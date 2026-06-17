Tras la captura del hermano de ‘Fito’, ministro del Interior de Ecuador acusó al Gobierno Petro de negligente: “Iba a buscar refugio en Colombia”

El ministro de Interior ecuatoriano señaló la falta de apoyo del Gobierno Petro en la lucha contra el crimen tras la captura de alias Javi - crédito Reuters/Ejército/Presidencia

El 16 de junio de 2026, las autoridades de Colombia capturaron a Javier Macías, alias Javi, hermano de “Fito”, cabecilla de la organización criminal Los Choneros, señalado por lavado de activos y delincuencia organizada por la justicia ecuatoriana, durante un operativo binacional que volvió a tensar el debate sobre la cooperación en seguridad entre ambos países.

La detención, según el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, fue el resultado de una operación preparada durante un año entre Ecuador y Colombia. El funcionario sostuvo en redes sociales que Macías, conocido con el alias de Javi, era requerido por la justicia de su país.

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“En una operación entre el Bloque de Seguridad de Ecuador y autoridades de Colombia fue capturado hace un momento en ese país, Javier Macías Villamar, alias ‘Javi’, hermano de alias ‘Fito’, involucrado en casos de lavado de activos y delincuencia organizada”, dijo Reimberg.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anunció la captura tras una operación conjunta con Colombia. - crédito @JohnReimberg/X

Reimberg afirmó que la operación necesitó una notificación roja de Interpol

John Reimberg afirmó que el Gobierno colombiano liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, no hizo lo suficiente para ubicar a delincuentes ecuatorianos en su territorio. Según el ministro, las dificultades no estuvieron en la fuerza pública sino en el plano político.

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“Tuvimos un poco de problemas y debo decirlo, no de la policía, la policía de Colombia es de primer nivel, pero las decisiones políticas no acompañan las decisiones de seguridad de los países. Por ello, tuvimos que tramitar nosotros inmediatamente una notificación roja de Interpol porque en base a eso ya el país no puede negarse”, dijo en entrevista con Semana.

Alias Fito es hermano de alias Javi - crédito Policia de Ecuador

Incluso, el alto funcionario señaló que, a su juicio, hay una falta de voluntad por parte de la actual administración que influye en los resultados de las fuerza pública a las que calificó de estar capacitadas para afrontar la lucha contra la delincuencia a nivel binacional.

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“Nada, no hay nada, eso sigue igual. No ha habido un cambio, no hay nada que yo le pueda decir que ahora veo al menos algo de presencia de las fuerza de ellos nuevamente y vuelvo a decirlo, las Fuerzas Armadas colombianas, la Policía Nacional de Colombia siempre han sido el primer nivel. Pero si no hay la decisión política pues no hay nada que ellos puedan hacer al respecto”, expuso.

Reimberg también vinculó el arresto con un patrón más amplio de refugio de criminales ecuatorianos en el país vecino. “Son muchos casos y cuando estuvimos en la operación para la detención de alias Fito, siempre se mencionó que la familia iba a buscar refugio en Colombia, porque ahí tienen seguridad”, afirmó.

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El ministro ecuatoriano denunció identidades colombianas para delincuentes

John Reimberg insistió en la falta de controles fronterizos que, en su opinión, permite que los delincuentes puedan huir de las autoridades con facilidad - crédito Policia de Ecuador

En su crítica más directa, el ministro Reimberg aseguró en el mismo diálogo que otro criminal peligroso, con identidad colombiana, vivía “tranquilamente” en Colombia. El funcionario planteó interrogantes sobre quién otorgó esos documentos y por qué esa persona podía permanecer allí sin ser detectada.

“Colombia ha luchado por tantos años por esto, donde tuvo algunos gobiernos avances significativos y ahora un retroceso increíble en esta lucha”, dijo.

Y agregó: “Entonces, ese es el problema, con lo cual han querido engañar a la gente (...) Otro peligroso criminal con identidad colombiana, viviendo tranquilamente en Colombia. ¿Quén le dio esas identidades a esta persona, a este criminal?, ¿por qué vivía tranquilamente allá?. No es el primero, es uno más de muchos”.

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El titular de la cartera también insistió en la falta de controles fronterizos que. En su opinión, permite que los delincuentes puedan huir de las autoridades con facilidad. “No puede ser posible que pasemos la frontera y no existan estos debidos controles y más bien se busque que esta gente se esconda, estos criminales busquen protegerse con nuevas identidades en Colombia”, concluyó.