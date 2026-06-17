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Cinco recomendaciones para cuidar su corazón durante el Mundial 2026, según un especialista

Dormir lo suficiente, manejar el estrés y cuidar la alimentación son estrategias esenciales para aquellos que deseen vivir la pasión del fútbol sin poner en riesgo su bienesta

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Evitar sobresaltarse mientras ve los partidos es indispensable para evitar infartos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Evitar sobresaltarse mientras ve los partidos es indispensable para evitar infartos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La emoción que generan los grandes eventos deportivos como el Mundial de Fútbol puede tener efectos negativos sobre el corazón, en especial en personas con factores de riesgo como hipertensión, colesterol elevado, diabetes o antecedentes cardíacos, por lo que es necesario tomar precauciones.

El riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares aumenta durante estos torneos, aunque existen medidas simples que ayudan a reducirlo, de acuerdo con expertos en la salud cardiovascular de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión.

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Para evitar un infarto o cualquier evento de este tipo durante los partidos del Mundial de Fútbol, se recomienda dormir al menos siete horas cada noche, moderar el consumo de alcohol, controlar el estrés emocional y mantener los tratamientos médicos habituales. Estas acciones contribuyen a proteger la salud cardíaca aún dentro de la emoción propia del evento.

El Mundial es motivo de celebración para millones de personas cada cuatro años. Sin embargo, la combinación de intensidad emocional con hábitos como desvelarse o consumir alimentos poco saludables puede multiplicar los riesgos, sobre todo para aquellos que ya presentan afecciones previas.

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Multitud de aficionados colombianos con camisetas amarillas, banderas y bufandas animando en un estadio, con confeti cayendo y pantallas mostrando "Copa Mundo 2026".
Durante los partidos del Mundial, el estrés, el alcohol y la falta de sueño pueden afectar la salud cardíaca - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante los partidos decisivos del evento deportivo, aumentan la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los niveles de estrés. Esto puede desencadenar crisis hipertensivas, arritmias, dolor en el pecho, infartos agudos de miocardio o accidentes cerebrovasculares.

Si estos episodios se suman a excesos como el alcohol, comidas ricas en grasas y sal o la interrupción del descanso nocturno, la probabilidad de un evento cardiovascular se eleva aún más. Por esta razón, la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión recomienda disfrutar del Mundial con moderación y sin descuidar los hábitos saludables.

Los expertos indicaron que la sobreexcitación genera la liberación de adrenalina y otras hormonas que, aunque preparan al organismo para reaccionar, pueden crear riesgos en personas vulnerables por alguna enfermedad previa y aquellos que tengan hábitos de vida poco saludables.

Cuatro personas en ropa de oficina miran un partido de fútbol en un portátil. Visten accesorios de Colombia como bufanda, gorra y sostienen una bandera.
Aquellos que tienen factores de riesgo deben cuidarse el doble - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Recomendaciones para cuidar el corazón durante el Mundial

  • Dormir menos de siete horas por noche facilita el aumento de la presión arterial y del riesgo cardiovascular. Por eso, es fundamental mantener una rutina adecuada de descanso, incluso cuando los partidos se juegan a altas horas de la noche.
  • El consumo excesivo de alcohol durante las celebraciones puede provocar deshidratación, variaciones en el ritmo cardíaco y aumento de la presión arterial. Limitar o evitar las bebidas alcohólicas contribuye a proteger el corazón, el hígado, el cerebro, entre otros.
  • El consumo de frituras, embutidos y alimentos ultraprocesados eleva la ingesta de sal y grasas, lo que no solo afecta al corazón, sino a otros órganos del cuerpo. Por el contrario, es recomendable preferir frutas, frutos secos, proteínas y preparaciones menos saladas para reducir este riesgo.
  • El control del estrés emocional también es importante. Implementar técnicas de respiración, pausas activas y mantener la calma, independientemente del resultado en el campo.
  • En personas con hipertensión, diabetes o enfermedades cardíacas, continuar con el tratamiento médico y los controles habituales es clave, debido a que el hecho de suspender medicamentos o hacer cambios en la terapia sin indicación profesional disminuye la posibilidad de complicaciones durante el torneo.
Grupo de personas con camisetas de la selección Colombia jugando fútbol en una cancha de cemento. Al fondo, un barrio de Bogotá con casas en la ladera de una montaña.
Los hinchas están tan emocionados que vuelven a las calles a jugar, por eso debe hacer ejercicio de forma periódica y estiramientos para evitar lesiones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo disfrutar el fútbol sin poner en peligro la salud

Ignorar las recomendaciones de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión puede convertir un evento deportivo en un riesgo innecesario para el corazón. Así, se pide a la ciudadanía adoptar hábitos saludables para disfrutar de la emoción de cada partido priorizando el bienestar físico por encima de todo.

Mientras se vive el entusiasmo por el fútbol, se puede fortalecer la salud y así garantizar que el corazón también celebre, sin sobresaltos, cada gol.

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