiento del caso para prestarle asistencia consular a Coral, que venía adelantando plantones a las afueras de los puestos de votación fijados por los consulados en territorio norteamericano en protesta a la campaña de De la Espriella, al que relacionó con la representación de cuestionadas personas, como David Murcia Guzmán, de DMG, y Álex Saab.

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“No puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior. ¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!“, comentó por su parte el senador colombo-estadounidense Bernie Moreno, que hace parte del Partido Republicano, que había adelantado algunos de los motivos para la decisión.