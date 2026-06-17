Levy Rincón aseguró que Beto Coral le dijo que fue detenido por orden de Marco Rubio: “Por hacerle oposición a Abelardo de la Espriella”

En sus redes sociales, el periodista Daniel Coronell compartió el video de la detención del activista y excandidato al Congreso Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral - crédito @DCoronell/X

El activista y creador de contenido Beto Coral fue detenido en Arizona, Estados Unidos, por agentes de inmigración de Estados Unidos, según confirmó el presidente Gustavo Petro este martes 17 de junio.

El caso ha generado controversia luego de que el influenciador Levy Rincón afirmara que Coral se encuentra retenido en una cárcel de Phoenix y que la medida obedecería a una supuesta orden del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

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A través de su cuenta de X, Rincón aseguró: “¡Beto Coral acaba de llamarme! Está retenido en una cárcel en Phoenix, Arizona. Me dice que fue detenido por orden de Marco Rubio por hacerle oposición a Abelardo de la Espriella”.

La afirmación se conoció horas después de que trascendiera la captura del activista colombiano y, hasta el momento, no ha sido confirmada por autoridades estadounidenses.

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La detención fue divulgada inicialmente por el periodista Daniel Coronell, quien aseguró que Coral lo contactó para informarle que estaba siendo detenido por agentes migratorios mientras se encontraba junto a su hijo menor de edad.

Publicaicon del activista Levy Rincón que afirma haber contactado por llamada con Beto Coral - crédito Levy Rincón/X

Posteriormente, Coronell compartió imágenes en las que aparecen funcionarios de Homeland Security Investigations (HSI) participando en el procedimiento.

De acuerdo con versiones recogidas por Coronell, uno de los agentes habría manifestado que la orden para detener a Coral provenía directamente de Marco Rubio. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad de Estados Unidos ha confirmado esa versión ni ha explicado oficialmente las razones de la detención.

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Durante una intervención al término del Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro calificó el caso como una posible persecución política y solicitó a la Cancillería colombiana realizar gestiones diplomáticas para conocer la situación jurídica del activista y garantizar sus derechos.

Las autoridades estadounidenses tampoco han precisado si el procedimiento está relacionado con asuntos migratorios, una investigación federal o algún otro proceso administrativo o judicial.

La participación de HSI, agencia adscrita al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), no permite establecer por sí sola la naturaleza del caso.

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La controversia aumentó después de que la excandidata al Senado Leszli Kálli relacionara la captura de Coral con una publicación realizada horas antes por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

La interpretación tomó fuerza en redes sociales debido a la cercanía temporal entre ambos hechos, aunque hasta ahora no existe evidencia pública que vincule directamente el mensaje del dirigente político con la actuación de las autoridades estadounidenses.

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Levy Rincón aseguró en su cuenta de X que Beto Coral lo llamó desde un centro de detención en Phoenix, Arizona, y afirmó que su captura obedecería a una orden del secretario de Estado estadounidense - crédito Levy Rincón/X e Imagen Suministrada a Infobae

Antes de que se conociera el arresto, De la Espriella publicó en sus redes sociales un mensaje en el que escribió: “Habrá buenas noticias para Colombia y para los colombianos patriotas en el exterior. Dura lex, sed lex… Coming soon”. La publicación estuvo acompañada por imágenes alusivas a símbolos que ha utilizado durante su campaña presidencial.

El mensaje generó especulaciones luego de que se hiciera pública la situación de Coral. Posteriormente, Kálli sostuvo en su cuenta de X que la publicación sí estaba relacionada con el activista. “Sí, Beto Coral, era por usted y es una gran noticia”, escribió, celebrando la actuación de las autoridades estadounidenses. No obstante, De la Espriella no ha confirmado públicamente que su publicación estuviera dirigida a Coral ni que tuviera conocimiento previo de la medida.

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Mientras tanto, continúan las preguntas sobre las circunstancias que rodean el procedimiento. La presencia de agentes de Homeland Security Investigations ha despertado diversas interpretaciones, ya que esa dependencia federal participa en investigaciones relacionadas con delitos transnacionales, fraude documental, tráfico de personas, lavado de dinero y otros asuntos federales, además de colaborar en determinados procesos migratorios.

Sin embargo, especialistas han señalado que la participación de HSI no permite concluir automáticamente cuál fue la razón específica de la actuación contra Coral. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han divulgado documentos, órdenes judiciales o comunicaciones oficiales que expliquen el alcance del caso.

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Abelardo De La Espriella publicó un mensaje sobre “buenas noticias” para los colombianos en el exterior acompañado de la denominada “tigreseñal”. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En Colombia, el presidente Petro manifestó su preocupación por la situación del activista. Durante el Consejo de Ministros pidió una intervención de la Cancillería para establecer contacto con las autoridades estadounidenses y verificar las garantías jurídicas del colombiano.

Coral, cuyo nombre completo es Franklin Humberto Coral Garrido, reside en Estados Unidos desde 2015. En los últimos años se ha convertido en una figura conocida en redes sociales por su apoyo al gobierno de Petro y sus constantes críticas a sectores de la oposición colombiana, especialmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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En los días previos a su captura, el activista había participado en actividades relacionadas con las elecciones presidenciales colombianas en territorio estadounidense. También había promovido manifestaciones y acciones de protesta contra De la Espriella, incluyendo un plantón en el que cuestionó algunos aspectos de la trayectoria profesional y política del candidato.