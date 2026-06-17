Colombia

Gustavo Petro aprovechó el Consejo de Ministros para presentar su nuevo libro: de qué trata

La serie, titulada ‘Las palabras del Cambio’, se elaboró con apoyo del Ministerio de las Culturas y la Imprenta Nacional

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El presidente Gustavo Petro señaló que el libro recoge cada uno de los discursos que dio durante su mandato presidencial - crédito Ovidio Gonzalez S/Presidencia de Colombia
El presidente Gustavo Petro señaló que el libro recoge cada uno de los discursos que dio durante su mandato presidencial - crédito Ovidio Gonzalez S/Presidencia de Colombia

En medio de la campaña electoral que se adelanta en Colombia, el presidente Gustavo Petro decidió bajar la intensidad del momento y dedicó un momento para presentar su nuevo libro.

Durante el Consejo de Ministros, realizado en la noche del martes 16 de junio, el jefe de Estado reveló la colección titulada Las palabras del Cambio, que consisten en 10 tomos que recopilan todos los discursos que pronunció durante su gestión como mandatario de los colombianos.

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En la presentación de los ejemplares, Petro sostuvo que esto responde a lo que considera una distorsión de su gestión en redes sociales y algunos medios de comunicación, y busca dejar expuesto sus decisiones y posiciones de su Gobierno.

Presento este libro. Bueno, no sé quién lo vaya a leer, pero es nuestro testimonio. Dada toda la trampa hecha en redes y en medios de comunicación privados, que dejamos escrito. Son diez tomos de mis palabras siendo presidente de Colombia”, describió el presidente colombiano.

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En su intervención, Gustavo Petro recalcó que la publicación fue elaborada con apoyo del Ministerio de las Culturas y la Imprenta Nacional, y recalcó que estarán disponibles para bibliotecas públicas y librerías interesadas en distribuirlos. “No sé cómo venderán esto, pero yo no me gano ni un pesito”, aseguró.

Para Petro, el libro resalta aspectos importantes como la importancia de dejar un registro para los investigadores futuros y la intención de mostrar lo que considera el mejor gobierno colombiano de este siglo.

Son libros pequeños pero traen un testimonio en mis propias palabras durante los momentos que vivimos, hablando de los diversos temas de mi gobierno, hablándole al país siempre y resultó que son diez tomos de estos (...) después de tanto fake, de tanta mentira, la gente puede ir directamente a ver cuál era la verdad”, comentó.

Por último, realizó una crítica frente a la denominación inicial que tuvo su gobierno, al recordar que fue considerado como ‘el Cambio’ pero que, para Petro, debía tener otra connotación adicional.

“Ahí los dejo para que lo miren, las palabras del cambio. Yo hubiera querido que mi gobierno, además de llamarse el cambio, se llamara de la vida, el gobierno de la vida, porque realmente ese ha sido el eje central de todo nuestro programa de gobierno: defender y expandir la vida”, concluyó.

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