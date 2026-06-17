Colombia

Ovy on the Drums reveló cuál ha sido el video más costoso que ha grabado Karol G: costó más de un millón de dólares

El productor musical relató la experiencia de grabar el video musical con La Bichota y mencionó que la paisa asumió el costo de cerrar las pirámides de Egipto para llevar a cabo el rodaje del videoclip

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El productor paisa contó que la artista invirtió una suma millonaria para grabar su videoclip en las pirámides de Egipto y cerrar el sitio solo para su producción - crédito @Sofia Clips/ Instagram

Ovy on the Drums se ha consolidado como uno de los productores musicales colombianos de mayor proyección y prestigio en la industria de habla hispana. A lo largo de su carrera, ha colaborado con figuras de renombre internacional como Karol G, Danny Ocean y Bad Bunny, aportando su sello característico a numerosos éxitos que han marcado tendencias en la música urbana.

Originario de Medellín, Ovy ha desempeñado un papel fundamental en la carrera de Karol G, manteniendo una alianza artística que se remonta a los inicios de la cantante, cuando aún era una promesa emergente de la escena urbana en las calles de su ciudad natal. Desde entonces, ha participado activamente en la creación y producción de sus primeros sencillos y álbumes, acompañando su evolución hasta convertirse en una de las artistas más influyentes del género.

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El impacto de Ovy no se limita únicamente al estudio de grabación. También ha estado detrás de la conceptualización y ejecución de varios videos musicales emblemáticos de Karol G, aportando ideas creativas y una visión integral a los proyectos audiovisuales de la artista.

El productor musical confesó cómo se dio la carrera de Karol G después de ser rechazada por ser mujer - Crédito @ovyonthedrums/ Instagram
El productor musical confesó cómo se dio la carrera de Karol G después de ser rechazada por ser mujer - Crédito @ovyonthedrums/ Instagram

Recientemente, durante una transmisión en vivo realizada por el streamer paisa Westcol, Ovy on the Drums compartió algunas experiencias y detalles sobre su trabajo junto a Karol G. En ese espacio, Westcol le preguntó directamente cuál ha sido una de las producciones más costosas que la artista, conocida como “La Bichota”, ha financiado para alguno de sus proyectos musicales.

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Según confesó Ovy, uno de los videos más costosos fue el de Cairo, uno de los sencillos promocionales del álbum Mañana será bonito. Según detalló el productor, el rodaje contó con un costo elevado, pues fue grabado en las pirámides de Giza, en Egipto, locación que no permitió turistas mientras la colombiana grababa el video.

“El precio de los videos depende, pero uno de los más caros fue el de Karol G, que fue Cairo, que yo lo grabé con ella, eso fue como un millón de dólares, es por lo que fue en Egipto... Es que ella cerró las pirámides para el video; obviamente, la logística, los vuelos, todo eso sale caro... Aunque esa canción fue viral, se supone que ya recuperó la inversión”, confesó.

Según las declaraciones del Ovy, el video musical de Cairo tuvo un costo de más de un millón de dólares, es decir, 3.459.920.000 de pesos colombianos.

Al recordar los primeros años de trabajo junto a Karol G, Ovy on the Drums ha contado en distintas entrevistas la serie de dificultades y momentos de frustración que ambos afrontaron mientras intentaban abrirse paso en la industria musical.

El productor habló sobre los esfuerzos que hizo Karol G para posicionarse como una de las más grandes del género - crédito @ovyonthedrums/ Instagram
El productor antioqueño ha acompañado a Karol G desde sus inicios, participando en la creación de algunos de sus álbumes más reconocidos - crédito @ovyonthedrums/ Instagram

Mucho antes del reconocimiento internacional y los premios, la dupla recorría diferentes ciudades de Colombia presentando su música, enfrentando constantes rechazos por parte de emisoras y canales de televisión, especialmente por los prejuicios hacia las mujeres en el género urbano.

Ovy relató que no solo compartía la producción de las canciones, sino también los trayectos y el esfuerzo de promocionar cada tema. “Con ella me la viví desde cero, íbamos los dos por carretera por todo Colombia haciendo medios, nos íbamos en el carro de la mamá de ella, llegábamos a Pereira, después Medellín, Cali, Ibagué, Bogotá, todo eso en carretera, ella manejaba en las carreteras y yo en la ciudad para que descansara”. Ese trabajo conjunto los llevó a situaciones en las que debían buscar estrategias para captar la atención de los medios, como cuando Ovy se bajaba varias cuadras antes de la emisora para presentarse solo y anunciar la llegada de la artista, intentando despertar el interés de los programadores.

Ovy on the drums
Antes de los éxitos globales, Ovy y Karol G recorrieron Colombia enfrentando rechazos y prejuicios en la industria musical - crédito @ovyonthedrums- Instagram

Pese al empeño, muchas veces las puertas seguían cerradas. Ovy recuerda especialmente el impacto emocional que estos rechazos tenían en Karol G: “Ella sufrió mucho al principio, a mí me tocó ver a Karol llorar y cómo le cerraban puertas en las emisoras porque le decían que eso no era para mujeres, a mí hasta se me salían las lágrimas con ella”. En una ocasión, incluso llegaron a ser expulsados de un canal de televisión, una experiencia que marcó la tenacidad y la resistencia de ambos.

El productor también compartió cómo la artista se propuso demostrar su valía más allá de las colaboraciones con figuras reconocidas. Tras haber trabajado en dos éxitos junto a Nicky Jam y Reykon, Karol decidió lanzar un sencillo en solitario: “Karol venía de dos canciones que son palos, Amor de dos y 301, con Nicky Jam y Reykon, entonces era momento de saber si Karol G pegaba un tema o era porque estaba con ellos y ahí entré yo como productor e hicimos una canción que se llama Ricos besos y eso rompió, y ahí fue que hice equipo con ella”.

Karol y Ovy al inicio de sus carreras - crédito @ovyonthedrums/ Instagram
Ovy relató que tanto él como Karol G vivieron momentos de frustración, incluyendo puertas cerradas en emisoras y canales, pero nunca abandonaron su objetivo - crédito @ovyonthedrums/ Instagram

El productor ha destacado en varias oportunidades la convicción y visión de la artista, así como el vínculo profesional y personal que los une desde aquellos años en que buscaban un lugar en la industria y luchaban contra los prejuicios de género y las barreras del mercado.

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