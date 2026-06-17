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Efraín Cepeda propuso un acuerdo frente a las elecciones en Colombia: “Ese debería ser el primer pacto de cualquier democracia”

Garantías como la observación internacional y los mecanismos de control ayudan a blindar la confianza pública y previenen la confrontación democrática

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La propuesta del expresidente del Senado busca que todas las fuerzas políticas se comprometan a acatar el fallo de las urnas y los dictámenes del organismo responsable, para evitar sospechas anticipadas y erosión institucional - crédito Colprensa
La propuesta del expresidente del Senado busca que todas las fuerzas políticas se comprometan a acatar el fallo de las urnas y los dictámenes del organismo responsable, para evitar sospechas anticipadas y erosión institucional - crédito Colprensa

La defensa de la legitimidad de las elecciones se ubica en el centro de la propuesta lanzada por Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador y expresidente del Senado, quien propuso que todos los candidatos, partidos y sectores políticos de Colombia suscriban un pacto para aceptar sin reservas los resultados de las próximas elecciones y las decisiones de las autoridades electorales.

En declaraciones a Blu Radio, Cepeda sostuvo que este compromiso busca preservar la confianza ciudadana y la solidez de las instituciones democráticas. Además, planteó que dicho acuerdo buscará “fortalecer la legitimidad institucional, frenar la polarización y evitar que los intereses particulares debiliten el sistema democrático”.

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Cepeda enfatizó que aceptar las reglas del juego y el veredicto ciudadano debe estar por encima de cualquier resultado electoral. Agregó que “ese debería ser el primer pacto de cualquier democracia” y que la legitimidad institucional no puede ser condicionada por el triunfo o derrota de ninguna fuerza política.

Efraín Cepeda calificó como escandalosas las revelaciones sobre los nexos de alias papá pitufo con la campaña de Gustavo Petro - crédito Colprensa
El presidente conservador planteó que el pronunciamiento de las urnas y las determinaciones del árbitro comicial deben asumirse sin condiciones por toda la dirigencia, como base de la continuidad del Estado de derecho - crédito Colprensa

Aceptar el veredicto ciudadano —insiste el dirigente— es una obligación compartida que salvaguarda la continuidad del Estado de derecho.

Los argumentos de Cepeda para respetar los resultados electorales

El líder conservador advirtió que desacreditar sin fundamentos a las autoridades electorales o sembrar dudas anticipadas sobre los resultados debilita la confianza pública y daña las instituciones.

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Recordó que Colombia ha construido instituciones a lo largo de décadas, capaces de enfrentar desafíos como la violencia, el narcotráfico y la criminalidad.

Para Cepeda, preservar la confianza en el sistema democrático, la separación de poderes y el Estado de derecho es necesario.

Sostuvo que los gobiernos y cargos electos son transitorios, pero las instituciones democráticas deben permanecer y estar protegidas ante cualquier intento de desestabilización. Esta protección, afirmó, busca evitar escenarios de crisis o enfrentamientos que pongan en riesgo la democracia.

Las garantías electorales que cita Cepeda

Cepeda resaltó en Blu Radio que Colombia cuenta con mecanismos de control y una amplia observación electoral, tanto nacional como internacional, que refuerzan la transparencia electoral.

Efraín Cepeda, presidente del Senado, no descarta la aplicación de la “silla vacía” en el caso del congresista Iván Name, detenido por orden de la Corte Suprema - crédito Catalina Olaya/Colprensa
En el cierre del texto, los firmantes exigieron que la conducción partidaria se defina con respeto institucional y participación de los distintos sectores, y reclamaron procedimientos que integren a todas las corrientes - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La participación de observadores internacionales y nacionales fortalece la confianza de los actores políticos y establece barreras ante intentos de impugnación infundados.

Según Cepeda, estas garantías respaldan el desarrollo de elecciones bajo reglas claras y una supervisión imparcial, lo que respalda la democracia colombiana.

Advirtió que el futuro del sistema político depende de la madurez de las fuerzas políticas para proteger la integridad del proceso electoral y respetar la voluntad de la mayoría expresada en las urnas.

Cuando se pone en duda de manera constante a las autoridades y se cuestionan las reglas del proceso democrático, el país se aparta del camino institucional y se expone a la confrontación en vez de fortalecer su sistema: ”Cuando nadie reconoce a los árbitros y cada resultado se cuestiona de antemano, lo que sigue no es más democracia, sino la confrontación. Por eso debemos defender las reglas y respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas“, finalizó Cepeda.

Los congresistas conservadores le pidieron a Efraín Cepeda frenar cambios en el partido

17 congresistas conservadores le pidieron al presidente del Directorio Nacional Conservador, Efraín Cepeda Sanabria, frenar los cambios en la estructura interna del partido.

En una carta fechada en Bogotá el 7 de mayo de 2026, advirtieron que la elección de nuevos integrantes del órgano directivo avanzaría sin consenso ni representación suficiente de las mayorías políticas.

El reclamo quedó consignado en una comunicación firmada por 17 legisladores electos y en ejercicio de distintas regiones del país. Sostuvieron que las mayorías conservadoras fueron respaldadas recientemente en las urnas y que esa representación tiene efecto directo en la organización interna del partido.

Efraín Cepeda, figura clave del Partido Conservador, dimite sorpresivamente como presidente - crédito John Paz/Colprensa
En el documento, los dirigentes advirtieron que las decisiones se estarían tomando sin “garantizar los equilibrios democráticos” ni respetar plenamente los estatutos de la colectividad - crédito John Paz/Colprensa

Según el documento, la principal objeción se concentra en la forma en que se adelantaría la elección de nuevos directoristas. Los firmantes afirmaron que el proceso avanzaría sin “garantizar los equilibrios democráticos” y sin respetar plenamente los estatutos internos del partido.

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